8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мне понравилась экскурсия, особенно я бы порекомендовала приобрести дополнительные опции, такие как Оружейная палата. Все было хорошо организовано - мы не стояли в длинных очередях, чтобы купить билеты или попасть в музеи. Агентство сделало наш визит в Кремль приятным и запоминающимся. Настоятельно рекомендуется! Единственный комментарий, который я хотел бы добавить, это то, что я хотел бы, чтобы гид дал нам дополнительное время для фотографирования царя Колокола и царя Пушки.



I loved the excursion, especially I would recommend purchasing additional options such as Amory Chamber. Everything was well-organized - no standing in long lines to purchase tickets or get inside of the museums. The agency made our visit to Kremlin enjoyable and one to remember. Highly recommended! The only comment I would like to add is that I wish the guide would give us extra time for taking pictures by the Tsar Kolokol and Tsar Pushka.