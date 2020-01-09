8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день. Впервые воспользовалась услугами данного сайта, выбрав экскурсию по Кремлю с посещением оружейный палаты в сопровождении Ольги. Остановилась на Ольге в связи с её рейтингом и прекрасными отзывами. Каково же было моё изумление, когда Ольга после встречи с нами передала всю группу некой Нелли Константиновне. Не сомневаюсь, что она прекрасный гид, но я удовольствия не получила. Во-первых:почему вы не предупреждаете, что будет замена гида? Ведь я выбрала определённого человека! Во-вторых: гид 70ти с лишним лет это совершенно другая подача и возможности, другие и интересы и целевая аудитория! Это нужно учитывать, когда замену назначаете. Самое интересное то, что Ольга ходила с нами всю экскурсию, затем проводила нас в оружейную палату и снабдила аудиогидами. Нелли Константиновну добрую половину экскурсии не было слышно тем, кто стоял в силу обстоятельств подальше. Итог: ощущение обмана, зря потраченных денег, собственной глупости. Никогда больше не выберу групповую экскурсию на вашем сайте.