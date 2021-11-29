Козельск, Оптина пустынь и Шамордино — поездка из Москвы

Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества

Индивидуально
для 4 чел.
Мы отправимся на юго-запад Калужской области, где в местных монастырях обосновалась плеяда подвижников веры, чудотворцев и провидцев.

За мудростью и благодатью к наставникам приезжали и простые люди, и будущие мастодонты русской литературы.

Вы узнаете, почему Оптинские старцы стали особым культурным феноменом, и попробуете ощутить следы их присутствия на святой земле.
Козельск, Оптина пустынь и Шамордино — поездка из Москвы
Козельск, Оптина пустынь и Шамордино — поездка из Москвы
Козельск, Оптина пустынь и Шамордино — поездка из Москвы
Козельск, Оптина пустынь и Шамордино — поездка из Москвы
Козельск, Оптина пустынь и Шамордино — поездка из Москвы
Козельск, Оптина пустынь и Шамордино — поездка из Москвы
Козельск, Оптина пустынь и Шамордино — поездка из Москвы
Козельск, Оптина пустынь и Шамордино — поездка из Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Старинный Козельск

Сначала вы познакомитесь с небольшим районным центром, узнаете, почему в стародавние времена его называли «злым городом», и как в далеком 13 веке ему удалось выдержать семинедельную осаду татаро-монгольских захватчиков. Здесь вам откроются красивые панорамы с берегов реки Жиздра — с силуэтами отреставрированных церквей и уютных купеческих домиков.

Свято-Введенская Оптина пустынь

Далее недалеко от Козельска вы посетите древний монастырь, основанный задолго до появления здесь Оптинских старцев. Я расскажу, как благодаря духовным наставникам обитель стала центром возрождения православия в 19 веке. Что удалось сделать им такого, чего не удавалось другим подвижникам веры. И какие предания сохранились о визитах классиков русской литературы — Толстого, Достоевского, Гоголя, — а также других выдающихся людей. На территории комплекса вы посетите величественные храмы, сможете подойти к мощам преподобных и обратиться с молитвой к святым.

Казанская Амвросиевская пустынь

В расположенном неподалеку селе Шамордино вы познакомитесь с историей другого значимого монастыря. Его уже основал один из самых знаменитых Оптинских старцев, преподобный Амвросий. Именно с ним состоялась беседа Достоевского, который позже воплотил его образ в старце Зосиме из «Братьев Карамазовых». И с ним же встречался Толстой, позже отметивший: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога»

Организационные детали

  • Поездка проходит на моем легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек. Я заберу вас из Москвы и доставлю обратно после экскурсии. Мы также можем поехать на вашем транспорте.
  • В течение дня будет свободное время для перекуса, фотопауз и обеда
  • На подворье вы сможете набрать воды из святых источников

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🙏Религиозные🏡Выездные⛪️Монастыри, церкви, храмыОптина пустынь

Еще несколько похожих предложений в Москве

Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Индивидуально
для 5 чел.
5
3
6 000
за 1-5 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Индивидуально
4.9
15
4 000
за 1 чел.
Фотоэкскурсия по центру Москвы
👣 Пешеходная
Фотоэкскурсия по центру Москвы - это отличный вариант для тех, кто приехал
каждый день с 9 до 20 часов
Женские монастыри Москвы
Индивидуально
для 3 чел.
5 000
за 1-3 чел.
Женские монастыри Москвы
🚗 На машине
В ходе нашей автомобильной поездки мы посетим самые известные женские монастыри Москвы
29 ноя
6 дек
13 дек
ещё...
По понедельникам в 14:00
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
В группе
до 15 чел.
5
10
3ч 30м
3 000
за 1 чел.
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
👣 Пешеходная
Самая популярная экскурсия! На этой экскурсии мы не только знакомимся с центром Москвы, но
По субботам в 11:00
Экскурсия по проходным дворам Москвы
В группе
до 60 чел.
4.5
60
1ч 30м
600
за 1 чел.
Экскурсия по проходным дворам Москвы
👣 Пешеходная
Центр Москвы - настоящий гламурный рай
27 ноя
28 ноя
4 дек
ещё...
По выходным в 15:15
Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века
Индивидуально
для 6 чел.
5 000
за 1-6 чел.
Северный Речной Вокзал - символ 30-х годов ХХ века
👣 Пешеходная
Приглашаю вас посетить самое популярное место отреставрированной Москвы Сталинского времени осенью 2020 года: Северный
Ежедневно по договоренности
Четверть века: история «Москва-Сити» для группы от 8 человек
Индивидуально
3.9
13
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Четверть века: история «Москва-Сити» для группы от 8 человек
👣 Пешеходная
«Москва-Сити» - противоречивая, и в то же время невероятно популярная точка притяжения городской жизни столицы
с 10:00 до 20:00, ежедневно
Москва татарская с вкусным бонусом
В группе
до 15 чел.
5
1
4ч 30м
1 680
за 1 чел.
Москва татарская с вкусным бонусом
🚌 На автобусе
История Москвы неотделима от истории татарского народа, оставившего яркий след во всех областях жизни города
11 дек
ещё...
20.10 и 27.10 в 18:45
Москва: исторический центр за пару часов
Индивидуально
для 5 чел.
5
56
5 830
за 1-5 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
👣 Пешеходная
За два часа мы пройдемся по главным улицам Москвы, увидим Красную площадь с башнями Кремля, храм Василия Блаженного,
27 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
В любой день по договоренности
Архитектурные причуды Москвы
В группе
до 15 чел.
4.5
12
800
за 1 чел.
Архитектурные причуды Москвы
🚌 На автобусе
На нашей экскурсии вас ждет прогулка по центру Москвы
Каждую субботу в 16:00
Загадки модерна Серебряного века
Индивидуально
для 20 чел.
4.3
3
4 500
за 1-20 чел.
Загадки модерна Серебряного века
👣 Пешеходная
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Москва масонская: тайные послания в городе
В группе
до 15 чел.
4.7
15
900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Москва масонская: тайные послания в городе
🚌 На автобусе
На нашей экскурсии вас будет ждать знакомство с непривычной стороной центра Москвы
4 дек
11 дек
18 дек
ещё...
Каждый понедельник и субботу в 18:00

Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

Клин: рождение «Щелкунчика»
Индивидуально
5
1
2 990
за 1 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
🚗 На машине
Посетить усадьбу Чайковского, прогуляться по старинным паркам и увидеть, как делают елочные игрушки
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺