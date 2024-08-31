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Будем играть и знакомиться со знаменитыми полотнами в увлекательном формате квеста! Дети увидят лучшие работы братьев Васнецовых — среди них «Алёнушка», «Богатыри», «Зимний сон» и многие другие.



А я расскажу о важных вещах — о художниках, картинах, тайных смыслах и живописных тонкостях — на простом и понятном языке.