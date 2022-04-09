Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец

За один день увидеть и посетить три крепости Московского княжества

Индивидуальная
Истории о князьях и императорах, жемчужины зодчества и былинные пейзажи, события Куликовской битвы и Смутного времени — наше путешествие позволит ощутить подлинный дух русской земли.

Маршрут пройдет по трем городам «Пояса Богородицы»: вместе мы разберемся, какую роль они сыграли в защите Московского княжества, и отыщем скрытые шедевры архитектуры.
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
Путешествие в Серпухов, Боровск и Малоярославец
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Что вас ожидает

Боровск: хроники Смутного времени

Следом направимся в колоритный Боровск и заглянем за стены Боровскрой обители, которая превратилась в арену кровавых событий в Смутные времена. Здесь мы поговорим о старообрядцах, для которых Боровск стал местом ссылки: от протопопа Авакума до боярыни Морозовой. После посетим шедевр деревянного зодчества 17 века, Покровский храм, построенный без единого гвоздя. И конечно, прогуляемся по улице, украшенной «фресками» Владимира Овчинникова, удивительного местного художника.

Самобытный Малоярославец

Наша следующая цель — город, основанный Владимиром Храбрым в 15 веке в честь сына Ярослава. На тихих улочках поговорим о судьбе Малоярославца, который не раз восстанавливался после пожаров и разорений, сохраняя первозданный дух. А еще вспомним о сражении под стенами Черноостровского монастыря, решившем судьбу Европы, императора, бежавшего по Гжатской дороге, и другие яркие детали местной истории.

Былинный Серпухов

Наше путешествие начнется в городе крепостей и оплоте духовной силы — древнем Серпухове. Вы посетите действующие монастыри и подниметесь на смотровые площадки Старого города. Пройдете по следам Сергия Радонежского в Высоцком монастыре и полюбуетесь куполами церквей на четырех холмах посада. Мы отыщем спрятанный храм 17 века, проедем по Муравскому шляху (одной из старейших улиц города), побываем в месте захоронения воинов Куликовской битвы и разберемся, что такое «Пояс Богородицы» на Оке.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле класса комфорт или минивэн.
  • Для группы 5 — 7 человек предоставляется минивэн Volkswagen Multivan c доплатой 7000 руб., для группы 8 — 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter c доплатой 14000 руб.
  • Также в программу можно включить посещение музеев (потребуется доплата за входные билеты, от 100 до 300 руб.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Анино
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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