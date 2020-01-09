8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка за Кремлевскими стенами

За ними, в самом центре Москвы, для вас оживет «биография» государства. Фоном станут ключевые здания и монументы на территории Кремля.

Вы посетите один из главных храмов Русской православной церкви — Успенский собор . Здесь проходили важнейшие церемонии и не раз принимались определяющие историю решения. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и патриархи. Обо всем этом вы услышите, рассматривая собор 15 века.

. Здесь проходили важнейшие церемонии и не раз принимались определяющие историю решения. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и патриархи. Обо всем этом вы услышите, рассматривая собор 15 века. У Царь-пушки и Царь-колокола вы поймете, почему они считаются шедеврами литейного искусства; и узнаете, почему образец оружейного мастерства ни разу не выстрелил, а великолепный колокол долго лежал в земляной яме.

вы поймете, почему они считаются шедеврами литейного искусства; и узнаете, почему образец оружейного мастерства ни разу не выстрелил, а великолепный колокол долго лежал в земляной яме. У здания Арсенала поговорим о роли, которую ему отводил Петр I и о задумках первого императора насчет музея русской боевой славы.

поговорим о роли, которую ему отводил Петр I и о задумках первого императора насчет музея русской боевой славы. А еще вы прогуляетесь по живописному Кремлевскому скверу и откроете его тайны.

Дополнительная опция

Прогулку можно дополнить посещением Оружейной платы, музея-сокровищницы России. Экскурсия будет проходить с аудио-гидом, билеты включены в стоимость.