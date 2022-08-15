Москва славится ярким и противоречивым характером. Купеческие особняки здесь соседствуют с ультрасовременной архитектурой, уютные переулки — с широкими мостами и проспектами. В увлекательном интерактивном формате я помогу вам раскрыть местные секреты, развить архитектурную наблюдательность и увидеть столицу с разных сторон.

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Описание

Что вас ожидает

Москва старинная и современная

Мы встретимся у Павелецкого вокзала, где недавно открыли модный ландшафтный парк. Оценим Москву 21 века, затем отправимся в старинный район Замоскворечье. Пройдем по улице Пятницкая, прокатимся на трамвае Аннушка, заглянем в средневековые переулки и увидим здания прошлых столетий: церковь Параскевы Пятницы, колокольню Иоанна Предтечи и дом купцов Варгиных. Завершится прогулка на Большом Москворецком мосту, откуда открывается лучший вид на Кремль и окрестности.

Интерактивный формат

Экскурсия будет проходить в формате диалога — вы будете не пассивными слушателями, а активными участниками. Раскроете, кто жил в Замоскворечье и что тут делал молодой безбородый Лев Толстой. Отыщете место, где бывал Иван Грозный, рассмотрите старинные монеты, найдете сходства и отличия в разных архитектурных стилях. А если на прогулке будут дети, мы создадим собственные стикеры с достопримечательностями и сделаем необычную веб-карту с ориентирами.

Организационные детали