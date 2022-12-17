Я очень люблю винтаж и формат шоппинга в секонд-хендах: это всегда немного про азарт и удачу. А еще это может стать полезной встряской для гардероба! Я буду вашим проводником в мире столичных барахолок: проведу по винтажным лавочкам с редкими вещами, покажу магазины, где можно найти буквально всё и по приятным ценам. А еще поделюсь секретами удачной «охоты».

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Описание

Что вас ожидает

Разрабатываем план прогулки

Первая часть нашей встречи пройдет в приятной кофейне: поговорим о винтажной моде, вы расскажете о своих ожиданиях, и я выстрою маршрут так, чтобы, с одной стороны, показать вам необычные магазины, а с другой — помочь найти нужные вещи по приятным ценам.

Охота начинается!

Размах местных барахолок, конечно, сложно сравнить с секондами Питера, но, поверьте, здесь тоже есть, на что посмотреть. Я проведу вас по винтажным магазинам, где можно отыскать пиджак Dior, сумку из лимитированной коллекции Bottega и другие сокровища. И конечно, покажу места, где можно максимально бюджетно обновить свой гардероб.

Секонды: инструкция по применению

Как бывалый охотник за винтажом я поделюсь своими секретами поиска вещей. На что обращать внимание в секонд-хенде? Какие крутые проекты появляются сейчас в этом направлении? Какие бренды можно найти в таких магазинах? Вас ждет настоящий ликбез по миру секондов.

Организационные детали