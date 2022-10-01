Приглашаю отправиться в особенное место Подмосковья, связанное с одним из самых прославленных русских святых — Сергием Радонежским. В Гремячем ключе я поделюсь опытом круглогодичного купания в святых источниках и объясню, как совершать омовение, чтобы оно было безопасным и максимально полезным для души и тела — этой теме посвящена моя дипломная работа в области практической психологии. А по дороге расскажу о многовековом богомолье в Троице-Сергиеву лавру.

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Описание

Что вас ожидает

Древний паломнический путь

В поездке из Москвы в Троице-Сергиеву лавру вы откроете интересные факты о Ярославском шоссе, строительстве Ярославской железной дороги и знаменитых владельцах местных усадеб. Но в центре внимания будет, конечно, духовное прошлое пути, по которому издревле ходили на богомолье и могущественные цари, и обездоленные нищие. Я расскажу истории из жизни Сергия Радонежского — основателя лавры, учителя и наставника многих русских святых, образца кротости, смирения и силы духа. И помогу лучше представить феномен паломничества как подвига, необходимого для получения прощения и благословения.

Благодать Святогорья

В сам монастырь мы заезжать не будем — наш путь лежит дальше, к святому источнику на правом берегу реки Вондиги. На середине крутого склона из расщелин с силой бьет несколько ключей. Температура воды здесь круглый год + 6 °C. Территория заботливо благоустроена, сооружена купель, храмы и часовни, по склонам установлены лестницы, есть раздевалки. Гремячий ключ привлекателен в любое время года: зимой он превращается в снежную сказку с чудесным лесом и бревенчатыми постройками, а с весны до осени — в прекрасное место отдыха.

Осознанное взаимодействие с источником

Вы услышите легенду о Сергии Радонежском и возникновении ключа, бьющего из гор и дарующего людям «исцеление и вразумение». А дальше, в зависимости от вашего настроя и состояния здоровья, сможете выбрать разные формы взаимодействия с источником: окунание в купель, обливание, окропление водой. Можно просто умыться и попить целебной водички, набрать ее с собой, насладиться журчанием воды и красивым пейзажем, отдохнуть душой в этом благодатном месте.

Несколько лет назад я защитила диплом в области практической психологии — мое исследование было посвящено психотерапевтическому эффекту от практики омовения в святом источнике. В своей работе я рассматривала психокоррекционный и физиотерапевтический эффект от применения ледяного душа и окунания. Выводами и практическим опытом я буду рада поделиться с вами.

Организационные детали