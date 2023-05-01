На экскурсии мы познакомимся с синицами двух видов, трясогузками, вороной (но не вороном — а вы знали, что это птицы разных видов?) и другими, кого встретим и распознаем по трелям. Изучим мох, лишайники, грибы, крапиву и другие растения. Зачерпнём воды из пруда — и увидим богатую жизнь ракообразных и не только в, казалось бы, обычном водоёме. А напоследок вооружимся сачком и отправимся за насекомыми.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Ведет экскурсию выпускник биологического факультета МГУ, имеющий большой опыт проведения программ для взрослых и детей.

Что вас ожидает

Прогулка в формате edutainment

Мы предлагаем работающий формат экскурсий по школьной программе для детей: игровое обучение. В интерактивную программу включены увлекательные задания, наглядный реквизит, с которым можно взаимодействовать, и разноплановые объекты для визуального закрепления знаний.

В нашей программе:

🔶 увлекательный квест

🔶 квиз с каверзными вопросами

🔶 изучение повадок животных, обитающих в парке Горького

🔶 исследование растений в живой природе, а не на картинках

🌿 Ребята узнают, что за мигранты растительного мира заполонили парки Москвы и расселились почти по всей области.

🌿 Раскроют секрет имени подорожника, недружелюбности крапивы и белого наряда березы.

🌿 Соберут свою коллекцию растений.

🌿 А также потрогают всё то, о чём читают в учебниках: лишайники, мхи, грибы и не только!

Организационные детали