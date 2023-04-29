Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом

Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)

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Это предложение — экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им и делаете отличные фото, но при этом управляете своим временем.

В течение дня вы можете кататься по Москве на нашем красном автобусе-кабриолете, выходя на остановках и снова садясь в даблдекер.

Есть 2 маршрута: оба проложены по главным улицам, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Москва на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобное и необычное знакомство с Москвой. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности центра Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Арбат, Охотный ряд, мосты через Москву-реку и другие.

Аудио-рассказ о Москве. Включая запись, вы услышите об истории, архитектуре и особенностях российской столицы. Узнаете любопытные факты о памятниках и поймёте, на что обратить внимание во время прогулок.

Что такое система Hop on Hop off

  • Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 часов с момента вашей первой посадки в автобус
  • Автобусы останавливаются у ключевых достопримечательностей
  • Продолжительность одного полного экскурсионного круга: Маршрут № 1 — 1 час; Маршрут № 2 — 2 часа. Вы можете проехать по кругу, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.
  • Количество посадок на автобус в течение 24 часов не ограничено

Остановки автобуса: Маршрут № 1 (Сердце Москвы)

Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Метро Кропоткинская — Арбатская площадь — Александровский сад — Охотный ряд — Театральная площадь — ГУМ — Красная площадь — Большой Москворецкий мост

Интервал движения автобусов: 10-15 минут

Остановки автобуса: Маршрут № 2 (Душа Москвы)

Болотная площадь — Храм Христа Спасителя — Крымский мост — Андреевский мост — Университетская площадь — Причал «Киевский» — Гостиница «Украина» — Причал «Гостиница Украина» — Площадь Свободной России — Новинский бульвар — Кинотеатр «Октябрь» — Московский дом книги — Арбатская площадь — Переулок Сивцев Вражек — Храм Христа Спасителя — Большой Каменный мост — парк «Зарядье» — Большой Москворецкий мост

Интервал движения автобусов: 30-40 минут

Организационные детали

  • Расписание движения по обоим маршрутам: первый автобус — в 11:00 от Болотной площади, последний автобус — в 17:00 по будням и в 18:00 по выходным
  • Срок годности билета — 90 дней с момента покупки
  • Аудиогид работает также на иностранных языках (записано носителями): английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, арабский

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Болотной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Религиозные
На весь день
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Храм Христа Спасителя
Популярные места
Старый Арбат
Храм Василия Блаженного
Красная площадь
Александровский сад
ГУМ
Театральная площадь
Новый Арбат
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