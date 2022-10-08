Я профессиональный художник, преподаю академическую живопись на факультете реставрации монументального искусства в Строгановской академии.
Свои экскурсии я провожу в прямом смысле как художник. У меня нет строгого маршрута по галерее: стараюсь ориентироваться на интерес слушателя. Знакомство с техникой мы можем провести на примере известных полотен — а можем сфокусироваться только на тех работах, которые вызовут у вас отклик. Любопытно, что порой именно эскизы, а также менее популярные картины оказываются поворотными в истории живописи.
В историческом здании речь пойдет о становлении и развитии русской школы живописи — с самого начала. В Иконописном зале обсудим символизм композиции. Сравним Левицкого и Брюллова, увидим на примере Кипренского, на время повлияло на скорость живописи и трансформировало технику. И отдельно поговорим о работах рубежа 19-20 веков, в которых выражен стык времен.
Здесь разговор пойдет об искусстве 20-го века. Увидим, как уходит литературный аспект, и как зарождается дизайн. У Малевича найдем переклички с иконописью, у Жилинского — заигрывания с эпохой Возрождения, а по работам Пименова проследим, как художникам приходилось подстраиваться под конъюнктуру. Кабаков, Эрик Булатов. Таир Салахов — я помогу понять и техники современных мастеров
Экскурсия особенно рекомендуется практикующим художникам и любителям истории искусства. Тех, кто только начинает погружение в эту тему, я тоже буду рад видеть на экскурсии — обязательно познакомлю с основами и дам вводную часть.
Я рекомендую сперва посетить с экскурсией историческое здание галереи и уже после Новую Третьяковку на Крымском валу — тогда у вас будет представление о последовательном развитии искусства в разные эпохи.