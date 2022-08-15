Интерактивная прогулка по Замоскворечью

Пройти по излюбленному маршруту гостей города и разобраться в столичных контрастах

Москва славится ярким и противоречивым характером.

Купеческие особняки здесь соседствуют с ультрасовременной архитектурой, уютные переулки — с широкими мостами и проспектами.

В увлекательном интерактивном формате я помогу вам раскрыть местные секреты, развить архитектурную наблюдательность и увидеть столицу с разных сторон.
Интерактивная прогулка по Замоскворечью
Интерактивная прогулка по Замоскворечью
Интерактивная прогулка по Замоскворечью
Интерактивная прогулка по Замоскворечью
Интерактивная прогулка по Замоскворечью
Интерактивная прогулка по Замоскворечью
Ближайшие даты:
13
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авг
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21
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Москва старинная и современная

Мы встретимся у Павелецкого вокзала, где недавно открыли модный ландшафтный парк. Оценим Москву 21 века, затем отправимся в старинный район Замоскворечье. Пройдем по улице Пятницкая, прокатимся на трамвае Аннушка, заглянем в средневековые переулки и увидим здания прошлых столетий: церковь Параскевы Пятницы, колокольню Иоанна Предтечи и дом купцов Варгиных. Завершится прогулка на Большом Москворецком мосту, откуда открывается лучший вид на Кремль и окрестности.

Интерактивный формат

Экскурсия будет проходить в формате диалога — вы будете не пассивными слушателями, а активными участниками. Раскроете, кто жил в Замоскворечье и что тут делал молодой безбородый Лев Толстой. Отыщете место, где бывал Иван Грозный, рассмотрите старинные монеты, найдете сходства и отличия в разных архитектурных стилях. А если на прогулке будут дети, мы создадим собственные стикеры с достопримечательностями и сделаем необычную веб-карту с ориентирами.

Организационные детали

  • На Павелецком вокзале есть камеры хранения, где можно оставить вещи
  • По желанию, можно перекусить и выпить кофе в старинной колокольне при храме
  • Поездка на трамвае оплачивается дополнительно — 61 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Павелецкого вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура☃️Зимние☀️ЛетниеЗамоскворечьеИнтерактивныеУлицы и переулки

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