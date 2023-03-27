Прелесть Москвы в том, что она принимает разные культуры и архитектурные стили. Поэтому среди классицизма, зданий в русском духе и советских панелек можно встретить дома, которые перенесут вас в солнечную Португалию или туманный Альбион. Со мной вы отыщите необычную и атмосферную архитектуру на улицах Арбатского района и узнаете историю их появления здесь.

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Описание

Что вас ожидает

Маршрут и сюжеты экскурсии

◼️ Начнём с неповторимого сказочного замка, который при строительстве вызвал неоднозначные реакции общества. Что сподвигло владельца на его создание в центре Москвы? Мы поговорим о возникновении стиля мануэлино, в котором выполнено здание и который сформировался из синтеза арабской и христианской культур. Это место поможет мысленно перенестись в Португалию с её специфической архитектурой.

◼️ Затем мы окажемся в совсем иной локации, она напомнит вам Великобританию. Откуда в столице появился образ провинциального английского городка, который навевает мысли о временах благородных рыцарей и прекрасных дам? Обсудим культурные и государственные связи, установившиеся с начала 16 века между странами.

◼️ На Воздвиженке мы вспомним древнюю историю столицы, ведь эта улица была частью дороги из Москвы в Новгород. Я покажу вам, где находился храм во имя покровителей ратного дела — символ формирования русской государственности.

◼️ Около «Башни Глазунова» вспомним о выдающемся художнике и мыслителе современности, продолжателе славных традиций Школы высокого Русского Реализма и создателе Академии живописи, ваяния и зодчества.

◼️ В Кисловском и Вознесенском переулках, на Б. Никитской вы прочувствуете старомосковскую атмосферу, а я расскажу о местных достопримечательностях.

Организационные детали