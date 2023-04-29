Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
В течение дня вы можете кататься по Москве на нашем красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер.
Есть 2 маршрута: оба проложены по главным улицам, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.
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Описание
Что вас ожидает
Удобное и необычное знакомство с Москвой. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности центра Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Арбат, Охотный ряд, мосты через Москву-реку и другие.
Аудио-рассказ о Москве. Включая запись, вы услышите об истории, архитектуре и особенностях российской столицы. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, на что обратить внимание во время прогулок.
Что такое система Hop on Hop off
- Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 часов с момента вашей первой посадки в автобус
- Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей
- Продолжительность одного полного экскурсионного круга: Маршрут № 1 — 1 час; Маршрут № 2 — 2 часа. Вы можете проехать по кругу, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.
- Количество посадок на автобус в течение 24 часов не ограничено
Остановки автобуса: Маршрут № 1 (Сердце Москвы)
Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Метро Кропоткинская — Арбатская площадь — Александровский сад — Охотный ряд — Театральная площадь — ГУМ — Красная площадь — Большой Москворецкий мост
Интервал движения автобусов: 10-15 минут
Остановки автобуса: Маршрут № 2 (Душа Москвы)
Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Крымский мост — Андреевский мост — Университетская площадь — Причал «Киевский» — Гостиница «Украина» — Причал «Гостиница Украина» — Площадь Свободной России — Новинский бульвар — Кинотеатр «Октябрь» — Московский дом книги — Арбатская площадь — Переулок Сивцев Вражек — Храм Христа Спасителя — Большой Каменный мост — парк «Зарядье» — Большой Москворецкий мост
Интервал движения автобусов: 30-40 минут
Организационные детали
- Расписание движения по обоим маршрутам: первый автобус — в 11:00 от Болотной площади, последний автобус — в 17:00 по будням и в 18:00 по выходным
- Срок годности билета — 90 дней с момента покупки
- Аудиогид работает также на иностранных языках (записано носителями): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, арабский
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Болотной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.