7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Полёт над Москвой на самолёте!

Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса

Георгий
Задать вопрос
Георгий – экскурсионное агентство
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой.

Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи».

Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
10990 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на аэродроме «Мячково»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
5
Полёт над Москвой на самолёте!
Полёт над Москвой на самолёте!

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 30 минут.

Исполнение мечты
Перед этим приятным процессом вы, безусловно, пройдете инструктаж по технике безопасности и узнаете об основах управления самолетом. Услышите об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. А дальше — в небо! С вами будет квалифицированный опытный пилот, но вы, конечно, сможете подержать штурвал, попробуете себя в базовых маневрах: поворотах с креном на 15° и 30°, наборе высоты и снижении.

🏙 Полет по интересному маршруту
Сиденья в самолете расположены так, чтобы крылья не мешали любоваться видами Москвы. Вам будет, на что посмотреть: когда мы долетим до МКАД, вы увидите узлы транспортных развязок, Сталинские высотки и башни Москвы-Сити. Времени хватит, чтобы сделать невероятные фотографии с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • ВАЖНО: полет длится 30 минут
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать над Москвой могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет
  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение
  • 23% стоимости полета вы оплачиваете на сайте, оставшуюся сумму минимум за 24 часа до экскурсии — через платежную систему или переводом
Полёт над Москвой на самолёте!
Полёт над Москвой на самолёте!
Полёт над Москвой на самолёте!
Полёт над Москвой на самолёте!
Полёт над Москвой на самолёте!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на аэродроме «Мячково».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Георгий
Георгий
Добрый день! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем полеты по всему миру, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Барселону и многие другие города и места с новой стороны!
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Благодарю ребят за непринуждённую обстановку и любовь к своему делу!!!
16 февраля 2020
Все просто супер! Подарил этот полёт девушке на праздник, соответственно она и была вторым пилотом, объяснили как управлять самолетом очень доходчиво и спокойной, действительно сама смогла поуправлять самолетом и даже немного участвовала в процессе посадки! Мы под огромным впечатлением от полёта, организаторы молодцы! На все вопросы быстро отвечают. Приехали на час раньше указанного срока, позвонил и нас через 2 минуты уже встретили на кпп. Отдельно хочу выделить пилота, очень весёлый и приятный человек, одно удовольствие с таким человеком отправлять хоть и не в долгое , но невероятное приключение над Москвой. Если хотите получить много положительных эмоций, рекомендую!
13 февраля 2020
Всем привет, полет очень понравился, было весело и интересно, особенно когда пилот спросил хотим ли мы раскрасить наш полет)!!! Большое спасибо за экскурсию!
23 ноября 2019
Просто top !!!
Максимально довольны !!!
30 октября 2019
Отличная экскурсия!
Выехали пораньше на такси, так как ехать далеко и мало ли - пробки... В итоге приехали на час раньше. Нас по звонку подъехали, встретили на КПП, довезли до места посадки, провели инструктаж и неожиданно мы смогли вылететь на час раньше. Как по заказу тучи разошлись. Супруге даже дали немного порулить :) ... В общем все были в диком восторге... Казалось бы всего полчаса - но какие впечатления!
Спасибо, парни! Так держать!!!
26 октября 2019
Организация полёта и сам полёт отличные. Рекомендую всем. Новые впечатления гарантированы! Ребёнок сказал, что это один из лучших дней в его жизни!
21 октября 2019
Полет был незабываемый. Непередаваемые чувства,море позитива,океан адреналина.Это сравнимо с тем-когда мир у твоих ног. Ярко,красиво и очень эмоционально.Спасибо за подаренный праздник!!!

Необычные маршруты по Москве

Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
4 отзыва
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Москва с французским акцентомМосква с французским акцентомМосква с французским акцентом
От 3900 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
ГУМ и советская модаГУМ и советская модаГУМ и советская мода
От 3000 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
11 неожиданных дворов Москвы11 неожиданных дворов Москвы11 неожиданных дворов Москвы
От 4550 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
Большая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкам
5200 за экскурсию
2.5 часа
81 отзыв
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»Интерактивная прогулка «Айда в кино!»Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
3196 за экскурсию
3 часа
44 отзыва
Увлекательное погружение в безумный, фантастический и такой притягательный мир кинематографа
Задача нашего мини-путешествия — встретиться с волшебной реальностью кинематографа. На моей экскурсии каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана. Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях кинопроизводства и закулисных историях. Но главное — мы «сыграем в синематограф», используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку!

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы