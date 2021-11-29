Что вас ожидает

Старинный Козельск

Сначала вы познакомитесь с небольшим районным центром, узнаете, почему в стародавние времена его называли «злым городом», и как в далеком 13 веке ему удалось выдержать семинедельную осаду татаро-монгольских захватчиков. Здесь вам откроются красивые панорамы с берегов реки Жиздра — с силуэтами отреставрированных церквей и уютных купеческих домиков.

Свято-Введенская Оптина пустынь

Далее недалеко от Козельска вы посетите древний монастырь, основанный задолго до появления здесь Оптинских старцев. Я расскажу, как благодаря духовным наставникам обитель стала центром возрождения православия в 19 веке. Что удалось сделать им такого, чего не удавалось другим подвижникам веры. И какие предания сохранились о визитах классиков русской литературы — Толстого, Достоевского, Гоголя, — а также других выдающихся людей. На территории комплекса вы посетите величественные храмы, сможете подойти к мощам преподобных и обратиться с молитвой к святым.

Казанская Амвросиевская пустынь

В расположенном неподалеку селе Шамордино вы познакомитесь с историей другого значимого монастыря. Его уже основал один из самых знаменитых Оптинских старцев, преподобный Амвросий. Именно с ним состоялась беседа Достоевского, который позже воплотил его образ в старце Зосиме из «Братьев Карамазовых». И с ним же встречался Толстой, позже отметивший: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога»…

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