Москва: путешествие в эпоху Ивана Грозного

Перенестись во времена правления первого русского царя и увидеть связанные с ним места

Иван Грозный — один из самых неоднозначных персонажей в русской истории. Вы познакомитесь с этапами формирования его личности и основными событиями жизни.

Проанализируете его достижения и упущения, узнаете необычные факты и противоречивые мнения научных кругов. По-новому посмотрите на Москву и представите, как она выглядела 500 лет назад.
Москва: путешествие в эпоху Ивана Грозного
Москва: путешествие в эпоху Ивана Грозного
Москва: путешествие в эпоху Ивана Грозного
Москва: путешествие в эпоху Ивана Грозного
Москва: путешествие в эпоху Ивана Грозного
Москва: путешествие в эпоху Ивана Грозного
Ближайшие даты:
25
июл
26
июл
27
июл
28
июл
1
авг
2
авг
3
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидаете

Москва времен Ивана Грозного

Вы увидите усадьбу Никиты Юрьева-Захарьина — брата первой жены Ивана Грозного. Пройдете по старинной улице Варварка до Красной площади и услышите, как выглядел Кремль в 16 веке. Кроме того, мы внимательно осмотрим знаменитый Покровский собор. Я раскрою, какую роль в его строительстве сыграл Иван IV, в чем особенности его архитектуры и как он связан с Василием Блаженным.

Личность, время и события

Я расскажу, где короновали Ивана Грозного, в возведении и украшении каких московских храмов он участвовал, почему был взорван Вознесенский женский монастырь и как менялся облик Кремля. Кроме того, поделюсь интересными фактами о столице опричнины — Александровской слободе — и артефактах Исторического музея. Помогу погрузиться в жизнь и быт людей 16 века и сделаю всё, чтобы вы по-настоящему прочувствовали это время.

Организационные детали

По запросу мы можем включить в экскурсию посещение музеев, о которых будем говорить.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у палат бояр Романовых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура🌃Ночные☃️Зимние☀️ЛетниеКремль🗽Популярные местаПалаты РомановыхИсторический музей🖼Музеи

Похожие туры в Москве

Красота и величие Москвы
7 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Красота и величие Москвы
Прогулка по Москве невозможна без Красной Площади
Россия, Москва
25 июля
1 авг
8 авг
15 авг
от 15 300 за 1 человека
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
5.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
5
2 отзыва
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому саду
У памятника Жукову (Манежная пл. , Москва, 109012)
9 900 за всё до 15 чел.
По Пушкинским местам Москвы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
1 отзыв
По Пушкинским местам Москвы
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
в районе метро Пушкинская / Тверская / Чеховская
30 июля
31 июля
6 авг
7 авг
от 3 500 за всё до 5 чел.
Москва: от Александровского сада до Замоскворечья
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
5
1 отзыв
Москва: от Александровского сада до Замоскворечья
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь
У памятника Жукову (Манежная пл. , Москва, 109012)
6 900 за всё до 15 чел.
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.5
46 отзывов
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Хотите увидеть самый старинный район Москвы и посмотреть, где жили русские писатели
СТ.М. Площадь революции
Завтра
27 июля
29 июля
31 июля
2 050 за 1 человека
Коломенское: будни и праздники русских царей
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Любимый
Любимый
4.2
15 отзывов
Коломенское: будни и праздники русских царей
Еще несколько веков назад к югу от Москвы находилась царская резиденция
метро Коломенское
Завтра
31 июля
7 авг
14 авг
700 за 1 человека
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия по сокровищам российских государей
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия по сокровищам российских государей
На экскурсии вы сможете прикоснуться к эпохе первых русских царей
Оружейная палата
Сегодня
Завтра
25 июля
26 июля
1 990 за 1 человека
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Лена
Лена
4.9
18 отзывов
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Увидеть главные памятники столицы от Кремля до Музеона и попробовать культовые конфеты
в районе станции метро Октябрьская
27 июля
3 авг
6 авг
7 авг
4 500 за всё до 6 чел.
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.5
49 отзывов
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
Отправляйтесь на экскурсию по одному из самых криминальных мест Москвы
Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
Сегодня
Завтра
30 июля
31 июля
700 за 1 человека
Москва: от Красной площади до Белорусского вокзала
5.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
5
1 отзыв
Москва: от Красной площади до Белорусского вокзала
Пешеходная прогулка познакомит вас с наиболее впечатляющими и однозначно стоящими увидеть достопримечательностями Москвы
У памятника Жукову (Манежная пл. , Москва, 109012)
9 900 за всё до 15 чел.
Русское узорочье: путешествие по Троицкому тракту
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Русское узорочье: путешествие по Троицкому тракту
Познакомиться с «самым русским» стилем архитектуры и открыть живописные уголки Подмосковья
у метро ВДНХ
30 июля
31 июля
6 авг
7 авг
13 160 за всё до 3 чел.
Москва: всё самое главное
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
4.5
2 отзыва
Москва: всё самое главное
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому саду
У памятника Жукову (Манежная пл. , Москва, 109012)
4 000 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ