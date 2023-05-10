Из центра Москвы - за головокружительными видами и авторской гастрономией
Маршрут этой обзорной автобусной экскурсии соединяет несколько популярных локаций — Красную площадь, Храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы, Москва-Сити — и два берега Москвы-реки. Эту часть пути вы проделаете на канатной дороге длиной 720 метров.
И ещё один приятный бонус — обед в ресторане европейской кухни с ярким интерьером и быстрой подачей.
И ещё один приятный бонус — обед в ресторане европейской кухни с ярким интерьером и быстрой подачей.
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Описание
Что вас ожидает
Нельзя не влюбиться!
В известной песне поётся: «И наше первое свидание пускай пройдёт на высоте». Уж если устраивать себе встречу с Москвой — то именно такую! Мы составили маршрут обзорной экскурсии, который откроет для вас лучшие места столицы и раскроет ее неповторимый характер. Изюминкой станет поездка на канатной дороге — увлекательном смотровом аттракционе — и обед в самом сердце парка Лужники.
В группе до 47 человек вы проедете от исторического до делового центра, оцените основные достопримечательности и сделаете памятные фото. Вот что вы увидите:
- Красная площадь — здесь мы прогуляемся пешком среди величественных соборов, пышных боярских палат и зубчатых стен древней крепости. Вы ощутите изысканный шарм Александровского сада — чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса. Впечатлитесь невероятному контрасту похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного и монументальных зданий библиотеки им. Ленина и Государственной Думы.
- Храм Христа Спасителя — наша вторая остановка в пути. Здесь находится одна из лучших террас для обзора, откуда вы полюбуетесь панорамой реки и мостами, Парком Горького и его окрестностями.
- Воробьёвы горы — остановимся для посещения смотровой площадки, катания на канатной дороге и комплексного обеда (билет и питание включёны в стоимость). Из окон футуристических кабин перед вами откроются уникальные виды на живописную набережную Москвы-реки, высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета и другие знаковые места. А на территории знаменитого спорткомплекса «Лужники» вы пообедаете в авторском бистро — вкусно, эстетично и в окружении подобранных с душой деталей.
- Москва-Сити — место, где вас ждут современные небоскрёбы, необычные ракурсы и яркие впечатления. Оцените нестандартные архитекторские задумки и строительные инновации.
Организационные детали
- Экскурсия включает 4 выхода из автобуса для проведения пешеходной части: на Красной площади, у Храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, в Москва-Сити
- Билет на канатную дорогу и комплексный обед входят в стоимость. В меню обеда: овощной салат, борщ, биточки из индейки, запечённый картофель, компот, хлеб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Охотный ряд»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 21 туриста
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в данной сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.Задать вопрос
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