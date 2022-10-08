Моя цель — показать вам эволюцию искусства с практической точки зрения: через изменения в техниках и приемах живописи. Как профессиональный художник и преподаватель я раскрою, как создаются картины, познакомлю с культурой холста и нанесения краски. Покажу, как на живопись влиял ход истории. Иллюстрацией к рассказу станут работы лучших живописцев — в галерее в Лаврушинском переулке или Новой Третьяковке.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Творческий подход

Я профессиональный художник, преподаю академическую живопись на факультете реставрации монументального искусства в Строгановской академии.

Свои экскурсии я провожу в прямом смысле как художник. У меня нет строгого маршрута по галерее: стараюсь ориентироваться на интерес слушателя. Знакомство с техникой мы можем провести на примере известных полотен — а можем сфокусироваться только на тех работах, которые вызовут у вас отклик. Любопытно, что порой именно эскизы, а также менее популярные картины оказываются поворотными в истории живописи.

Что вас ожидает

Вы услышите о трехстадийном методе и поймете, как постепенно над рисунком начинает довлеть живопись. Как композиционное мышление сменяет литературное, как высвобождается краска, а затем главенствующая роль возвращается к компоновке.

Поймете, как само время, мировоззрение, технические новшества и даже открытия в химии повлияли на искусство.

Поговорим и о ключевых фигурах в живописи — не о гениях, но о тех, кто породил целую систему и множество последователей.

Вместе проведем формальный анализ картин: разберем композицию, рисунок, свет и цвет. И с особым вниманием приглядимся к непрописанным местам!

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке

В историческом здании речь пойдет о становлении и развитии русской школы живописи — с самого начала. В Иконописном зале обсудим символизм композиции. Сравним Левицкого и Брюллова, увидим на примере Кипренского, на время повлияло на скорость живописи и трансформировало технику. И отдельно поговорим о работах рубежа 19-20 веков, в которых выражен стык времен.

Новая Третьяковка

Здесь разговор пойдет об искусстве 20-го века. Увидим, как уходит литературный аспект, и как зарождается дизайн. У Малевича найдем переклички с иконописью, у Жилинского — заигрывания с эпохой Возрождения, а по работам Пименова проследим, как художникам приходилось подстраиваться под конъюнктуру. Кабаков, Эрик Булатов. Таир Салахов — я помогу понять и техники современных мастеров

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия особенно рекомендуется практикующим художникам и любителям истории искусства. Тех, кто только начинает погружение в эту тему, я тоже буду рад видеть на экскурсии — обязательно познакомлю с основами и дам вводную часть.

Я рекомендую сперва посетить с экскурсией историческое здание галереи и уже после Новую Третьяковку на Крымском валу — тогда у вас будет представление о последовательном развитии искусства в разные эпохи.

Организационные детали