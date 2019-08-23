8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по старинному московскому району

Оксана
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Оксана – ваш гид
Недавно открывшийся городской парк «Зарядье» принадлежит древнему району Москвы, уходящему корнями в средние века.

На экскурсии я познакомлю вас с историями и легендами Варварки, Китай-города и Замоскворечья, расскажу об особенностях уклада жизни москвичей с 16 по 19 века и открою необычные панорамные виды на город.

Прогулка начнется в «Подмосковье» 16 века, а закончится в самом центре Москвы, у стен Кремля.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Тайны Зарядья
Тайны Зарядья

Что вас ожидает

История района
Старинный район существует со времен Средневековья и неразрывно связан с летописью российского государства, именно поэтому экскурсия по таинственному Зарядью поможет вам разобраться в истории Москвы. Вы прогуляетесь по Варварке, сохранившей древние церкви и палаты, узнаете, где было первое иностранное посольство, какое отношение имеет Варварка к династии Романовых и благодаря чему эта улица чудесным образом сохранилась после уничтожения всего района. Кроме того, я расскажу вам несколько мистических историй и загадок, связанных с Варваркой.

Устройство парка «Зарядье»
По пути вы узнаете об особенностях городского уклада москвичей 16-19 веков, увидите, что сейчас находится на месте бывшего городского посада, и конечно же, прогуляетесь по территории парка «Зарядье», по его холмам и тенистым аллеям. Я расскажу вам об устройстве этого уникального парка, в котором история и природа взаимосвязаны. Вы ознакомитесь с различными видами российского ландшафта, представленными в парке, а также с его развлекательными и научно-познавательными объектами.

Необычные панорамные виды
Помимо классических видов на Кремль вы увидите необычную панораму старинной улицы Варварки, а прогулявшись по основной территории парка, вы пройдёте на единственный в Москве «Парящий мост», с которого откроется нетривиальный вид на Замоскворечье, Крымский мост и храм Христа Спасителя.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам различного возраста, интересующимся новыми достопримечательностями столицы и историей Москвы.

Организационные детали

  • Чтобы на память у вас остались красивые фотографии, рекомендую дополнить её профессиональной фотосессией в самых красивых местах парка «Зарядье» и Китай-города. Подробности уточняйте при бронировании.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Тайны Зарядья
Тайны Зарядья
Тайны Зарядья
Тайны Зарядья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. На экскурсиях открою вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Люблю свой город, люблю знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места я расскажу вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию моих гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии провожу на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 августа 2019
Спасибо огромное за интересное время вместе) было очень много интересного и время пролетело незаметно)
13 августа 2019
Великолепная экскурсия! Огромное спасибо Оксане! Заказывала в качестве подарка мужу на годовщину свадьбы. Информация подается очень легко, много новых фактов. За одну экскурсию мы узнали столько, сколько не узнали за предыдущие три, которые бронировали на других сайтах у других гидов)) Хочу отметить, что Оксана - очень позитивный и внимательный человек с широким кругозором. Парк Зарядье без экскурсии с Оксаной - просто объект, причем совершенно непонятный, но мы с мужем ходили буквально открыв рот от удивления, благодаря нашему гиду. Оксане удачи и большого количество туристов. Сайт Трипстер может гордиться таким гидом!))
8 августа 2019
Мне очень важно, чтобы гид не только обладал знаниями, но и мог интересно, красочно и чётко рассказывать, чтобы речь была красивая.
14 декабря 2018
Очень профессиональный гид с глубокими знаниями истории и доступным способом подачи. Ко всему прочему приятный лёгкий человек. Было интересно! Очень рекомендую!
23 октября 2018
Получили большое удовольствие от экскурсии по Зарядью с Оксаной. Оксана прекрасный рассказчик. Без ее комментариев новый парк Зарядье мы не смогли бы оценить, поскольку многие интересные вещи там не очевидны. Всем рекомендуем. Оксана, большое спасибо за доставленное удовольствие!
20 июня 2018
Благодарю за организацию и проведение экскурсии. Наш экскурсовод, Оксана, действительно открыла нам "тайны", то есть показала те масте парка Зарядье, на которые при обычной прогулке вряд ли обратишь внимание. Благодарим за заказ столика в ресторане "Восход", где мы дружно семьёй отметили День Рождение дочери и её успешное завершение школы. Благодарю, за то, что Ваша команда предоставляет уникальную возможность окунуться в прошлое и настоящее; отойти от повседневных забот и хлопот; найти время для общения в кругу семьи. Удачи и благополучия. Маргарита. 20.06.2018 г.
15 декабря 2017
Очень рекомендую, получилась интересная прогулка с приятным и знающим человеком. Успели изучить историю улицы Варварка и зданий на ней, Славянской площади, а также посетить современный парк Зарядье, его устройство и объекты. Заказывали экскурсию с фотосессией и не пожалели, в парке много красивых мест для фотографий. Два часа пролетели незаметно.
12 ноября 2017
Спасибо, большое. Очень познавательно. И несмотря на плохую погоду, мы с удовольствием все вытерпели. Оксана обаятельная женщина и интересный разказчик. Обязательно расскажу друзьям, как интересно можно провести дождливый, холодный ноябрьский выходной.

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