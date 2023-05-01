По Нескучному саду - с экспертом МГУ

Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок и схем в учебнике - к живым объектам

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На экскурсии мы познакомимся с синицами двух видов, трясогузками, вороной (но не вороном — а вы знали, что это птицы разных видов?) и другими, кого встретим и распознаем по трелям. Изучим мох, лишайники, грибы, крапиву и другие растения.

Зачерпнём воды из пруда — и увидим богатую жизнь ракообразных и не только в, казалось бы, обычном водоёме. А напоследок вооружимся сачком и отправимся за насекомыми.
По Нескучному саду - с экспертом МГУ
По Нескучному саду - с экспертом МГУ
По Нескучному саду - с экспертом МГУ
По Нескучному саду - с экспертом МГУ
По Нескучному саду - с экспертом МГУ
По Нескучному саду - с экспертом МГУ
Ближайшие даты:
1
мая
6
мая
7
мая
27
мая
28
мая
4
июн
11
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Ведет экскурсию выпускник биологического факультета МГУ, имеющий большой опыт проведения программ для взрослых и детей.

Что вас ожидает

Прогулка в формате edutainment

Мы предлагаем работающий формат экскурсий по школьной программе для детей: игровое обучение. В интерактивную программу включены увлекательные задания, наглядный реквизит, с которым можно взаимодействовать, и разноплановые объекты для визуального закрепления знаний.

В нашей программе:
🔶 увлекательный квест
🔶 квиз с каверзными вопросами
🔶 изучение повадок животных, обитающих в парке Горького
🔶 исследование растений в живой природе, а не на картинках

🌿 Ребята узнают, что за мигранты растительного мира заполонили парки Москвы и расселились почти по всей области.
🌿 Раскроют секрет имени подорожника, недружелюбности крапивы и белого наряда березы.
🌿 Соберут свою коллекцию растений.
🌿 А также потрогают всё то, о чём читают в учебниках: лишайники, мхи, грибы и не только!

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 1,5-2 часа. Маршрут 2 км.
  • Начинаем и заканчиваем экскурсию в одной точке (маршрут круговой)
  • На середине пути будет возможность посетить туалет
  • Рекомендуемый возраст детей 8-12 лет
  • Сопровождение взрослых обязательно. Если вы идёте только с своим ребёнком, нужно купить билет на каждого. Если на экскурсию идёт организованная группа детей — взрослые сопровождающие участвуют бесплатно.
  • Экскурсию проводит биолог-эксперт нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Ленинский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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