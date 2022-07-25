Иван Грозный — один из самых неоднозначных персонажей в русской истории. Вы познакомитесь с этапами формирования его личности и основными событиями жизни. Проанализируете его достижения и упущения, узнаете необычные факты и противоречивые мнения научных кругов. По-новому посмотрите на Москву и представите, как она выглядела 500 лет назад.

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Описание

Что вас ожидаете

Москва времен Ивана Грозного

Вы увидите усадьбу Никиты Юрьева-Захарьина — брата первой жены Ивана Грозного. Пройдете по старинной улице Варварка до Красной площади и услышите, как выглядел Кремль в 16 веке. Кроме того, мы внимательно осмотрим знаменитый Покровский собор. Я раскрою, какую роль в его строительстве сыграл Иван IV, в чем особенности его архитектуры и как он связан с Василием Блаженным.

Личность, время и события

Я расскажу, где короновали Ивана Грозного, в возведении и украшении каких московских храмов он участвовал, почему был взорван Вознесенский женский монастырь и как менялся облик Кремля. Кроме того, поделюсь интересными фактами о столице опричнины — Александровской слободе — и артефактах Исторического музея. Помогу погрузиться в жизнь и быт людей 16 века и сделаю всё, чтобы вы по-настоящему прочувствовали это время.

Организационные детали

По запросу мы можем включить в экскурсию посещение музеев, о которых будем говорить.