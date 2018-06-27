Предлагаю вам погрузиться в мир русской живописи, странствуя от эпохи древнерусской иконописи до марин Айвазовского, «Девочки с персиками» Серова и других шедевров Третьяковской галереи. За два часа мне хочется передать вам яркий сплав знаний о русском искусстве, от которого вы сможете оттолкнуться в любой ситуации – посещая другой музей, готовясь к школьному сочинению ребенка или просто участвуя в дружеском обсуждении живописи.

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Описание

Что вас ожидает

Русская живопись: от Древней Руси до 20 века

На экскурсии мы затронем самые важные эпохи русской живописи, которые исторически и художественно связаны друг с другом. Вы познакомитесь с древнерусским искусством и разберетесь в шедеврах иконописи, затем рассмотрите живописные полотна 18 века – «золотого века русского портрета». Здесь и Федор Рокотов с его загадочными красавицами, словно смотрящими на нас из старинных зеркал, и прагматичный Дмитрий Левицкий, которому нет равных в изображении фактуры, и сентиментальный Владимир Боровиковский. Плавно и логично мы переместимся в 19 век, где вы откроете для себя романтизм Ореста Кипренского и Карла Брюллова, реализм передвижников. А Василий Суриков, а Илья Репин, а Крамской… Просто дух захватывает от этого сплава талантов!

Интересные факты и жанровые особенности

На примере известных полотен русских художников вы познакомитесь с различными жанрами живописи, их признаками и особенностями. Я расскажу вам о видах пейзажа: вы прикоснетесь к стихии, рассматривая марины Ивана Айвазовского, узнаете секрет картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», а возле ночных пейзажей украинской ночи Архипа Куинджи так тихо и нежно вдруг станет на сердце. Я помогу вам взглянуть на именитые шедевры с новой стороны: например, узнать, куда катятся персики на картине Валентина Серова «Девочка с персиками». Посмотрите – ведь они просто скатываются с поверхности стола, накрытого белоснежной скатертью! Хотя художник, изображая скатерть, не пользовался белым цветом – и об этом мы тоже обязательно поговорим.

В результате вы получите полное представление о том, как развивалось русское искусство, узнаете, в чем заключаются основные отличия направлений живописи, а также запомните имена знаковых русских художников и их ключевые работы!

Организационные детали

Билеты в галерею оплачиваются дополнительно (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, льготный — 300 руб. или бесплатно в зависимости от льготы. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.