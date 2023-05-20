Из прошлого в будущее Москвы: центр + канатная дорога + PANORAMA360 в «Москва-Сити»

Познакомиться с историческим сердцем столицы и открыть её современные локации в мини-группе

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Перед вами программа 3 в 1: вы проедете на минивэне по старой Москве, увидите ключевые достопримечательности, прогуляетесь по Красной площади и у храма Христа Спасителя. К будущему же вы прикоснётесь в «Москва-Сити», на смотровой площадке башни «Федерация».

И напоследок мы отправимся на Воробьёвы горы, где вы прокатитесь по канатке с видами на Москву-реку, «Лужники», МГУ.
Из прошлого в будущее Москвы: центр + канатная дорога + PANORAMA360 в «Москва-Сити»
Из прошлого в будущее Москвы: центр + канатная дорога + PANORAMA360 в «Москва-Сити»
Из прошлого в будущее Москвы: центр + канатная дорога + PANORAMA360 в «Москва-Сити»
Из прошлого в будущее Москвы: центр + канатная дорога + PANORAMA360 в «Москва-Сити»
Из прошлого в будущее Москвы: центр + канатная дорога + PANORAMA360 в «Москва-Сити»
Из прошлого в будущее Москвы: центр + канатная дорога + PANORAMA360 в «Москва-Сити»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Исторический центр Москвы

На автомобильной экскурсии вы увидите такие достопримечательности, как Кремль и Красная площадь, Александровский сад, храм Христа Спасителя, библиотека им. Ленина, Лубянская площадь, Большой театр. Мы сделаем несколько остановок, чтобы прогуляться и насладиться атмосферой мест. А гид поделится интересными фактами из их истории.

Из прошлого — в настоящее и будущее столицы

Проедем мимо Поклонной горы, где находится мемориальный комплекс, посвящённый Великой Отечественной войне. Вы вспомните о жертвах, которые принёс народ в это тяжёлое время, и почувствуете связь поколений. После чего мы закономерно отправимся в современную часть города — «Москва-Сити». Здесь вы:

  • оцените небоскрёбы делового центра снизу;
  • побываете на самой высокой смотровой площадке в Европе и рассмотрите город с высоты 89 этажа;
  • погрузитесь в историю Москвы благодаря проекционному шоу;
  • узнаете о планах по развитию делового центра.

А на Воробьёвых горах вы прокатитесь по канатке, из футуристичных кабин которой полюбуетесь пейзажами района на берегах Москвы-реки, увидите стадион «Лужники», высотку МГУ и башни делового центра с нового ракурса.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне (см. фото)
  • Экскурсия включает пешеходную часть на Красной площади, у храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, в «Москва-Сити»
  • Транспорт, сопровождение гида, а также входные билеты включены в стоимость

в среду и субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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