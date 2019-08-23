8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История района

Старинный район существует со времен Средневековья и неразрывно связан с летописью российского государства, именно поэтому экскурсия по таинственному Зарядью поможет вам разобраться в истории Москвы. Вы прогуляетесь по Варварке, сохранившей древние церкви и палаты, узнаете, где было первое иностранное посольство, какое отношение имеет Варварка к династии Романовых и благодаря чему эта улица чудесным образом сохранилась после уничтожения всего района. Кроме того, я расскажу вам несколько мистических историй и загадок, связанных с Варваркой.

Устройство парка «Зарядье»

По пути вы узнаете об особенностях городского уклада москвичей 16-19 веков, увидите, что сейчас находится на месте бывшего городского посада, и конечно же, прогуляетесь по территории парка «Зарядье», по его холмам и тенистым аллеям. Я расскажу вам об устройстве этого уникального парка, в котором история и природа взаимосвязаны. Вы ознакомитесь с различными видами российского ландшафта, представленными в парке, а также с его развлекательными и научно-познавательными объектами.

Необычные панорамные виды

Помимо классических видов на Кремль вы увидите необычную панораму старинной улицы Варварки, а прогулявшись по основной территории парка, вы пройдёте на единственный в Москве «Парящий мост», с которого откроется нетривиальный вид на Замоскворечье, Крымский мост и храм Христа Спасителя.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам различного возраста, интересующимся новыми достопримечательностями столицы и историей Москвы.