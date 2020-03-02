13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей

Прикоснуться к живым историям, воспоминаниям и тайнам культовой улицы Москвы

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Старый Арбат заслуженно считается настоящей меккой творческой интеллигенции Москвы.

Эта прогулка позволит вам взглянуть на легендарный район глазами незаурядных москвичей 20 века — художников, поэтов, актеров и музыкантов.

Вы пройдете по следам Бунина и Рязанова, рассмотрите Арбат в карикатурах Пескова и стихах Окуджавы, а заодно выясните, какая сладость считается визитной карточкой улицы.

И всё это — в окружении статных арбатских фасадов, хранящих истории людей, на творчестве которых выросли целые поколения.
500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча в районе метро Арбатская (СИНЯЯ ветка)
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей
Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей

Что вас ожидает

История улицы глазами её жителей
Биография Арбата насыщена и многогранна, и мы откроем её самые яркие страницы. Вы узнаете, откуда взялось название улицы и кем были первые арбатские поселенцы. Проследите, как Арбат из ремесленного района превратился в излюбленное место дворянства, а после — в оплот московской интеллигенции. Узнаете, как улица пережила два пожара и как она менялась, перестраивалась и восстанавливала исторический облик после революции 1917 года. А документальными свидетельствами прошлых эпох станут старинные фотографии Арбата, которые мы сравним с современными видами улицы.

Действующие лица Арбата
Образ культовой улицы сложится для вас по кусочкам — через рассказы о знаковых жителях Арбата. Поэты и писатели, актеры, режиссеры, художники — сюжеты о героях прошлых эпох и наших современниках оживут один за другим. Вы узнаете, каким предстал Арбат Ивану Бунину после революции 1917 года, как отзывались в своих произведениях об улице Юлия Друнина и Булат Окуджава, чем запомнился местным жителям карикатурист Виталий Песков и как связаны с именитым районом Эльдар Рязанов и Александр Суворов. Я расскажу о предпринимателе, который подарил нам знакомое с детства печенье, и создателе тортов Прага и Птичье Молоко. А Новый Арбат предстанет перед вами в строках Владимира Вишневского, чья студия-квартира находится на Поварской улице.

Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей
Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей
Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей
Старый Арбат: люди эпохи и эпохи людей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Арбатская (СИНЯЯ ветка).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, меня зовут Татьяна! Мне 32 года. Я увлекаюсь и увлекаю путешествиями. Мной разработаны авторские маршруты по Москве. Конечно же, помимо общеизвестных фактов, которые вы можете найти сами, моя главная цель подарить вам изюминку и рассказать то, о чем другие молчат или не догадываются. Буду рада всем, кто решит присоединиться к моим экскурсиям и прогулкам. Всего вам самого доброго!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Татьяна -замечательный гид. Тонкая, интеллигентная, с огромным багажом знаний.
Замечательная подача материала с включением поэзии, интересная информация.
2 часа прошли на одном дыхании. Рекомендую этот маршрут всем, для кого имена, связанные с Арбатом, знакомы и любимы.
3 февраля 2020
Очень интересная экскурсия, спасибо!
26 января 2020
Спасибо большое Татьяне за экскурсию. Были вдвоём с дочерью-студенткой. Всё понравилось. Татьяна очень хороший рассказчик. Под её слова включаешь своё воображение и переносишься в прошлое, начинаешь и сам жить жизнью героев...
18 ноября 2019
Были с супругой на экскурсии 17.11.2019. Нам очень понравилось. Гид Татьяна встретила нас на выходе из метро. Рассказала про экзотическое здание напротив выхода из Метро Арбатская и его хозяина. Вся экскурсия по Арбату построена интересно. Рассказ строиться постепенно проходя вдоль всей улицы от века XVI до 90-х годов XX века. Особенно понравилась история как Арбат стал пешеходным. Были и грустные моменты в истории жителей улицы Арбат, что местами слезы наварачивались на глаза. Татьяна предложила опустить эти моменты, если тяжело. Но прочувствовать это надо!
В общем эмоционально, со стихами, с репродукциями, все как надо!
Спасибо!
17 октября 2019
Практически вип-экскурсия. Проходит как разговор с хорошим другом. Чуть-чуть Ностальжи никому не помешает.
8 октября 2019
Экскурсовод, Татьяна, с прекрасным знанием и любовью к своей теме познакомила меня, иностранку, мало знающую обо всем, с историей Арбата, с замечательными людьми, связанными с Арбатом, и рассказывала много трогательных эпизодов, к тому же, наизусть читала разные стихотворения Бунина, Окуджавы и др. Благодарю Вас, Татьяна, за плодотворное и роскошное для меня время!
14 мая 2019
Татьяна очень внимательный и интересный гид. Экскурсия прошла на ура, несмотря на дождь)
5 мая 2019
Прекрасная рассказчица Татьяна, много рассказала про Арбат и его жителей,читала прекрасные стихи, очень понравилось
Екатерина
4 мая 2019
Интересно, познавательно.
Спасибо за экскурсию!
15 апреля 2019
Несмотря на дождь со снегом , экскурсия понравилась. Татьяна толково излагала материал, показывала старинные фото , увлекательно рассказывала Истории домов и судьбы людей живущих когда то на Арбате
Ещё 3 отзыва

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