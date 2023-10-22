Побывать на легендарном московском заводе в мини-группе и сделать открытку в мастерской художника
Приглашаю вас на пешеходную прогулку по заводу «Кристалл»! Вы увидите, как выглядит этот архитектурный шедевр изнутри, посмотрите на коллекцию этикеток алкогольной продукции и изучите историю Москвы в мозаике. А после экскурсии отправитесь в мастерскую художника — на мастер-класс по ручной печати.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В первой части программы мы с вами прогуляемся по легендарному заводу — уникальному образцу исторической индустриальной Москвы, который пока находится в свободном доступе. Затем у нас будет небольшой перерыв на чай/кофе. А после отправимся в мастерскую на мастер-класс.
Вы увидите:
- Как выглядит индустриальный архитектурный шедевр 1901 года в наши дни
- Каталог этикеток алкогольной продукции и историю Москвы в мозаике
- О чём рассказывают современные художники на выставке под открытым небом
- Какой высоты потолок во внутреннем пространстве знаменитого завода
- Где расположена большая винтажная барахолка и музей «Автомобили мира»
Вы узнаете:
- Чем отличается высокая и глубокая ручная печать
- Что такое линогравюра
- Как выбрать материалы и инструмент
- В чём разница в подходах к печати на бумаге и на ткани
- Какие краски использовать и как смешивать
- Почему в набор печатника попадает столовая ложка
Вы сделаете:
- Пробные оттиски
- Открытку с видом завода «Кристалл» с готовых форм
- Много фото с индустриальной эстетикой
Организационные детали
- Программа подходит для участников старше 18 лет, поскольку речь пойдёт о производстве и потреблении алкогольной продукции
- Печать с готовых форм получится у всех, даже если вы никогда не пробовали рисовать
- Обзорная экскурсия по заводу, чай/кофе, все материалы и инструменты для мастер-класса входят в стоимость
- Имейте в виду, что ваша одежда может испачкаться при работе с краской
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у завода «Кристалл»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Москве
Я Жанна, художник-иллюстратор из Москвы. Приехала в столицу 25 лет назад. С тех пор нежно влюблена в этот ритмичный, сложный город. Ничего не раздражает в московском укладе, никогда не устаю, начинаю скучать по особой атмосфере уже в первый день разлуки и искренне радуюсь встрече. Безумная энергетика Москвы служит подзарядкой и источником вдохновения для творческих проектов. Гулять, фотографировать или снимать видео о красивых локациях Москвы — это и хобби, и подспорье в профессиональной деятельности. Делюсь взглядом художника на столицу в вами.
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