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Обезвредить шпиона и побывать на фабрике мороженого на 89 этаже — приключение для детей от 10 лет

Наталья
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Наталья – ваш гид
Нескучный формат квеста и город на ладони — идеальная комбинация! Со скоростью 8 м/c вы подниметесь на самую высокую смотровую площадку Европы на вершине башни «Федерация».

Ребята узнают об особенностях каждого небоскрёба Москва-Сити, попробуют вкуснейший пломбир, который приготовят при них, и попытаются пресечь деятельность иностранной разведки — круговая панорама города за окном поможет справиться с заданиями.
От 9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой

Что вас ожидает

Секреты небоскрёбов
Перед началом квеста ребята узнают необычные факты небоскрёбов Москва-Сити: как один из них стоит на «воздушном» фундаменте, за какие «заслуги» другой попал в Книгу рекордов Гиннесса, как и почему третий отражает столицу перевёрнутой. Мы поговорим об особенностях всех башен, чтобы каждый выбрал любимую. И конечно, дети увидят Москву с нового ракурса: обзор в 360 градусов позволит рассмотреть весь город (а, возможно, даже найти свой дом!), а высота 343 метра — взглянуть на другие небоскрёбы сверху вниз.

Квест: секретная миссия
Участники приключения представят себя сотрудниками ФСБ. Команде предстоит выяснить, с какими целями подозрительный иностранный гражданин прибыл в Москва-Сити. Помогут в этом разнообразные приспособления: манекен, оптические устройства, минисейф, телефоны и, конечно, главный «реквизит» — вид из окон. Внимательность, интуиция и командная работа — важнейшие помощники, чтобы справиться с задачей.

Кроме того, в программе приключения фото (распечатанная фотография для каждого ребёнка входит в стоимость), посещение самой высокой в мире фабрики мороженого и порция этого лакомства для каждого. После экскурсии вы сможете остаться на смотровой площадке на неограниченное время.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Дополнительные расходы: входные билеты на смотровую площадку башни «Федерация» (взрослый — 1200 рублей; детский — 800 рублей). Билеты покупаем мы.
  • С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка, а за себя оплачивают подъём на смотровую.
  • Фотография и мороженое для каждого ребёнка включены в стоимость.
  • Экскурсия проводится и в будни, и в выходные дни. Время обсуждаем индивидуально с каждой группой.
  • Минимальное количество участников в группе — 2.
  • В центре Москва-Сити находится ТЦ Афимолл с множеством кафе и ресторанов. Также ресторан есть на смотровой площадке.
  • Экскурсия индивидуальная, присоединение групп друг к другу невозможно.
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой
Москва-Сити. Квест-экскурсия на самой высокой смотровой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Общаться с детьми — моя любимая работа. Вот уже 6 лет работаю экскурсоводом в Москва-Сити и знаю историю всех зданий, которые вы увидите. Кроме того, аккредитованный экскурсовод по Москве.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 ноября 2018
Понравилось !

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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