Путешествие в страну новогодней сказки

Групповая экскурсия в Москве

В группе посетить Фабрику ёлочных игрушек и создать собственное праздничное украшение

Почувствуйте приближение сказки! Вы прогуляетесь по нарядному предпраздничному парку Сокольники.

Побываете в волшебном месте — на Фабрике ёлочных игрушек — и полюбуетесь старинными и современными украшениями. Узнаете, как празднуют Новый год в других странах и как работают стеклодувы. А ещё под руководством опытных мастеров сделаете игрушку своими руками.
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки
Путешествие в страну новогодней сказки

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Школьники и студенты2 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по Фабрике ёлочных игрушек

В музее вы рассмотрите старинные игрушки 20 века и лучшие образцы современных ёлочных украшений. Узнаете о секретах ремесла стеклодувов и художников. Услышите, как празднуют Новый год в разных странах. А ещё загадаете заветное желание на Мосту исполнения желаний и получите приятные новогодние сюрпризы.

МК по созданию игрушки

Вы сделаете игрушку своими руками и почувствуете себя немного волшебником. По желанию посетите магазин новогодних украшений и купите то, что вам понравится.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Что включено: прогулка от метро до музея с рассказами об истории Сокольников, экскурсия по Фабрике ёлочных игрушек, мастер-класс по изготовлению игрушки
  • При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
  • При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Площадь революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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