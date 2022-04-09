Что вас ожидает

Хитровка по следам Эраста Фандорина

В первой части нашей прогулки книга Бориса Акунина «Любовник Смерти» с Сенькой и Эрастом Фандориным в главных ролях буквально оживет на ваших глазах. Вы увидите ту самую зловещую Хитровку и дом, в подвале которого Сенька нашёл клад. И конечно, услышите много других таинственных историй, связанных с этим местом. Я заведу вас во двор самого старого жилого дома в Москве и покажу несколько артефактов.

Монастырь, тюрьма и любовные истории Ивановской горки

Следом нас ждет Ивановская горка — сохранившийся район Москвы в 10 минутах от Кремля. Здесь не менее замысловато переплелись судьбы и истории. Я покажу дом, где жила главная любовь Левитана, и двор, где снимались сцены фильма «Брат-2». Проведу к усадьбе одного из богатейших людей 19 века и аллее, где можно увидеть всех российских правителей. А еще на Ивановской горке разберемся, почему женщины рожали в масках, где была заточена Салтычиха и как заплатить 1 рубль, чтобы получить 5000 рублей.

Организационные детали

Каждому участнику экскурсии выдадут радиогид. Вы можете взять свои наушники со стандартным штекером или воспользоваться многоразовым наушником гида.