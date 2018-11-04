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Секреты небоскрёбов

Перед началом квеста ребята узнают необычные факты небоскрёбов Москва-Сити: как один из них стоит на «воздушном» фундаменте, за какие «заслуги» другой попал в Книгу рекордов Гиннесса, как и почему третий отражает столицу перевёрнутой. Мы поговорим об особенностях всех башен, чтобы каждый выбрал любимую. И конечно, дети увидят Москву с нового ракурса: обзор в 360 градусов позволит рассмотреть весь город (а, возможно, даже найти свой дом!), а высота 343 метра — взглянуть на другие небоскрёбы сверху вниз.

Квест: секретная миссия

Участники приключения представят себя сотрудниками ФСБ. Команде предстоит выяснить, с какими целями подозрительный иностранный гражданин прибыл в Москва-Сити. Помогут в этом разнообразные приспособления: манекен, оптические устройства, минисейф, телефоны и, конечно, главный «реквизит» — вид из окон. Внимательность, интуиция и командная работа — важнейшие помощники, чтобы справиться с задачей.

Кроме того, в программе приключения фото (распечатанная фотография для каждого ребёнка входит в стоимость), посещение самой высокой в мире фабрики мороженого и порция этого лакомства для каждого. После экскурсии вы сможете остаться на смотровой площадке на неограниченное время.