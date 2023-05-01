Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок и схем в учебнике - к живым объектам
Зачерпнём воды из пруда — и увидим богатую жизнь ракообразных и не только в, казалось бы, обычном водоёме. А напоследок вооружимся сачком и отправимся за насекомыми.
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Описание
Ведет экскурсию выпускник биологического факультета МГУ, имеющий большой опыт проведения программ для взрослых и детей.
Что вас ожидает
Прогулка в формате edutainment
Мы предлагаем работающий формат экскурсий по школьной программе для детей: игровое обучение. В интерактивную программу включены увлекательные задания, наглядный реквизит, с которым можно взаимодействовать, и разноплановые объекты для визуального закрепления знаний.
В нашей программе:
🔶 увлекательный квест
🔶 квиз с каверзными вопросами
🔶 изучение повадок животных, обитающих в парке Горького
🔶 исследование растений в живой природе, а не на картинках
🌿 Ребята узнают, что за мигранты растительного мира заполонили парки Москвы и расселились почти по всей области.
🌿 Раскроют секрет имени подорожника, недружелюбности крапивы и белого наряда березы.
🌿 Соберут свою коллекцию растений.
🌿 А также потрогают всё то, о чём читают в учебниках: лишайники, мхи, грибы и не только!
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии 1,5-2 часа. Маршрут 2 км.
- Начинаем и заканчиваем экскурсию в одной точке (маршрут круговой)
- На середине пути будет возможность посетить туалет
- Рекомендуемый возраст детей 8-12 лет
- Сопровождение взрослых обязательно. Если вы идёте только с своим ребёнком, нужно купить билет на каждого. Если на экскурсию идёт организованная группа детей — взрослые сопровождающие участвуют бесплатно.
- Экскурсию проводит биолог-эксперт нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Ленинский проспект
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.