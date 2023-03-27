Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут и сюжеты экскурсии
◼️ Начнём с неповторимого сказочного замка, который при строительстве вызвал неоднозначные реакции общества. Что сподвигло владельца на его создание в центре Москвы? Мы поговорим о возникновении стиля мануэлино, в котором выполнено здание и который сформировался из синтеза арабской и христианской культур. Это место поможет мысленно перенестись в Португалию с её специфической архитектурой.
◼️ Затем мы окажемся в совсем иной локации, она напомнит вам Великобританию. Откуда в столице появился образ провинциального английского городка, который навевает мысли о временах благородных рыцарей и прекрасных дам? Обсудим культурные и государственные связи, установившиеся с начала 16 века между странами.
◼️ На Воздвиженке мы вспомним древнюю историю столицы, ведь эта улица была частью дороги из Москвы в Новгород. Я покажу вам, где находился храм во имя покровителей ратного дела — символ формирования русской государственности.
◼️ Около «Башни Глазунова» вспомним о выдающемся художнике и мыслителе современности, продолжателе славных традиций Школы высокого Русского Реализма и создателе Академии живописи, ваяния и зодчества.
◼️ В Кисловском и Вознесенском переулках, на Б. Никитской вы прочувствуете старомосковскую атмосферу, а я расскажу о местных достопримечательностях.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом
Дополнительных расходов нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у ст. метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я искусствовед, художник-реставратор, аккредитированный экскурсовод. В 2002 г. закончил Академию живописи, ваяния и зодчества им. И. С. Глазунова, являюсь членом Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко.
Принимал участие в проектах воссоздания таких культурных объектов государственного значения, как Храм Христа Спасителя, БКД, ГИМ и многих других…
Благодаря этому экскурсии, которые я провожу, наполнены историей моего личного участия в возрождении многих памятников. Буду рад показать вам Москву!