Москва мавританская, католическая, исчезнувшая

Открыть неизведанную грань столицы на групповой экскурсии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Прелесть Москвы в том, что она принимает разные культуры и архитектурные стили.

Поэтому среди классицизма, зданий в русском духе и советских панелек можно встретить дома, которые перенесут вас в солнечную Португалию или туманный Альбион.

Со мной вы отыщите необычную и атмосферную архитектуру на улицах Арбатского района и узнаете историю их появления здесь.
Москва мавританская, католическая, исчезнувшая
Москва мавританская, католическая, исчезнувшая
Москва мавританская, католическая, исчезнувшая
Москва мавританская, католическая, исчезнувшая
Москва мавританская, католическая, исчезнувшая
Москва мавританская, католическая, исчезнувшая
Москва мавританская, католическая, исчезнувшая
Ближайшие даты:
1
апр
8
апр
15
апр
22
апр
29
апр
6
мая
13
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут и сюжеты экскурсии

◼️ Начнём с неповторимого сказочного замка, который при строительстве вызвал неоднозначные реакции общества. Что сподвигло владельца на его создание в центре Москвы? Мы поговорим о возникновении стиля мануэлино, в котором выполнено здание и который сформировался из синтеза арабской и христианской культур. Это место поможет мысленно перенестись в Португалию с её специфической архитектурой.

◼️ Затем мы окажемся в совсем иной локации, она напомнит вам Великобританию. Откуда в столице появился образ провинциального английского городка, который навевает мысли о временах благородных рыцарей и прекрасных дам? Обсудим культурные и государственные связи, установившиеся с начала 16 века между странами.

◼️ На Воздвиженке мы вспомним древнюю историю столицы, ведь эта улица была частью дороги из Москвы в Новгород. Я покажу вам, где находился храм во имя покровителей ратного дела — символ формирования русской государственности.

◼️ Около «Башни Глазунова» вспомним о выдающемся художнике и мыслителе современности, продолжателе славных традиций Школы высокого Русского Реализма и создателе Академии живописи, ваяния и зодчества.

◼️ В Кисловском и Вознесенском переулках, на Б. Никитской вы прочувствуете старомосковскую атмосферу, а я расскажу о местных достопримечательностях.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом
  • Дополнительных расходов нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ст. метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Необычные
Необычные дома
Особняк Арсения Морозова
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Улицы и переулки
Старая Москва

Похожие туры из Москвы

Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Анна
Анна
9 отзывов
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Из сердца столицы - по самым знаковым местам в компании знатоков города
возле парка «Зарядье»
Сегодня
Завтра
29 мар
30 мар
1 175 за человека
Москва с французским акцентом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
51 отзыв
Москва с французским акцентом
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Сегодня
Завтра
29 мар
30 мар
от 6 250 за всё до 5 чел.
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
Организатор экскурсии Артём
Артём
86 отзывов
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
у театра сатиры
Завтра
29 мар
30 мар
31 мар
1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ