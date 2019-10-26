8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Московское метро: подземный храм СССР

Новый взгляд на красивейшие станции подземки и секреты её внутреннего устройства

Юлия
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Юлия – ваш гид
«У них дворцы для фараонов, а у нас дворцы для обычных людей» — крылатая фраза великого архитектора Алексея Душкина определила эстетический облик Московского метро на долгие годы.

Однако «обычные люди» часто спешат по своим делам и не видят всей красоты московской подземки.

Мы же попробуем исследовать метрополитен как настоящий музей советского искусства.

Вы посетите 9 станций столичного метро, знакомясь с их эстетическими особенностями, легендами и любопытными фактами.

А после попробуете найти для себя ответ на вопрос: что же такое метро — транспорт, дворец, музей или храм?
6900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро "Кропоткинская"
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У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Московское метро: подземный храм СССР
Московское метро: подземный храм СССР

Что вас ожидает

Эстетика и секреты знаковых станций метро
На прогулке я расскажу о том, какие сумасшедшие проекты метро не были утверждены в царской России, о героическом строительстве метро, о подвиге художника-мозаиста и о том, почему москвичи не должны о нем забывать. Вы узнаете, как станция «Площадь революции» связана с английской королевой и как шпионы и влюбленные могут использовать станцию «Маяковская». Мы проанализируем, как и почему изменялся облик станций на примере старых фотоматериалов, поднимем головы, чтобы разглядеть мозаики Дейнеки, обнаружим несколько «исчезнувших Сталиных», «иконостас» и даже Богоматерь с младенцем на станциях. А еще на каждой станции участники получат задания: отыскать интересную деталь, часто незаметную для обычных прохожих.

Московский метрополитен: как это работает?
Нас будет интересовать не только красота и эстетика: на правах аккредитованного экскурсовода я расскажу о технических особенностях московской подземки, о типах станций и особенности их заложения, о слаженной системе работы метро. Вы узнаете, где ночуют поезда, как правильно эвакуироваться из состава, что поезда делают в депо и сколько времени можно прожить в метро в случае ядерной войны. Вы удивитесь, насколько сложен и интересен гигантский механизм, благодаря которому мы легко можем перемещаться из одного конца Москвы в другой.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит гид, официально аккредитованный Московским метрополитеном.
  • Экскурсия проводится с использованием специального звукового оборудования (входит в стоимость экскурсии).
Московское метро: подземный храм СССР
Московское метро: подземный храм СССР
Московское метро: подземный храм СССР
Московское метро: подземный храм СССР

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Кропоткинская".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 октября 2019
Увы, экскурсовод не смогла найти путь к сердцу и уму. Больше спрашивала, чем рассказывала. Перепутала, должно быть, квест по метро с повествованием, хотя квеста никто не заказывал. Не смогла учесть ритм гремящих поездов, ничего не было слышно. Может для этого надо было бы применить специальное оборудование? Очень жаль потраченного времени и денег. А ведь когда то раньше я была на экскурсии в метро, и было замечательно... Увы. Не рекомендую. Экскурсоводу надо бы подумать о профессиональном подходе к делу. Экскурсия, кстати, не дешевая. Специально выбирали, чтобы было интересно...
14 октября 2019
Отличная экскурсия. Юлия прекрасно владеет материалом, великолепный рассказчик. Время пролетело очень быстро и было жалко, что пора заканчивать экскурсию. Много интересных фактов, все подано в легкой форме. Спасибо и успехов в дальнейшей работе.
28 августа 2018
Была на экскурсии со своей коллегой, которая живёт в Москве всего пару месяцев. На одной из станций она спрашивает:"Ты посмотри, какая великолепная станция! Ты её раньше видела?" Говорю:"Не поверишь, я была здесь тысячу раз, но НИКОГДА не обращала внимания на саму станцию!" Благодаря Юле просто глаза открылись! Я ОЧЕНЬ Рекомендую экскурсию к посещению - Вы посмотрите другими глазами на наше столь знакомое и привычное метро!
24 июля 2018
Интересное приключение в необычном месте. Впечатления остались самые позитивные! Спасибо большое гиду Юлии за столь увлекательное путешествие, мы остались очень довольны.Три часа пролетели незаметно, а услышанная информация запомнится надолго.
23 июля 2018
Отличная, очень интересная экскурсия, которая будет интересна в том числе москвичам. Многими станциями я пользовалась каждый день, но на большинство элементов декора не обращала внимания и узнала о них только благодаря Юле. К тому же, Юля прекрасная рассказчица, почти три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень советую этого экскурсовода :)
23 июля 2018
После заочного знакомства с Юлией через Инстаграм очень хотелось побывать на ее экскурсии. Я был на экскурсии со своими родителями. Сразу скажу, что за три часа я ни разу не посмотрел на часы. Экскурсия была очень увлекательной и содержательной! А Юлия как рассказчик умеет заинтересовать!! Всем рекомендую.
23 июля 2018
Отличная экскурсия в метро - гид Юлия очень понравилась, знает все, рассказывает очень интересно. Не утомительно, на одном дыхании, хорошая слышимость в наушниках!
23 июля 2018
Юля, спасибо большое за интересную экскурсию! Отличная подача материала, викторины с карточками потрясающие. Мне кажется, что несмотря на непростую тему, благодаря игровым включениям, можно порекомендовать эту экскурсию и семьям с детьми.
Постоянно езжу в метро и большинство вещей даже не замечала. Однозначно советую спуститься в московскую подзёмку не как пассажир, а как турист)

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