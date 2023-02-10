в понедельник и четверг в 18:00

Любая европейская столица не обходится без Старого города. Многие считают, что в Москве он не сохранился, но это не так. Вы узнаете, почему Китай-город — и есть Старый город. Нужно только присмотреться к палатам и храмам, спрятанным за строгими административными зданиями. Маршрут нашей экскурсии охватывает древние постройки района, а истории, которые я для вас приготовила, наполнят молчаливые дома душой и настроением.

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Описание

Что вас ожидает

Тёплая прогулка по уголку Старой Москвы

Китай-город, второй после Кремля район столицы, сохранил древнейшие церкви и палаты. Здесь я расскажу, как юродивый Христа ради Максим раскрыл бесовский обман и спас москвичей, в какой из церквей был трактир «Автобус дяди Васи» и за что его ценили горожане. Рассмотрим палаты дома бояр Романовых. Согреемся горячим сбитнем — традиционным русским напитком ещё с 12 века.

Заглянем в подворотни Никольской, где поговорим о том, как кутили московские купцы и их дамы. Улица, прославившаяся своими барами, танцами и весельем во время Чемпионата мира по футболу, приготовила много секретов из прошлого. Вы узнаете, где напечатали первую книгу, открыли первую аптеку и первый университет. А ещё посмотрим, где русские мужики дрались «на кулаках», и отыщем среди увеселительных заведений захоронение румынских князей.

Основные объекты прогулки: Жилые палаты бояр Романовых, Старый Английский двор, церковь святого Максима Московского, Гостиный двор, Биржевая площадь, улицы Варварка, Ильинка и Никольская, гостиница Славянский базар, Красная площадь.

Организационные детали