Сколько лет поговорке «Ученье — свет, а неученье — тьма»? Давайте отправимся в прошлое и разузнаем, а каково приходилось школьникам тех лет. В легкой игровой форме познакомимся с самыми первыми студентами и учителями, самой образованной улицей и самыми первыми уроками в школах. А еще «заработаем» на баранки и устроим чайную паузу. В конце всех участников квеста ждут сладкие подарки и памятные дипломы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Корень ученья горек, да плод его сладок

Как появились школы и как они менялись со временем? Кем были самые первые ученики? Сколько лет они проводили в школах? Какие предметы изучали? Давайте погрузимся в жизнь студентов прошлых веков и в деталях представим их учебные будни. В лёгкой игровой форме мы с детьми:

Заглянем в уютный сквер, сыграем в «Виселицу» и узнаем, как дали название самой «образованной» улице.

Найдём животное, которое было на печати великого и ужасного царя Ивана Грозного.

Разыщем первых учителей, а заодно проверим, отличается ли звук пера от звучания карандаша.

Благодаря смекалке и скорости чтения заработаем на баранки и устроим чайную паузу.

Посчитаем, за сколько лет можно было закончить 8 классов в 18 веке.

Вспомним, за что обижали самого известного ученика Славяно-греко-латинской академии.

Пофантазируем о том, что можно купить на алтын и посмотрим на эту настоящую «денежку».

Отыщем первое здание МГУ, а также второе и третье.

Как и где проходит квест

Прогулка пройдет в центральной части города. Мы познакомимся с Никольской улицей и заглянем во дворик Заиконоспасского монастыря. Увидим памятник братьям Лихудам (расскажу, кто это). И посетим Красную и Манежную площади.

На каждой точке ребят ждут интересные задания и загадки. За их решения дети получат разные кусочки пазла. В конце квест-экскурсии они соберут картинку с вопросами и узнают секретный код. А в волшебной шкатулке каждого участника будет ждать памятный сладкий приз. Также каждого участника дополнительно наградим именным дипломом.

Организационные детали

Рекомендуемый возраст 8+, но всё индивидуально и зависит от ребёнка

Экскурсия проходит на улице, поэтому просим одеваться по погоде. В музеи и кафе на маршруте заходить не будем.

Стоимость за группу 1-5 человек включает в себя оплату только за детей. Сопровождающие взрослые гуляют бесплатно.

Можем провести эту экскурсию и для взрослых по расширенной программе

Группы и билеты

1-5 детей — 6000 руб.

6-8 детей — 1000 руб. /чел.

9-20 детей — 900 руб. /чел.

21-40 детей — 800 руб. /чел.

Льготным категориям скидка 20%, уточняйте до оплаты брони.