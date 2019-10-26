8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Эстетика и секреты знаковых станций метро

На прогулке я расскажу о том, какие сумасшедшие проекты метро не были утверждены в царской России, о героическом строительстве метро, о подвиге художника-мозаиста и о том, почему москвичи не должны о нем забывать. Вы узнаете, как станция «Площадь революции» связана с английской королевой и как шпионы и влюбленные могут использовать станцию «Маяковская». Мы проанализируем, как и почему изменялся облик станций на примере старых фотоматериалов, поднимем головы, чтобы разглядеть мозаики Дейнеки, обнаружим несколько «исчезнувших Сталиных», «иконостас» и даже Богоматерь с младенцем на станциях. А еще на каждой станции участники получат задания: отыскать интересную деталь, часто незаметную для обычных прохожих.

Московский метрополитен: как это работает?

Нас будет интересовать не только красота и эстетика: на правах аккредитованного экскурсовода я расскажу о технических особенностях московской подземки, о типах станций и особенности их заложения, о слаженной системе работы метро. Вы узнаете, где ночуют поезда, как правильно эвакуироваться из состава, что поезда делают в депо и сколько времени можно прожить в метро в случае ядерной войны. Вы удивитесь, насколько сложен и интересен гигантский механизм, благодаря которому мы легко можем перемещаться из одного конца Москвы в другой.