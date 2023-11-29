В группе посетить Фабрику ёлочных игрушек и создать собственное праздничное украшение
Почувствуйте приближение сказки! Вы прогуляетесь по нарядному предпраздничному парку Сокольники.
Побываете в волшебном месте — на Фабрике ёлочных игрушек — и полюбуетесь старинными и современными украшениями. Узнаете, как празднуют Новый год в других странах и как работают стеклодувы. А ещё под руководством опытных мастеров сделаете игрушку своими руками.
Побываете в волшебном месте — на Фабрике ёлочных игрушек — и полюбуетесь старинными и современными украшениями. Узнаете, как празднуют Новый год в других странах и как работают стеклодувы. А ещё под руководством опытных мастеров сделаете игрушку своими руками.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
|Школьники и студенты
|2 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия по Фабрике ёлочных игрушек
В музее вы рассмотрите старинные игрушки 20 века и лучшие образцы современных ёлочных украшений. Узнаете о секретах ремесла стеклодувов и художников. Услышите, как празднуют Новый год в разных странах. А ещё загадаете заветное желание на Мосту исполнения желаний и получите приятные новогодние сюрпризы.
МК по созданию игрушки
Вы сделаете игрушку своими руками и почувствуете себя немного волшебником. По желанию посетите магазин новогодних украшений и купите то, что вам понравится.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Что включено: прогулка от метро до музея с рассказами об истории Сокольников, экскурсия по Фабрике ёлочных игрушек, мастер-класс по изготовлению игрушки
- При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
- При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Площадь революции»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 13:30Экскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 314 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит экскурсии и туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу. Проводим групповые экскурсии по главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные экскурсии любой сложности. Также предлагаем экскурсии для школьных групп, в том числе обучающие программы и мастер-классы. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческая страна - Замоскворечье
на выходе из метро Полянка
Завтра
30 ноя
1 дек
2 дек
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1.5 часа
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
Познакомиться с этапами производства шоколада и сделать свою собственную плитку
на шоссе Энтузиастов
2 дек
3 дек
8 дек
9 дек
15001 350₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Новогодняя история: прогулка для детей по праздничной Москве
Поймать за хвост новогоднее настроение и узнать, как наши предки отмечали любимый праздник
на Манежной площади
11 дек
12 дек
15 дек
17 дек
3 500₽ за человека