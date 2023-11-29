Почувствуйте приближение сказки! Вы прогуляетесь по нарядному предпраздничному парку Сокольники. Побываете в волшебном месте — на Фабрике ёлочных игрушек — и полюбуетесь старинными и современными украшениями. Узнаете, как празднуют Новый год в других странах и как работают стеклодувы. А ещё под руководством опытных мастеров сделаете игрушку своими руками.

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по Фабрике ёлочных игрушек

В музее вы рассмотрите старинные игрушки 20 века и лучшие образцы современных ёлочных украшений. Узнаете о секретах ремесла стеклодувов и художников. Услышите, как празднуют Новый год в разных странах. А ещё загадаете заветное желание на Мосту исполнения желаний и получите приятные новогодние сюрпризы.

МК по созданию игрушки

Вы сделаете игрушку своими руками и почувствуете себя немного волшебником. По желанию посетите магазин новогодних украшений и купите то, что вам понравится.

Организационные детали