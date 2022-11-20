Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков

Узнать, что изучали в школе в 18 веке и что можно купить на алтын

Сколько лет поговорке «Ученье — свет, а неученье — тьма»? Давайте отправимся в прошлое и разузнаем, а каково приходилось школьникам тех лет.

В легкой игровой форме познакомимся с самыми первыми студентами и учителями, самой образованной улицей и самыми первыми уроками в школах. А еще «заработаем» на баранки и устроим чайную паузу. В конце всех участников квеста ждут сладкие подарки и памятные дипломы.
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
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Описание

Что вас ожидает

Корень ученья горек, да плод его сладок

Как появились школы и как они менялись со временем? Кем были самые первые ученики? Сколько лет они проводили в школах? Какие предметы изучали? Давайте погрузимся в жизнь студентов прошлых веков и в деталях представим их учебные будни. В лёгкой игровой форме мы с детьми:

  • Заглянем в уютный сквер, сыграем в «Виселицу» и узнаем, как дали название самой «образованной» улице.
  • Найдём животное, которое было на печати великого и ужасного царя Ивана Грозного.
  • Разыщем первых учителей, а заодно проверим, отличается ли звук пера от звучания карандаша.
  • Благодаря смекалке и скорости чтения заработаем на баранки и устроим чайную паузу.
  • Посчитаем, за сколько лет можно было закончить 8 классов в 18 веке.
  • Вспомним, за что обижали самого известного ученика Славяно-греко-латинской академии.
  • Пофантазируем о том, что можно купить на алтын и посмотрим на эту настоящую «денежку».
  • Отыщем первое здание МГУ, а также второе и третье.

Как и где проходит квест

Прогулка пройдет в центральной части города. Мы познакомимся с Никольской улицей и заглянем во дворик Заиконоспасского монастыря. Увидим памятник братьям Лихудам (расскажу, кто это). И посетим Красную и Манежную площади.
На каждой точке ребят ждут интересные задания и загадки. За их решения дети получат разные кусочки пазла. В конце квест-экскурсии они соберут картинку с вопросами и узнают секретный код. А в волшебной шкатулке каждого участника будет ждать памятный сладкий приз. Также каждого участника дополнительно наградим именным дипломом.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст 8+, но всё индивидуально и зависит от ребёнка
  • Экскурсия проходит на улице, поэтому просим одеваться по погоде. В музеи и кафе на маршруте заходить не будем.
  • Стоимость за группу 1-5 человек включает в себя оплату только за детей. Сопровождающие взрослые гуляют бесплатно.
  • Можем провести эту экскурсию и для взрослых по расширенной программе

Группы и билеты

  • 1-5 детей — 6000 руб.
  • 6-8 детей — 1000 руб. /чел.
  • 9-20 детей — 900 руб. /чел.
  • 21-40 детей — 800 руб. /чел.

Льготным категориям скидка 20%, уточняйте до оплаты брони.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на выходе из метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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