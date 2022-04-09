Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы

Перенестись на страницы романа Акунина и пройти по лабиринтам улиц, узнавая о домах, людях и судьбах

Индивидуальная
Эта прогулка откроет для вас ту самую Москву, какой она была изначально: с запутанными улицами, тихими двориками, палатами и храмами.

Мы исследуем переулки Петровки и Ивановской горки и проследим, как здесь переплетаются судьбы москвичей разных эпох.

А еще пройдем по кинолокациям и зловещим местам, где закручивался сюжет из цикла приключений Эраста Фандорина.
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Ивановская горка и Хитровка: секреты старой Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Хитровка по следам Эраста Фандорина

В первой части нашей прогулки книга Бориса Акунина «Любовник Смерти» с Сенькой и Эрастом Фандориным в главных ролях буквально оживет на ваших глазах. Вы увидите ту самую зловещую Хитровку и дом, в подвале которого Сенька нашёл клад. И конечно, услышите много других таинственных историй, связанных с этим местом. Я заведу вас во двор самого старого жилого дома в Москве и покажу несколько артефактов.

Монастырь, тюрьма и любовные истории Ивановской горки

Следом нас ждет Ивановская горка — сохранившийся район Москвы в 10 минутах от Кремля. Здесь не менее замысловато переплелись судьбы и истории. Я покажу дом, где жила главная любовь Левитана, и двор, где снимались сцены фильма «Брат-2». Проведу к усадьбе одного из богатейших людей 19 века и аллее, где можно увидеть всех российских правителей. А еще на Ивановской горке разберемся, почему женщины рожали в масках, где была заточена Салтычиха и как заплатить 1 рубль, чтобы получить 5000 рублей.

Организационные детали

Каждому участнику экскурсии выдадут радиогид. Вы можете взять свои наушники со стандартным штекером или воспользоваться многоразовым наушником гида.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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