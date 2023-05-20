Познакомиться с историческим сердцем столицы и открыть её современные локации в мини-группе
И напоследок мы отправимся на Воробьёвы горы, где вы прокатитесь по канатке с видами на Москву-реку, «Лужники», МГУ.
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Описание
Что вас ожидает
Исторический центр Москвы
На автомобильной экскурсии вы увидите такие достопримечательности, как Кремль и Красная площадь, Александровский сад, храм Христа Спасителя, библиотека им. Ленина, Лубянская площадь, Большой театр. Мы сделаем несколько остановок, чтобы прогуляться и насладиться атмосферой мест. А гид поделится интересными фактами из их истории.
Из прошлого — в настоящее и будущее столицы
Проедем мимо Поклонной горы, где находится мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне. Вы вспомните о жертвах, которые принёс народ в это тяжёлое время, и почувствуете связь поколений. После чего мы закономерно отправимся в современную часть города — «Москва-Сити». Здесь вы:
- оцените небоскрёбы делового центра снизу;
- побываете на самой высокой смотровой площадке в Европе и рассмотрите город с высоты 89 этажа;
- погрузитесь в историю Москвы благодаря проекционному шоу;
- узнаете о планах по развитию делового центра.
А на Воробьёвых горах вы прокатитесь по канатке, из футуристичных кабин которой полюбуетесь пейзажами района на берегах Москвы-реки, увидите стадион «Лужники», высотку МГУ и башни делового центра с нового ракурса.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне (см. фото)
- Экскурсия включает пешеходную часть на Красной площади, у храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, в «Москва-Сити»
- Транспорт, сопровождение гида, а также входные билеты включены в стоимость
в среду и субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Охотный ряд
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и субботу в 11:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.