Русская сказка Васнецовых

Экскурсия-квест для детей по залам выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век»
Будем играть и знакомиться со знаменитыми полотнами в увлекательном формате квеста! Дети увидят лучшие работы братьев Васнецовых — среди них «Алёнушка», «Богатыри», «Зимний сон» и многие другие.

А я расскажу о важных вещах — о художниках, картинах, тайных смыслах и живописных тонкостях — на простом и понятном языке.
Русская сказка Васнецовых
Русская сказка Васнецовых
Русская сказка Васнецовых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание квеста

Важно: выставка проходит в Третьяковской галерее на Крымском валу

Что вас ожидает

Во время экскурсии дети будут знакомиться с творчеством братьев Васнецовых, выполняя несложные, но увлекательные задания. Вместе найдём на картинах «лишние» предметы или придумаем, о чём говорят персонажи. И многое другое!

А я расскажу:

  • откуда у Виктора Васнецова появилась тяга к русским сказкам
  • кто из богатырей имел веселый нрав, а кто был самым серьёзным
  • почему у младшей из трёх царевен подземного царства платье чёрного цвета
  • о чём поют Птицы Сирин и Алконост
  • какую дорогу выбрать витязю на распутье
  • за что Алёнушку называли дурочкой
  • под какую музыку плясала Царевна-лягушка
  • кто сообщал новости в ту пору, когда ещё не было интернета
  • какие животные развлекали горожан, а какие сулили беду
  • как выглядит повзрослевшая девочка с персиками
  • куда летит ковёр-самолет
  • и это ещё не всё!

Организационные детали

  • Входные билеты приобретаются вами самостоятельно — я вышлю ссылку на покупку после бронирования
  • Стоимость билетов: взрослый — 900 ₽, дети 7–17 лет — 450 ₽, дети до 6 бесплатно, есть льготы
  • В стоимость экскурсии включена экскурсионная путёвка в Третьяковскую галерею на Крымском валу — 12 000 руб.
  • Родители могут принять участие в экскурсии или побродить по залам самостоятельно
  • Экскурсия подходит для детей от 4 лет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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