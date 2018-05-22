3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Квест по Поклонной горе «Память о победах»

Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Прогулка по Парку Победы в Москве — это повод вспомнить о событиях и героях войны 1812 года, Первой мировой и Великой отечественной войны.

Вы полюбуетесь красивыми видами одного из самых популярных парков Москвы и пройдете увлекательный квест, который поможет вам лучше понять историю и значимость этого места.
5700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Квест по Поклонной горе «Память о победах»

Что вас ожидает

История Поклонной горы
Вы узнаете, почему место получило такое название, когда это произошло, кого здесь встречали с поклоном, а кого – со щитом и мечом. Кем и когда это место было выбрано для создания мемориала Победы. Какие символы зашифровали архитекторы в этом скульптурном ансамбле. Вы найдете ответы на вопросы, кто первый поставил знамя над Рейхстагом, солдаты какой иностранной державы могли вступить в советскую армию, кто помог Советскому Союзу выиграть войну и многое другое.

Познавательный квест

  • Вы отгадаете несколько кодовых слов и кроссворд, которые помогут отыскать финальный пункт экскурсии.
  • Для этого вы внимательно рассмотрите памятники, находящиеся на Поклонной горе и видимые с нее.
  • Пройдете через все пять военных лет и примете виртуальное участие в главных военных сражениях.
  • Расшифруете буквенную вязь на стеле Победы и узнаете, чем символична ее высота.
  • Выясните, какой Вечный огонь Москвы самый главный.
  • Почему День победы един для всех, но Россия и Европа отмечают его в разные дни.
  • По карте найдете несколько памятников, которые один за другим приведут нас к финалу и…
  • Узнаете военную тайну, которую нам открыли только в 70-летнюю годовщину Победы!

Интерактивная экскурсия
Во время экскурсии вы рассмотрите иллюстрации диорам, находящихся в музее Великой Отечественной Войны на Поклонной горе, мы поговорим с вам о ходе изображенных на них сражений, вы узнаете логику общего хода военных действий, познакомитесь с самыми известными участниками войны. Обсудим понятия патриотизма, подвига, выясним, кто такие Герои Советского Союза, какие города получили звания Города-герои и Города воинской славы.

Ролики и самокаты приветствуются!

Кому подойдет экскурсия

  • Детям среднего и старшего школьного возраста.
  • Конечно же, такую экскурсию можно провести и для взрослых, желающих ознакомиться с историей создания Мемориала победы на Поклонной горе. В этом случае, содержание программы будет скорректировано с учетом интересов и возраста участников.

Организационные детали

  • При заказе экскурсии учитывайте погодные условия, экскурсия проходит полностью по улице. На Поклонной горе ВСЕГДА дует ветер. Возможно проведение экскурсии на роликах и самокатах, но предупредите меня, чтобы я тоже была подготовлена.
  • В стоимость включены материалы для квеста и конфеты.
  • Если вы хотите заказать программу для большего количества детей, то стоимость участия каждого дополнительного ребенка стоит 550р. Для группы более 17 детей работает два ведущих.
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Квест по Поклонной горе «Память о победах»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по городу Москве и некоторым московским музеям. Создание и проведение экскурсий, квестов и интерактивных программ — это моя единственная и любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 мая 2018
Рекомендую без сомнений!
15 мая 2018
Очень хорошая экскурсия! Рекомендую гида Светлану Владимировну
7 мая 2018
Татьяна, спасибо большое за увлекательную экскурсию-квест. Было интересно как взрослым, так и ребенку. В простой форме рассказано о важном!

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