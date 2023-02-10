в понедельник и четверг в 18:00

Китай-город: прогулка по старомосковскому району

Трактир в церкви, румынские захоронения, первая аптека и другие секреты родом из Средневековья

5
1 отзыв
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Любая европейская столица не обходится без Старого города. Многие считают, что в Москве он не сохранился, но это не так. Вы узнаете, почему Китай-город — и есть Старый город. Нужно только присмотреться к палатам и храмам, спрятанным за строгими административными зданиями.

Маршрут нашей экскурсии охватывает древние постройки района, а истории, которые я для вас приготовила, наполнят молчаливые дома душой и настроением.
Китай-город: прогулка по старомосковскому району
Китай-город: прогулка по старомосковскому району
Китай-город: прогулка по старомосковскому району
Китай-город: прогулка по старомосковскому району
Китай-город: прогулка по старомосковскому району
Китай-город: прогулка по старомосковскому району
Китай-город: прогулка по старомосковскому району
Китай-город: прогулка по старомосковскому району
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Описание

Что вас ожидает

Тёплая прогулка по уголку Старой Москвы

Китай-город, второй после Кремля район столицы, сохранил древнейшие церкви и палаты. Здесь я расскажу, как юродивый Христа ради Максим раскрыл бесовский обман и спас москвичей, в какой из церквей был трактир «Автобус дяди Васи» и за что его ценили горожане. Рассмотрим палаты дома бояр Романовых. Согреемся горячим сбитнем — традиционным русским напитком ещё с 12 века.

Заглянем в подворотни Никольской, где поговорим о том, как кутили московские купцы и их дамы. Улица, прославившаяся своими барами, танцами и весельем во время Чемпионата мира по футболу, приготовила много секретов из прошлого. Вы узнаете, где напечатали первую книгу, открыли первую аптеку и первый университет. А ещё посмотрим, где русские мужики дрались «на кулаках», и отыщем среди увеселительных заведений захоронение румынских князей.

Основные объекты прогулки: Жилые палаты бояр Романовых, Старый Английский двор, церковь святого Максима Московского, Гостиный двор, Биржевая площадь, улицы Варварка, Ильинка и Никольская, гостиница Славянский базар, Красная площадь.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути, кроме напитков по желанию, не предвидится
  • Позаботьтесь об удобной для прогулок обуви и годежде по сезону

в понедельник и четверг в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
10 фев 2023
Была прекрасная экскурсия, знающий и любящий своё дело экскурсовод. Я получила много интересной и полезной информации, которую не знала раньше, хотя живу в Москве. Экскурсовод Вера рассказывала так, что все хорошо запомнилось (а такое бывает далеко не на всех экскурсиях). Ещё раз огромное спасибо Вере за интересную экскурсию!

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