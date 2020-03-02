13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История улицы глазами её жителей

Биография Арбата насыщена и многогранна, и мы откроем её самые яркие страницы. Вы узнаете, откуда взялось название улицы и кем были первые арбатские поселенцы. Проследите, как Арбат из ремесленного района превратился в излюбленное место дворянства, а после — в оплот московской интеллигенции. Узнаете, как улица пережила два пожара и как она менялась, перестраивалась и восстанавливала исторический облик после революции 1917 года. А документальными свидетельствами прошлых эпох станут старинные фотографии Арбата, которые мы сравним с современными видами улицы.

Действующие лица Арбата

Образ культовой улицы сложится для вас по кусочкам — через рассказы о знаковых жителях Арбата. Поэты и писатели, актеры, режиссеры, художники — сюжеты о героях прошлых эпох и наших современниках оживут один за другим. Вы узнаете, каким предстал Арбат Ивану Бунину после революции 1917 года, как отзывались в своих произведениях об улице Юлия Друнина и Булат Окуджава, чем запомнился местным жителям карикатурист Виталий Песков и как связаны с именитым районом Эльдар Рязанов и Александр Суворов. Я расскажу о предпринимателе, который подарил нам знакомое с детства печенье, и создателе тортов Прага и Птичье Молоко. А Новый Арбат предстанет перед вами в строках Владимира Вишневского, чья студия-квартира находится на Поварской улице.