Искусствоведы в музеях обычно рассказывают факты из биографии мастеров, историю появления и основные концепции течений в искусстве. Но редко кто уделяет внимание технической стороне. Особенно интересно о ней говорить, рассматривая западноевропейскую живопись 19-20 вв., когда манера художника начала в полной мере высвобождаться. Мы изучим индивидуальные приёмы Моне, Ван Гога, Матисса, Пикассо и вместе с ними проследим эволюцию стилей и направлений в ту эпоху.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Что вас ожидает

Живопись в Европе и Америке 19-20 веков: смелость и новизна

Французские импрессионисты, родоначальники течения, резко порвали с прошлым, возможно почувствовав, что салонное искусство зашло в тупик. Они придумали оптическое смешение и пуантилизм. И дальше изменения проходили ещё быстрее и радикальнее. Стала больше преобладать плоскостная формальная композиция. Сезанн стоял особняком в общем ряду, обратившись больше к поиску форм, а не цвета. Пикассо развил идеи Сезанна и придумал кубизм…

Чтобы понять, как развивалось западноевропейское искусство в ту эпоху, нужно присмотреться к манере и приёмам художников, ведь именно они вышли на первый план, сделав саму технику живописи проще, чем в предыдущие столетия. На экскурсии мы исследуем с вами несколько знаковых работ, на примере которых я расскажу об индивидуальных приёмах мастеров и познакомлю вас с особенностями направлений в живописи 19-20 веков.

Шедевры галереи — глазами художника

Мы рассмотрим полноцветную живопись, тональное единство и единство освещения в работе Камиля Коро «Портрет Мариетт Гамбе».

На примере «Руанского собора вечером» Клода Моне поговорим о манифесте импрессионизма — передаче мимолетного ощущения, настроения, освещения, среды. Об отказе от чёрного цвета и оптическом смешении красок.

Ван Гон, «Красные виноградники» и постимпрессионизм. Понаблюдаем усиление насыщенности тёплых и холодных оттенков, обратим внимание на цвет декоративной обводки.

Замена реальных цветов выдуманными, плоскостная формальная композиция. Обсудим технику в фовизме, изучая «Мастерскую художника» Матисса.

Пикассо, «Домик в саду». Конструирование холста разными формами, как бы гранями с разных ракурсов, но на основе реального мотива. Следующий этап — это уже абстрактное искусство.

Кому подойдёт экскурсия

Как интересующимся, так и практикующим любителям живописи. Эти знания, безусловно, помогут вам лучше разбираться в искусстве.

Организационные детали