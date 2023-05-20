Перед вами программа 3 в 1: вы проедете на минивэне по старой Москве, увидите ключевые достопримечательности, прогуляетесь по Красной площади и у храма Христа Спасителя. К будущему же вы прикоснётесь в «Москва-Сити», на смотровой площадке башни «Федерация». И напоследок мы отправимся на Воробьёвы горы, где вы прокатитесь по канатке с видами на Москву-реку, «Лужники», МГУ.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Исторический центр Москвы

На автомобильной экскурсии вы увидите такие достопримечательности, как Кремль и Красная площадь, Александровский сад, храм Христа Спасителя, библиотека им. Ленина, Лубянская площадь, Большой театр. Мы сделаем несколько остановок, чтобы прогуляться и насладиться атмосферой мест. А гид поделится интересными фактами из их истории.

Из прошлого — в настоящее и будущее столицы

Проедем мимо Поклонной горы, где находится мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне. Вы вспомните о жертвах, которые принёс народ в это тяжёлое время, и почувствуете связь поколений. После чего мы закономерно отправимся в современную часть города — «Москва-Сити». Здесь вы:

оцените небоскрёбы делового центра снизу;

побываете на самой высокой смотровой площадке в Европе и рассмотрите город с высоты 89 этажа;

погрузитесь в историю Москвы благодаря проекционному шоу;

узнаете о планах по развитию делового центра.

А на Воробьёвых горах вы прокатитесь по канатке, из футуристичных кабин которой полюбуетесь пейзажами района на берегах Москвы-реки, увидите стадион «Лужники», высотку МГУ и башни делового центра с нового ракурса.

Организационные детали