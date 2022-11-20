Как появились школы и как они менялись со временем? Кем были самые первые ученики? Сколько лет они проводили в школах? Какие предметы изучали? Давайте погрузимся в жизнь студентов прошлых веков и в деталях представим их учебные будни. В лёгкой игровой форме мы с детьми:
Прогулка пройдет в центральной части города. Мы познакомимся с Никольской улицей и заглянем во дворик Заиконоспасского монастыря. Увидим памятник братьям Лихудам (расскажу, кто это). И посетим Красную и Манежную площади.
На каждой точке ребят ждут интересные задания и загадки. За их решения дети получат разные кусочки пазла. В конце квест-экскурсии они соберут картинку с вопросами и узнают секретный код. А в волшебной шкатулке каждого участника будет ждать памятный сладкий приз. Также каждого участника дополнительно наградим именным дипломом.
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