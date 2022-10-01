Из Москвы - в Святогорье с психологом

Проехать по древнему паломническому пути и получить терапевтический опыт от омовения в источнике

Приглашаю отправиться в особенное место Подмосковья, связанное с одним из самых прославленных русских святых — Сергием Радонежским.

В Гремячем ключе я поделюсь опытом круглогодичного купания в святых источниках и объясню, как совершать омовение, чтобы оно было безопасным и максимально полезным для души и тела — этой теме посвящена моя дипломная работа в области практической психологии. А по дороге расскажу о многовековом богомолье в Троице-Сергиеву лавру.
Из Москвы - в Святогорье с психологом
Из Москвы - в Святогорье с психологом
Из Москвы - в Святогорье с психологом
Из Москвы - в Святогорье с психологом
Из Москвы - в Святогорье с психологом
Из Москвы - в Святогорье с психологом
Из Москвы - в Святогорье с психологом
Из Москвы - в Святогорье с психологом
Из Москвы - в Святогорье с психологом
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Описание

Что вас ожидает

Древний паломнический путь

В поездке из Москвы в Троице-Сергиеву лавру вы откроете интересные факты о Ярославском шоссе, строительстве Ярославской железной дороги и знаменитых владельцах местных усадеб. Но в центре внимания будет, конечно, духовное прошлое пути, по которому издревле ходили на богомолье и могущественные цари, и обездоленные нищие. Я расскажу истории из жизни Сергия Радонежского — основателя лавры, учителя и наставника многих русских святых, образца кротости, смирения и силы духа. И помогу лучше представить феномен паломничества как подвига, необходимого для получения прощения и благословения.

Благодать Святогорья

В сам монастырь мы заезжать не будем — наш путь лежит дальше, к святому источнику на правом берегу реки Вондиги. На середине крутого склона из расщелин с силой бьет несколько ключей. Температура воды здесь круглый год + 6 °C. Территория заботливо благоустроена, сооружена купель, храмы и часовни, по склонам установлены лестницы, есть раздевалки. Гремячий ключ привлекателен в любое время года: зимой он превращается в снежную сказку с чудесным лесом и бревенчатыми постройками, а с весны до осени — в прекрасное место отдыха.

Осознанное взаимодействие с источником

Вы услышите легенду о Сергии Радонежском и возникновении ключа, бьющего из гор и дарующего людям «исцеление и вразумение». А дальше, в зависимости от вашего настроя и состояния здоровья, сможете выбрать разные формы взаимодействия с источником: окунание в купель, обливание, окропление водой. Можно просто умыться и попить целебной водички, набрать ее с собой, насладиться журчанием воды и красивым пейзажем, отдохнуть душой в этом благодатном месте.

Несколько лет назад я защитила диплом в области практической психологии — мое исследование было посвящено психотерапевтическому эффекту от практики омовения в святом источнике. В своей работе я рассматривала психокоррекционный и физиотерапевтический эффект от применения ледяного душа и окунания. Выводами и практическим опытом я буду рада поделиться с вами.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на моем автомобиле Hyundai IX35 от метро ВДНХ и обратно, а также перекус на источнике — чай, пироги
  • Рекомендуемое время отправления — 8 утра, чтобы оказаться на источнике в утренние часы, при желании можем сдвинуть поездку на более раннее или более позднее время
  • Экскурсию можно продлить за дополнительную плату, заехав на обратном пути в Троице-Сергиеву лавру или в одну из усадеб — Абрамцево или Мураново
  • С собой возьмите бутылки, чтобы набрать воды из источника. Если планируете окунаться — купальник/плавки, тапочки, полотенце, а также шапку и теплые вещи, чтобы надеть после окунания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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