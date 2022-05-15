Что вас ожидает

Вместе с сотрудником Мосфильма мы исследуем территорию киноконцерна:

В Музее автомобилей вы узнаете знаменитую «Волгу» Юрия Деточкина, увидите Пожарную машину из «Двенадцати стульев» и Пежо Бебе, сыгравшую аж в трех фильмах.

вы узнаете знаменитую «Волгу» Юрия Деточкина, увидите Пожарную машину из «Двенадцати стульев» и Пежо Бебе, сыгравшую аж в трех фильмах. В Музее декораций рассмотрим предметы из фильмов «Холоп», «Андерсен. Жизнь без любви», «Яды, или Всемирная история отравлений».

рассмотрим предметы из фильмов «Холоп», «Андерсен. Жизнь без любви», «Яды, или Всемирная история отравлений». У Музея костюмов и масок тоже большая коллекция: платье Элен, монашеское одеяние Андрея Рублева, расшитые костюмы из «Сказки о царе Салтане» Птушко, грим из фильма «Последний богатырь» и другие.

тоже большая коллекция: платье Элен, монашеское одеяние Андрея Рублева, расшитые костюмы из «Сказки о царе Салтане» Птушко, грим из фильма «Последний богатырь» и другие. А открытый павильон-декорация «Старый город» перенесет вас в прошлое, на старинные улицы Петербурга и Москвы.

Кроме того, мы посетим закрытые павильоны, где снимают известные шоу и отдельные эпизоды, и увидим подвижные декорации, в которых проходили съемки первого советского фильма ужасов.

Киноиндустрия изнутри

Я помогу вам не заплутать среди историй о разных фильмах, актерах и сюжетах, а формат квеста позволит ребятам лучше усвоить информацию. Детям предстоит выполнить задания, в том числе продемонстрировать свою артистичность: поучаствовать в пантомиме, озвучке эпизода, придумать декорации и не только. В конце квеста они отыщут знаменитого добродушного персонажа, ущипнув его за нос, загадают желание и, конечно, отыщут призы — значок и сладкий сувенир.

Организационные детали