Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи

Познакомиться с историей русского искусства от икон А. Рублева до портретов В. Серова

4.9
7 отзывов
Предлагаю вам погрузиться в мир русской живописи, странствуя от эпохи древнерусской иконописи до марин Айвазовского, «Девочки с персиками» Серова и других шедевров Третьяковской галереи.

За два часа мне хочется передать вам яркий сплав знаний о русском искусстве, от которого вы сможете оттолкнуться в любой ситуации – посещая другой музей, готовясь к школьному сочинению ребенка или просто участвуя в дружеском обсуждении живописи.
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
Третьяковская галерея: сокровищница русской живописи
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Описание

Что вас ожидает

Русская живопись: от Древней Руси до 20 века

На экскурсии мы затронем самые важные эпохи русской живописи, которые исторически и художественно связаны друг с другом. Вы познакомитесь с древнерусским искусством и разберетесь в шедеврах иконописи, затем рассмотрите живописные полотна 18 века – «золотого века русского портрета». Здесь и Федор Рокотов с его загадочными красавицами, словно смотрящими на нас из старинных зеркал, и прагматичный Дмитрий Левицкий, которому нет равных в изображении фактуры, и сентиментальный Владимир Боровиковский. Плавно и логично мы переместимся в 19 век, где вы откроете для себя романтизм Ореста Кипренского и Карла Брюллова, реализм передвижников. А Василий Суриков, а Илья Репин, а Крамской… Просто дух захватывает от этого сплава талантов!

Интересные факты и жанровые особенности

На примере известных полотен русских художников вы познакомитесь с различными жанрами живописи, их признаками и особенностями. Я расскажу вам о видах пейзажа: вы прикоснетесь к стихии, рассматривая марины Ивана Айвазовского, узнаете секрет картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», а возле ночных пейзажей украинской ночи Архипа Куинджи так тихо и нежно вдруг станет на сердце. Я помогу вам взглянуть на именитые шедевры с новой стороны: например, узнать, куда катятся персики на картине Валентина Серова «Девочка с персиками». Посмотрите – ведь они просто скатываются с поверхности стола, накрытого белоснежной скатертью! Хотя художник, изображая скатерть, не пользовался белым цветом – и об этом мы тоже обязательно поговорим.

В результате вы получите полное представление о том, как развивалось русское искусство, узнаете, в чем заключаются основные отличия направлений живописи, а также запомните имена знаковых русских художников и их ключевые работы!

Организационные детали

Билеты в галерею оплачиваются дополнительно (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, льготный — 300 руб. или бесплатно в зависимости от льготы. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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2
1
Е
27 июня 2018
Экскурсия прошла великолепно! Целью экскурсии было заинтересовать детей. Удалось!
Л
4 июня 2018
Экскурсия по Третьяковской галерее с Натальей началась хорошо. Наталья увлекла нас рассказами об иконах и русской живописи. К сожалению оказалось, что официально экскурсии в галерее можно проводить только с экскурсоводом - работником галереи и к нам переодически подходили работники администрации, пытаясь запретить «не официальную» экскурсию. Этот факт повлиял на качество экскурсии.
Алина
30 мая 2018
Замечательная экскурсия. Материал изложен занимательно и доступно. Чувствуется, что Наталья любит свое дело. Мы были в Третьяковской галерее в первый раз и очень рады, что знакомство с ней прошло под руководством опытного наставника =)
А
15 апр 2018
Наталья - тот человек, с которым хочется общаться снова и снова… Образованная, интеллигентная, тонко разбирающаяся в искусстве увлечет Вас так, что не почувствуете, как время подошло к концу. Настоятельно рекомендую!
Дмитрий
14 апр 2018
Для знакомства с Третьяковской галереей-идеальный вариант. Тем более были дочери 7 и 13 лет. Не перегружено и в остатке-желание продолжить знакомство дальше! Наталья-умница большая. Спасибо!
О
27 мар 2018
Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и детям и взрослым, время пролетело незаметно.
Е
7 ноя 2017
Посетили с Натальей экскурсию в Третьяковскую галерею. Нам очень понравился подход Натальи к рассказу: информативно, с глубоким знанием и любовью к искусству, в то же время с юмором и приближением к реальной жизни художников и тех людей, которых они изображали. Благодарим за интересно проведенное время, желаем профессионального процветания и крайне рекомендуем экскурсии с Натальей как с профессионалам своего дела!

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