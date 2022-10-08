Третьяковская галерея - искусство глазами художника

Понять, как устроены картины, и проследить развитие живописи на примере русских мастеров

Моя цель — показать вам эволюцию искусства с практической точки зрения: через изменения в техниках и приемах живописи.

Как профессиональный художник и преподаватель я раскрою, как создаются картины, познакомлю с культурой холста и нанесения краски. Покажу, как на живопись влиял ход истории.

Иллюстрацией к рассказу станут работы лучших живописцев — в галерее в Лаврушинском переулке или Новой Третьяковке.
Третьяковская галерея - искусство глазами художника
Третьяковская галерея - искусство глазами художника
Третьяковская галерея - искусство глазами художника
Третьяковская галерея - искусство глазами художника
Третьяковская галерея - искусство глазами художника
Третьяковская галерея - искусство глазами художника
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Описание

Творческий подход

Я профессиональный художник, преподаю академическую живопись на факультете реставрации монументального искусства в Строгановской академии.

Свои экскурсии я провожу в прямом смысле как художник. У меня нет строгого маршрута по галерее: стараюсь ориентироваться на интерес слушателя. Знакомство с техникой мы можем провести на примере известных полотен — а можем сфокусироваться только на тех работах, которые вызовут у вас отклик. Любопытно, что порой именно эскизы, а также менее популярные картины оказываются поворотными в истории живописи.

Что вас ожидает

  • Вы услышите о трехстадийном методе и поймете, как постепенно над рисунком начинает довлеть живопись. Как композиционное мышление сменяет литературное, как высвобождается краска, а затем главенствующая роль возвращается к компоновке.
  • Поймете, как само время, мировоззрение, технические новшества и даже открытия в химии повлияли на искусство.
  • Поговорим и о ключевых фигурах в живописи — не о гениях, но о тех, кто породил целую систему и множество последователей.
  • Вместе проведем формальный анализ картин: разберем композицию, рисунок, свет и цвет. И с особым вниманием приглядимся к непрописанным местам!

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке

В историческом здании речь пойдет о становлении и развитии русской школы живописи — с самого начала. В Иконописном зале обсудим символизм композиции. Сравним Левицкого и Брюллова, увидим на примере Кипренского, на время повлияло на скорость живописи и трансформировало технику. И отдельно поговорим о работах рубежа 19-20 веков, в которых выражен стык времен.

Новая Третьяковка

Здесь разговор пойдет об искусстве 20-го века. Увидим, как уходит литературный аспект, и как зарождается дизайн. У Малевича найдем переклички с иконописью, у Жилинского — заигрывания с эпохой Возрождения, а по работам Пименова проследим, как художникам приходилось подстраиваться под конъюнктуру. Кабаков, Эрик Булатов. Таир Салахов — я помогу понять и техники современных мастеров

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия особенно рекомендуется практикующим художникам и любителям истории искусства. Тех, кто только начинает погружение в эту тему, я тоже буду рад видеть на экскурсии — обязательно познакомлю с основами и дам вводную часть.

Я рекомендую сперва посетить с экскурсией историческое здание галереи и уже после Новую Третьяковку на Крымском валу — тогда у вас будет представление о последовательном развитии искусства в разные эпохи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в Третьяковской галерее или в Новой Третьяковке на Крымском Валу — на ваш выбор
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в галерею, которые путешественник приобретает для себя и для гида (на билет гида действуют льготы). Билеты можно купить онлайн или в кассе галереи:
    — Взрослый 500₽
    — Льготные 0, 250, 300₽
  • Режим работы Третьяковской галереи: воскресенье, вторник, среда — с 10:00 до 18:00; четверг, пятница, суббота — с 10:00 до 21:00; понедельник — выходной

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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