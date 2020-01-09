8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю России, изучить памятники сердца столицы и посетить Успенский собор

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
В ансамбле мощной крепости в самом центре Москвы отражена история государства, сила духовного наследия и богатство культуры.

Успенский собор, помнящий всех русских царей, Царь-колокол и Царь-пушка, заложенный Петром I Арсенал, парадный Сенатский дворец — вы узнаете самое главное о памятниках Кремля и его прошлом.
2050 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Библиотека им. Ленина
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У этой экскурсии8 отзывов
3.75
Экскурсия по Московскому Кремлю
Экскурсия по Московскому Кремлю

Что вас ожидает

Прогулка за Кремлевскими стенами
За ними, в самом центре Москвы, для вас оживет «биография» государства. Фоном станут ключевые здания и монументы на территории Кремля.

  • Вы посетите один из главных храмов Русской православной церкви — Успенский собор. Здесь проходили важнейшие церемонии и не раз принимались определяющие историю решения. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и патриархи. Обо всем этом вы услышите, рассматривая собор 15 века.
  • У Царь-пушки и Царь-колокола вы поймете, почему они считаются шедеврами литейного искусства; и узнаете, почему образец оружейного мастерства ни разу не выстрелил, а великолепный колокол долго лежал в земляной яме.
  • У здания Арсенала поговорим о роли, которую ему отводил Петр I и о задумках первого императора насчет музея русской боевой славы.
  • А еще вы прогуляетесь по живописному Кремлевскому скверу и откроете его тайны.

Дополнительная опция

Прогулку можно дополнить посещением Оружейной платы, музея-сокровищницы России. Экскурсия будет проходить с аудио-гидом, билеты включены в стоимость.

Организационные детали

  • Билеты в Кремль включены в стоимость, дополнительных расходов нет.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, каждый из которых является профессионалом и истинным москвоведом.
Экскурсия по Московскому Кремлю
Экскурсия по Московскому Кремлю
Экскурсия по Московскому Кремлю
Экскурсия по Московскому Кремлю
Экскурсия по Московскому Кремлю
Экскурсия по Московскому Кремлю
Экскурсия по Московскому Кремлю

Экскурсия проводится в среду, пятницу и субботу в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Библиотека им. Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
В данном отзыве оценивается не Ольга,как экскурсовод,а сама экскурсия.По скольку задача Ольги была встретить нас,проводить,передать аккредитованному Московским Кремлём экскурсоводу.Группа была 20 человек.Вела экскурсию Екатерина.Вроде всё понятно и доступно,но очень тихо.После основной экскурсии можно было ещё погулять по Кремлю.Потом нас,у кого были билеты в Оружейную палату Ольга отвела туда,раздала аудиогиды и дальше мы ходили сами.В целом всё понравилось.Быстро,четко,без проблем.Спасибо.
2 января 2020
Очень игнтересная экскурсия,динамичная без "воды",в тоже время гиду удалось прказать историческое значение этих мест.здания"ожили"!
Хотелось бы чтобы двери при входе в храмы открывались пошире но это не к экскурсоводу.
11 ноября 2019
Организатор текущей экскурсии сам ничего не проводит, а всего лишь собирает людей, покупает билеты на экскурсию в самом Кремле и передаёт всех экскурсоводу из самого Кремля. Экскурсовод от организатора выступает лишь в качестве гида, просто ходит рядом. Проще самим купить билеты на экскурсию в кассах музея в Александровском саду (или на сайте музея), что будет дешевле почти в 2 раза.
10 ноября 2019
Добрый день. Впервые воспользовалась услугами данного сайта, выбрав экскурсию по Кремлю с посещением оружейный палаты в сопровождении Ольги. Остановилась на Ольге в связи с её рейтингом и прекрасными отзывами. Каково же было моё изумление, когда Ольга после встречи с нами передала всю группу некой Нелли Константиновне. Не сомневаюсь, что она прекрасный гид, но я удовольствия не получила. Во-первых:почему вы не предупреждаете, что будет замена гида? Ведь я выбрала определённого человека! Во-вторых: гид 70ти с лишним лет это совершенно другая подача и возможности, другие и интересы и целевая аудитория! Это нужно учитывать, когда замену назначаете. Самое интересное то, что Ольга ходила с нами всю экскурсию, затем проводила нас в оружейную палату и снабдила аудиогидами. Нелли Константиновну добрую половину экскурсии не было слышно тем, кто стоял в силу обстоятельств подальше. Итог: ощущение обмана, зря потраченных денег, собственной глупости. Никогда больше не выберу групповую экскурсию на вашем сайте.
6 ноября 2019
Единственный недостаток: из-за того, что половину экскурсантов составляли дети, получился слегка упрощённый вариант экскурсии.
Всё остальное - великолепно!
15 сентября 2019
Прекрасный гид и сопроваждающая. Рекомедую
2 сентября 2019
Мне понравилась экскурсия, особенно я бы порекомендовала приобрести дополнительные опции, такие как Оружейная палата. Все было хорошо организовано - мы не стояли в длинных очередях, чтобы купить билеты или попасть в музеи. Агентство сделало наш визит в Кремль приятным и запоминающимся. Настоятельно рекомендуется! Единственный комментарий, который я хотел бы добавить, это то, что я хотел бы, чтобы гид дал нам дополнительное время для фотографирования царя Колокола и царя Пушки.

I loved the excursion, especially I would recommend purchasing additional options such as Amory Chamber. Everything was well-organized - no standing in long lines to purchase tickets or get inside of the museums. The agency made our visit to Kremlin enjoyable and one to remember. Highly recommended! The only comment I would like to add is that I wish the guide would give us extra time for taking pictures by the Tsar Kolokol and Tsar Pushka.
8 августа 2019
Не стоит такая малоинформативная экскурсия таких денег. Информация была подана неинтересно

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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