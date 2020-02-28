7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 30 минут.

✈ Исполнение мечты

Перед этим приятным процессом вы, безусловно, пройдете инструктаж по технике безопасности и узнаете об основах управления самолетом. Услышите об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. А дальше — в небо! С вами будет квалифицированный опытный пилот, но вы, конечно, сможете подержать штурвал, попробуете себя в базовых маневрах: поворотах с креном на 15° и 30°, наборе высоты и снижении.

🏙 Полет по интересному маршруту

Сиденья в самолете расположены так, чтобы крылья не мешали любоваться видами Москвы. Вам будет, на что посмотреть: когда мы долетим до МКАД, вы увидите узлы транспортных развязок, Сталинские высотки и башни Москвы-Сити. Времени хватит, чтобы сделать невероятные фотографии с высоты птичьего полета.