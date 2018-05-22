3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

История Поклонной горы
Вы узнаете, почему место получило такое название, когда это произошло, кого здесь встречали с поклоном, а кого – со щитом и мечом. Кем и когда это место было выбрано для создания мемориала Победы. Какие символы зашифровали архитекторы в этом скульптурном ансамбле. Вы найдете ответы на вопросы, кто первый поставил знамя над Рейхстагом, солдаты какой иностранной державы могли вступить в советскую армию, кто помог Советскому Союзу выиграть войну и многое другое.
Познавательный квест
Интерактивная экскурсия
Во время экскурсии вы рассмотрите иллюстрации диорам, находящихся в музее Великой Отечественной Войны на Поклонной горе, мы поговорим с вам о ходе изображенных на них сражений, вы узнаете логику общего хода военных действий, познакомитесь с самыми известными участниками войны. Обсудим понятия патриотизма, подвига, выясним, кто такие Герои Советского Союза, какие города получили звания Города-герои и Города воинской славы.
Ролики и самокаты приветствуются!