Вместе с сотрудником Мосфильма мы исследуем территорию киноконцерна:
Кроме того, мы посетим закрытые павильоны, где снимают известные шоу и отдельные эпизоды, и увидим подвижные декорации, в которых проходили съемки первого советского фильма ужасов.
Я помогу вам не заплутать среди историй о разных фильмах, актерах и сюжетах, а формат квеста позволит ребятам лучше усвоить информацию. Детям предстоит выполнить задания, в том числе продемонстрировать свою артистичность: поучаствовать в пантомиме, озвучке эпизода, придумать декорации и не только. В конце квеста они отыщут знаменитого добродушного персонажа, ущипнув его за нос, загадают желание и, конечно, отыщут призы — значок и сладкий сувенир.