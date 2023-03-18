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Описание
Экскурсия проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Что вас ожидает
Живопись в Европе и Америке 19-20 веков: смелость и новизна
Французские импрессионисты, родоначальники течения, резко порвали с прошлым, возможно почувствовав, что салонное искусство зашло в тупик. Они придумали оптическое смешение и пуантилизм. И дальше изменения проходили ещё быстрее и радикальнее. Стала больше преобладать плоскостная формальная композиция. Сезанн стоял особняком в общем ряду, обратившись больше к поиску форм, а не цвета. Пикассо развил идеи Сезанна и придумал кубизм…
Чтобы понять, как развивалось западноевропейское искусство в ту эпоху, нужно присмотреться к манере и приёмам художников, ведь именно они вышли на первый план, сделав саму технику живописи проще, чем в предыдущие столетия. На экскурсии мы исследуем с вами несколько знаковых работ, на примере которых я расскажу об индивидуальных приёмах мастеров и познакомлю вас с особенностями направлений в живописи 19-20 веков.
Шедевры галереи — глазами художника
Мы рассмотрим полноцветную живопись, тональное единство и единство освещения в работе Камиля Коро «Портрет Мариетт Гамбе».
На примере «Руанского собора вечером» Клода Моне поговорим о манифесте импрессионизма — передаче мимолетного ощущения, настроения, освещения, среды. Об отказе от чёрного цвета и оптическом смешении красок.
Ван Гон, «Красные виноградники» и постимпрессионизм. Понаблюдаем усиление насыщенности тёплых и холодных оттенков, обратим внимание на цвет декоративной обводки.
Пикассо, «Домик в саду». Конструирование холста разными формами, как бы гранями с разных ракурсов, но на основе реального мотива. Следующий этап — это уже абстрактное искусство.
Кому подойдёт экскурсия
Как интересующимся, так и практикующим любителям живописи. Эти знания, безусловно, помогут вам лучше разбираться в искусстве.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в галерею, которые путешественник приобретает для себя и для гида (на билет гида действуют льготы). Билеты можно купить онлайн или в кассе галереи: 500 руб. (на сайте 450 руб.) — полный; 250 руб. (на сайте 225 руб.) — льготный
Режим работы музея: вторник, среда, суббота, воскресенье — с 11:00 до 20:00; четверг, пятница — с 11:00 до 21:00; понедельник — выходной
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Пушкинского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Москве
Провёл 31 экскурсию для 30 туристов
Коренной москвич, профессиональный художник и педагог, выпускник института им. В. И. Сурикова, член Союза художников России. Преподаю академическую живопись на факультете реставрации монументального искусства в Строгановской академии. Музыкант, барабанщик, любитель африканской музыки и джаза. Буду рад приоткрыть для вас секретные двери в мир искусства!