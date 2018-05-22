3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Поклонной горы

Вы узнаете, почему место получило такое название, когда это произошло, кого здесь встречали с поклоном, а кого – со щитом и мечом. Кем и когда это место было выбрано для создания мемориала Победы. Какие символы зашифровали архитекторы в этом скульптурном ансамбле. Вы найдете ответы на вопросы, кто первый поставил знамя над Рейхстагом, солдаты какой иностранной державы могли вступить в советскую армию, кто помог Советскому Союзу выиграть войну и многое другое.

Познавательный квест

Вы отгадаете несколько кодовых слов и кроссворд, которые помогут отыскать финальный пункт экскурсии.

Для этого вы внимательно рассмотрите памятники, находящиеся на Поклонной горе и видимые с нее.

Пройдете через все пять военных лет и примете виртуальное участие в главных военных сражениях.

Расшифруете буквенную вязь на стеле Победы и узнаете, чем символична ее высота.

Выясните, какой Вечный огонь Москвы самый главный.

Почему День победы един для всех, но Россия и Европа отмечают его в разные дни.

По карте найдете несколько памятников, которые один за другим приведут нас к финалу и…

Узнаете военную тайну, которую нам открыли только в 70-летнюю годовщину Победы!

Интерактивная экскурсия

Во время экскурсии вы рассмотрите иллюстрации диорам, находящихся в музее Великой Отечественной Войны на Поклонной горе, мы поговорим с вам о ходе изображенных на них сражений, вы узнаете логику общего хода военных действий, познакомитесь с самыми известными участниками войны. Обсудим понятия патриотизма, подвига, выясним, кто такие Герои Советского Союза, какие города получили звания Города-герои и Города воинской славы.

Ролики и самокаты приветствуются!

Кому подойдет экскурсия