Мы помним этот щелчок фотоаппарата, ленты пленки и желтый конверт, где лежат снимки. Всегда с трепетом ждали: что же получилось? В наш век моментальных фото и цифровых камер я предлагаю вам вспомнить то волшебство и поучаствовать в фотосессии на винтажный Зенит — он поймает живые эмоции!
Наша дружеская экскурсия-фотосессия продлится около 1,5 часов. Я предлагаю три варианта маршрута:
На самом деле маршрут мы с вами можем придумать любой. Главное: с вас — хорошее настроение, а с меня — фотографии и интересные факты!