Это предложение — экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им и делаете отличные фото, но при этом управляете своим временем. В течение дня вы можете кататься по Москве на нашем красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер. Есть 2 маршрута: оба проложены по главным улицам, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобное и необычное знакомство с Москвой. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности центра Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Арбат, Охотный ряд, мосты через Москву-реку и другие.

Аудио-рассказ о Москве. Включая запись, вы услышите об истории, архитектуре и особенностях российской столицы. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, на что обратить внимание во время прогулок.

Что такое система Hop on Hop off

Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 часов с момента вашей первой посадки в автобус

Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей

Продолжительность одного полного экскурсионного круга: Маршрут № 1 — 1 час; Маршрут № 2 — 2 часа. Вы можете проехать по кругу, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.

Количество посадок на автобус в течение 24 часов не ограничено

Остановки автобуса: Маршрут № 1 (Сердце Москвы)

Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Метро Кропоткинская — Арбатская площадь — Александровский сад — Охотный ряд — Театральная площадь — ГУМ — Красная площадь — Большой Москворецкий мост

Интервал движения автобусов: 10-15 минут

Остановки автобуса: Маршрут № 2 (Душа Москвы)

Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Крымский мост — Андреевский мост — Университетская площадь — Причал «Киевский» — Гостиница «Украина» — Причал «Гостиница Украина» — Площадь Свободной России — Новинский бульвар — Кинотеатр «Октябрь» — Московский дом книги — Арбатская площадь — Переулок Сивцев Вражек — Храм Христа Спасителя — Большой Каменный мост — парк «Зарядье» — Большой Москворецкий мост

Интервал движения автобусов: 30-40 минут

Организационные детали