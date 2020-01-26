15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Северное Чертаново — район будущего

Посетить экспериментальный район и узнать, как бы мы жили при победившем коммунизме

Галина
Задать вопрос
Галина – ваш гид
Ландшафтный дизайн, просторные лоджии, вакуумный мусоропровод, система доставки продуктов, подземные дороги, студии для художников на крыше — это все Северное Чертаново! Вы прогуляетесь по району, воплотившему представления об идеальной жизни коммуниста.

А я покажу, какие идеи нашли воплощение в его архитектуре, и постараюсь увлечь вас историей панельного строительства.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Чертановская
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии15 отзывов
5
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего

Что вас ожидает

Апогей панельного домостроения
Район Северное Чертаново должен был стать основой дальнейшего домостроения по всей стране. Его с гордостью показывали иностранцам на Олимпиаде-80, Бондарчук снимал здесь «Притяжение», а Земфира — клип «Искала».
Информацию о районе вы не найдете в интернете — я добывала её для вас в спецхране Ленинской библиотеки. Я расскажу, какие принципы легли в основу его создания, помогу разглядеть «западные традиции». Вы услышите об архитектурных особенностях квартала и найдете черты авангарда и брутализма в его оформлении.

Как живется в Чертаново
Вы узнаете, как архитектура и ландшафтный дизайн влияют на человека, и познакомитесь с инфраструктурой района. Заглянете во дворы, через стеклянные двери рассмотрите подъезды и проходные. Услышите о террасах, где выращивают помидоры и вьется плющ.
Мы пройдем мимо детского садика и спортивного комплекса. Я покажу вам на снимке торгово-культурный центр, которого уже нет, и расскажу, почему не удалось реализовать задуманное. А после поднимемся на специальные насыпные холмы, поговорим о том, какую функцию они выполняют, — и полюбуемся видом на район.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится.

Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего
Северное Чертаново — район будущего

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Чертановская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Галина
Галина
Меня зовут Галина. Уверена, что чем больше мы знаем о городе, тем больше любим его! Свою огромную любовь к Москве я спешу передать и вам. Свои прогулки всегда стараюсь сделать легкими и веселыми. А для того, чтобы мой рассказ был на профессиональном уровне, я закончила «Школу гида» от проекта «Москва глазами инженера», а сейчас получаю классическое экскурсоводческое образование.
Напишите мне

15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2020
Спасибо Галине за экскурсию и искренний энтузиазм.

Нам не повезло с погодой (была практически пурга) и группа была не идеальная (три взрослых и три подростка, не слишком заинтересованных архитектурой), но даже в таких условиях Галина смогла провести экскурсию интересно и позитивно. Для взрослых она сделала акцент на технические и организационные подробности, для подростков - на особенности жизни в СССР. Чувствуется, что Галина знает предмет настолько хорошо, что сможет заинтересовать любую аудиторию.

Рекомендую.
19 января 2020
Экскурсия превзошла все ожидания! Галя прекрасный гид и собеседник, очень живо и интересно рассказала об истории и архитектуре Северного Чертаново. Привычный нам район открылся с совершенно новой стороны. Спасибо за впечатления!
9 января 2020
В зимние каникулы мы Поехали в Москву и остановились в Северном Чертаново. Сразу было видно, что это не обычный спальный район. Нашли экскурсию и она нам очень понравилась!
Галина очень обстоятельно и увлекательно нам все рассказала, ответила на все вопросы. Рекомендуем! История- это не только 100 лет назад, но и 40. :)
5 января 2020
Отлично провели время. Спасибо
9 сентября 2019
Интересная, необычная экскурсия. Галина очень увлеченно рассказывает материал, так что невозможно не вдохновиться темой архитектуры и истории Москвы. Экскурсия будет особенно интересна жителям Чертаново и ближайших районов. Но и всем другим смело могу ее посоветовать!
Алёна
2 сентября 2019
В чудесный солнечный день прогулялись с чудесной Галиной) Разрушились стереотипы о сером районе и его жителях. Понравилось, что охвачены и архитектурные, и исторические, и бытовые аспекты. Чтобы сделать экскурсию еще лучше, можно чуть сильнее углубиться в причины того, почему не сложилось с грандиозными планами. Прогулка точно понравится людям, которые смотрят на мир широко, интересуются архитектурой и ее влиянием на жизнь человека. Спасибо за интересно проведенное время!
2 сентября 2019
Отличная экскурсия! Галина серьезно изучает тему, набрала обширный материал, излагает его интересно и живо. Да и сам район, безусловно, стоит прогулки!
26 августа 2019
Прогулялась на днях с Галей по району Северное Чертаново. Я люблю сама исследовать московские закоулки, предварительно найдя информацию в сети и гугля по дороге. Но тут решила, что Чертаново откроется не каждому)) уж очень много новых наслоений в виде шалманов у метро и прочего) Галя ярко и живо рассказала и про замысел проектировщика, и про непростую реализацию, и про повседневный быт жителей в 80е и в наши дни. Всегда же интересно, а как тут люди живут? Видно, что человек глубоко в материале, с ней даже некоторые местные жители здоровались! Мне понравилось, что не было излишнего загруза информацией, но в то же время после экскурсии осталось ощущение с пользой проведенного времени. И компания подобралась приятная и заинтересованная. Обычно, если пишу отзыв, стараюсь отметить и плюсы, и минусы. А тут даже придраться не к чему)
25 августа 2019
Гид Галина прекрасный рассказчик! Всегда недолюбливала экскурсии, а тут попадание в цель - незаурядный материал, отличная и понятная подача! Рекомендую к посещению!
25 августа 2019
Очень давно ждала эту экскурсию. Мне как фанату Северного Чертанова, который обыскал весь интернет в поисках информации, очень понравилось! Галина рассказала много фактов про непростой процесс постройки микрорайона, про первоначальную задумку архитектора, про то, что удалось реализовать, про конструктивные особенности жилых домов и других зданий, про предназначение холмов во дворе одного из домов. :-) После экскурсии прониклась ещё большим уважением к главному архитектору микрорайона, который делал всё возможное и невозможное, чтобы получился такой прекрасный район.
Спасибо Галине за прекрасную экскурсию, за которой стоит большая исследовательская работа!
Ещё 5 отзывов

Галина проводит ещё 1 экскурсию

Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектурыХрамы Замоскворечья: 5 стилей архитектурыХрамы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
3000 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Прогуляться по старинному району Москвы и разобраться в языке храмового зодчества
Златоглавая Москва, город сорока сороков — не случайно нашу столицу так прозвали. На экскурсии вы прогуляетесь по району, где церкви встречаются почти на каждом шагу. На их примере вы познакомитесь с пятью архитектурными стилями, узнаете об их особенностях и поймете, как время, контекст и другие факторы повлияли на оформление храмов.

Исторические экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
12 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От 550 за экскурсию
1.5 часа
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Огородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые пруды
3900 за экскурсию
2 часа
40 отзывов
Истории, которые хранят старинные московские дома
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Историческая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших дней
От 5000 за экскурсию
2 часа
152 отзыва
Как менялся город и кто влиял на эти изменения
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
900 за человека
2 часа
14 отзывов
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река