Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Разрабатываем план прогулки
Первая часть нашей встречи пройдет в приятной кофейне: поговорим о винтажной моде, вы расскажете о своих ожиданиях, и я выстрою маршрут так, чтобы, с одной стороны, показать вам необычные магазины, а с другой — помочь найти нужные вещи по приятным ценам.
Охота начинается!
Размах местных барахолок, конечно, сложно сравнить с секондами Питера, но, поверьте, здесь тоже есть, на что посмотреть. Я проведу вас по винтажным магазинам, где можно отыскать пиджак Dior, сумку из лимитированной коллекции Bottega и другие сокровища. И конечно, покажу места, где можно максимально бюджетно обновить свой гардероб.
Секонды: инструкция по применению
Как бывалый охотник за винтажом я поделюсь своими секретами поиска вещей. На что обращать внимание в секонд-хенде? Какие крутые проекты появляются сейчас в этом направлении? Какие бренды можно найти в таких магазинах? Вас ждет настоящий ликбез по миру секондов.
Организационные детали
Одевайтесь поудобней, будем много ходить
Советую запастись большим шоппером или авоськой, чтобы вы могли с удобством донести до дома вещи
Напиток в кофейне оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вазира — ваш гид в Москве
Привет! Я Вазира, мне 20 лет, и я обожаю секонды и винтаж. Могу назвать себя следопытом по секонд-хендам:) В Москве живу второй год, учусь на технолога-проектировщика, позиционирую себя как дизайнера и вот-вот запущу партию своих свитеров. Одеждой увлекаюсь еще со школы, примерно тогда появилась и моя страсть к маленьким локальным магазинам. Я очень общительная и открытая, отвечу на все вопросы и помогу вам найти вещи, дополняющие ваш образ.