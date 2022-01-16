Тёплая Москва: экскурсия и пленочная фотосессия

Погулять по одному из трех аутентичных маршрутов и получить непостановочные снимки

5
1 отзыв
Для красивых фото
Вернемся в прошлое? Туда, где волшебство фотографий было не в программах с фильтрами и эффектами, а на лентах с пленкой! Фотосессию я дополню историями и фактами, чтобы вы поближе познакомились с Москвой.

А гулять будем по древнему и современному Китай-городу, по модному Кузнецкому мосту или по идеальному советскому городу ВДНХ.
Тёплая Москва: экскурсия и пленочная фотосессия
Тёплая Москва: экскурсия и пленочная фотосессия
Тёплая Москва: экскурсия и пленочная фотосессия
Тёплая Москва: экскурсия и пленочная фотосессия
Тёплая Москва: экскурсия и пленочная фотосессия
Тёплая Москва: экскурсия и пленочная фотосессия
Тёплая Москва: экскурсия и пленочная фотосессия
Тёплая Москва: экскурсия и пленочная фотосессия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Те самые фотографии

Мы помним этот щелчок фотоаппарата, ленты пленки и желтый конверт, где лежат снимки. Всегда с трепетом ждали: что же получилось? В наш век моментальных фото и цифровых камер я предлагаю вам вспомнить то волшебство и поучаствовать в фотосессии на винтажный Зенит — он поймает живые эмоции!

Три Москвы — один маршрут на ваш выбор

Наша дружеская экскурсия-фотосессия продлится около 1,5 часов. Я предлагаю три варианта маршрута:

  • Старая Москва между Лубянкой и Китай-городом. По извилистым переулкам пройдем от глубокого прошлого до арт-пространств. На примере древних палат вы поймете, как жили москвичи 17 века. Увидите лютеранскую кирху, а дворик с фонарями расскажет о возникновении слова «офонарел».
  • Модная Москва между Лубянкой и Охотным рядом. Вас ждет Кузнецкий мост — место, куда в 19 веке все приезжали на шоппинг. Здесь располагались престижные пассажи, один работает и сегодня, мы в него заглянем. Увидим московскую резиденцию Карла Фаберже и обсудим, как русский императорский двор связан с ароматом Chanel.
  • Идеальный советский город — ВДНХ: пышная архитектура, ритмы колонн, мозаика и смальта. Любуясь павильонами, вы узнаете, к чему стремился советский человек, под каким зданием расположено бомбоубежище, где попробовать настоящий армянский коньяк и даже «примерить» платье чиновника 18 века. На ВДНХ прекрасно и сказочной зимой, и цветущим летом!

На самом деле маршрут мы с вами можем придумать любой. Главное: с вас — хорошее настроение, а с меня — фотографии и интересные факты!

Организационные детали

  • Фотосессия проводится на Зенит Е 1978 года
  • Количество снимков — 24
  • Снимки я отправлю вам на электронную почту в оцифрованном виде. По желанию возможен печатный вариант (доплата — 700 руб.)
  • В зимнее время рекомендую начинать фотосессию до сумерек (до 17:00), летом — до 21:00

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
16 янв 2022
Всё понравилось, мы заранее обговорили идеи для фото с фотографом. Дарья показала интересные атмосферные места для фото.

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