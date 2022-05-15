По ту сторону камеры: квест-экскурсия по Мосфильму

Прогуляться среди старинных декораций, узнать, как снимают фильмы, и выполнить творческие задания

Квест
Пространство Мосфильма — это портал в иную реальность, в мир фантазий и творчества.

Вместе с сотрудником киноконцерна мы проведем вас по улицам из фильмов и покажем любопытные экспонаты.

Ребята узнают, как создается кино, услышат о непростой работе декораторов и костюмеров.

А решив все загадки квеста, найдут персонажа, исполняющего желания, и получат сувенир.
По ту сторону камеры: квест-экскурсия по Мосфильму
По ту сторону камеры: квест-экскурсия по Мосфильму
По ту сторону камеры: квест-экскурсия по Мосфильму
По ту сторону камеры: квест-экскурсия по Мосфильму
По ту сторону камеры: квест-экскурсия по Мосфильму
По ту сторону камеры: квест-экскурсия по Мосфильму
По ту сторону камеры: квест-экскурсия по Мосфильму
По ту сторону камеры: квест-экскурсия по Мосфильму
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вместе с сотрудником Мосфильма мы исследуем территорию киноконцерна:

  • В Музее автомобилей вы узнаете знаменитую «Волгу» Юрия Деточкина, увидите Пожарную машину из «Двенадцати стульев» и Пежо Бебе, сыгравшую аж в трех фильмах.
  • В Музее декораций рассмотрим предметы из фильмов «Холоп», «Андерсен. Жизнь без любви», «Яды, или Всемирная история отравлений».
  • У Музея костюмов и масок тоже большая коллекция: платье Элен, монашеское одеяние Андрея Рублева, расшитые костюмы из «Сказки о царе Салтане» Птушко, грим из фильма «Последний богатырь» и другие.
  • А открытый павильон-декорация «Старый город» перенесет вас в прошлое, на старинные улицы Петербурга и Москвы.

Кроме того, мы посетим закрытые павильоны, где снимают известные шоу и отдельные эпизоды, и увидим подвижные декорации, в которых проходили съемки первого советского фильма ужасов.

Киноиндустрия изнутри

Я помогу вам не заплутать среди историй о разных фильмах, актерах и сюжетах, а формат квеста позволит ребятам лучше усвоить информацию. Детям предстоит выполнить задания, в том числе продемонстрировать свою артистичность: поучаствовать в пантомиме, озвучке эпизода, придумать декорации и не только. В конце квеста они отыщут знаменитого добродушного персонажа, ущипнув его за нос, загадают желание и, конечно, отыщут призы — значок и сладкий сувенир.

Организационные детали

  • Экскурсию провожу я совместно с сотрудником музея «Мосфильм»
  • Экскурсия подойдет путешественникам 10-14 лет
  • Входные билеты на Мосфильм оплачиваются отдельно: взрослый 700 руб. взрослый, 500 руб. детский

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Мосфильмовская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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