Шоппинг-прогулка по секондам Москвы

Научиться отыскивать идеальные вещи в секонд-хендах и открыть лучшие винтажные магазинчики города

Я очень люблю винтаж и формат шоппинга в секонд-хендах: это всегда немного про азарт и удачу.

А еще это может стать полезной встряской для гардероба! Я буду вашим проводником в мире столичных барахолок: проведу по винтажным лавочкам с редкими вещами, покажу магазины, где можно найти буквально всё и по приятным ценам. А еще поделюсь секретами удачной «охоты».
Шоппинг-прогулка по секондам Москвы
Шоппинг-прогулка по секондам Москвы
Шоппинг-прогулка по секондам Москвы
Шоппинг-прогулка по секондам Москвы
Шоппинг-прогулка по секондам Москвы
Шоппинг-прогулка по секондам Москвы
Шоппинг-прогулка по секондам Москвы
Шоппинг-прогулка по секондам Москвы
Шоппинг-прогулка по секондам Москвы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Разрабатываем план прогулки

Первая часть нашей встречи пройдет в приятной кофейне: поговорим о винтажной моде, вы расскажете о своих ожиданиях, и я выстрою маршрут так, чтобы, с одной стороны, показать вам необычные магазины, а с другой — помочь найти нужные вещи по приятным ценам.

Охота начинается!

Размах местных барахолок, конечно, сложно сравнить с секондами Питера, но, поверьте, здесь тоже есть, на что посмотреть. Я проведу вас по винтажным магазинам, где можно отыскать пиджак Dior, сумку из лимитированной коллекции Bottega и другие сокровища. И конечно, покажу места, где можно максимально бюджетно обновить свой гардероб.

Секонды: инструкция по применению

Как бывалый охотник за винтажом я поделюсь своими секретами поиска вещей. На что обращать внимание в секонд-хенде? Какие крутые проекты появляются сейчас в этом направлении? Какие бренды можно найти в таких магазинах? Вас ждет настоящий ликбез по миру секондов.

Организационные детали

  • Одевайтесь поудобней, будем много ходить
  • Советую запастись большим шоппером или авоськой, чтобы вы могли с удобством донести до дома вещи
  • Напиток в кофейне оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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