15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Апогей панельного домостроения

Район Северное Чертаново должен был стать основой дальнейшего домостроения по всей стране. Его с гордостью показывали иностранцам на Олимпиаде-80, Бондарчук снимал здесь «Притяжение», а Земфира — клип «Искала».

Информацию о районе вы не найдете в интернете — я добывала её для вас в спецхране Ленинской библиотеки. Я расскажу, какие принципы легли в основу его создания, помогу разглядеть «западные традиции». Вы услышите об архитектурных особенностях квартала и найдете черты авангарда и брутализма в его оформлении.

Как живется в Чертаново

Вы узнаете, как архитектура и ландшафтный дизайн влияют на человека, и познакомитесь с инфраструктурой района. Заглянете во дворы, через стеклянные двери рассмотрите подъезды и проходные. Услышите о террасах, где выращивают помидоры и вьется плющ.

Мы пройдем мимо детского садика и спортивного комплекса. Я покажу вам на снимке торгово-культурный центр, которого уже нет, и расскажу, почему не удалось реализовать задуманное. А после поднимемся на специальные насыпные холмы, поговорим о том, какую функцию они выполняют, — и полюбуемся видом на район.