Что вас ожидает

Те самые фотографии

Мы помним этот щелчок фотоаппарата, ленты пленки и желтый конверт, где лежат снимки. Всегда с трепетом ждали: что же получилось? В наш век моментальных фото и цифровых камер я предлагаю вам вспомнить то волшебство и поучаствовать в фотосессии на винтажный Зенит — он поймает живые эмоции!

Три Москвы — один маршрут на ваш выбор

Наша дружеская экскурсия-фотосессия продлится около 1,5 часов. Я предлагаю три варианта маршрута:

Старая Москва между Лубянкой и Китай-городом . По извилистым переулкам пройдем от глубокого прошлого до арт-пространств. На примере древних палат вы поймете, как жили москвичи 17 века. Увидите лютеранскую кирху, а дворик с фонарями расскажет о возникновении слова «офонарел».

. По извилистым переулкам пройдем от глубокого прошлого до арт-пространств. На примере древних палат вы поймете, как жили москвичи 17 века. Увидите лютеранскую кирху, а дворик с фонарями расскажет о возникновении слова «офонарел». Модная Москва между Лубянкой и Охотным рядом . Вас ждет Кузнецкий мост — место, куда в 19 веке все приезжали на шоппинг. Здесь располагались престижные пассажи, один работает и сегодня, мы в него заглянем. Увидим московскую резиденцию Карла Фаберже и обсудим, как русский императорский двор связан с ароматом Chanel.

. Вас ждет Кузнецкий мост — место, куда в 19 веке все приезжали на шоппинг. Здесь располагались престижные пассажи, один работает и сегодня, мы в него заглянем. Увидим московскую резиденцию Карла Фаберже и обсудим, как русский императорский двор связан с ароматом Chanel. Идеальный советский город — ВДНХ : пышная архитектура, ритмы колонн, мозаика и смальта. Любуясь павильонами, вы узнаете, к чему стремился советский человек, под каким зданием расположено бомбоубежище, где попробовать настоящий армянский коньяк и даже «примерить» платье чиновника 18 века. На ВДНХ прекрасно и сказочной зимой, и цветущим летом!

На самом деле маршрут мы с вами можем придумать любой. Главное: с вас — хорошее настроение, а с меня — фотографии и интересные факты!

Организационные детали