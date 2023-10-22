Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати

Побывать на легендарном московском заводе в мини-группе и сделать открытку в мастерской художника

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Приглашаю вас на пешеходную прогулку по заводу «Кристалл»! Вы увидите, как выглядит этот архитектурный шедевр изнутри, посмотрите на коллекцию этикеток алкогольной продукции и изучите историю Москвы в мозаике. А после экскурсии отправитесь в мастерскую художника — на мастер-класс по ручной печати.
Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати
Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати
Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати
Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати
Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати
Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати
Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати
Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати
Прогулка по заводу «Кристалл» и мастер-класс по ручной печати
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В первой части программы мы с вами прогуляемся по легендарному заводу — уникальному образцу исторической индустриальной Москвы, который пока находится в свободном доступе. Затем у нас будет небольшой перерыв на чай/кофе. А после отправимся в мастерскую на мастер-класс.

Вы увидите:

  • Как выглядит индустриальный архитектурный шедевр 1901 года в наши дни
  • Каталог этикеток алкогольной продукции и историю Москвы в мозаике
  • О чём рассказывают современные художники на выставке под открытым небом
  • Какой высоты потолок во внутреннем пространстве знаменитого завода
  • Где расположена большая винтажная барахолка и музей «Автомобили мира»

Вы узнаете:

  • Чем отличается высокая и глубокая ручная печать
  • Что такое линогравюра
  • Как выбрать материалы и инструмент
  • В чём разница в подходах к печати на бумаге и на ткани
  • Какие краски использовать и как смешивать
  • Почему в набор печатника попадает столовая ложка

Вы сделаете:

  • Пробные оттиски
  • Открытку с видом завода «Кристалл» с готовых форм
  • Много фото с индустриальной эстетикой

Организационные детали

  • Программа подходит для участников старше 18 лет, поскольку речь пойдёт о производстве и потреблении алкогольной продукции
  • Печать с готовых форм получится у всех, даже если вы никогда не пробовали рисовать
  • Обзорная экскурсия по заводу, чай/кофе, все материалы и инструменты для мастер-класса входят в стоимость
  • Имейте в виду, что ваша одежда может испачкаться при работе с краской

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у завода «Кристалл»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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