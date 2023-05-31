Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино

Посетить старейшую дворцовую усадьбу Подмосковья и один из крупнейших музеев авиации в Европе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Держим путь из Москвы на восток — в Щёлковский район и его окрестности. Экскурсия начнётся с усадьбы Якова Брюса. Вы познакомитесь с архитектурой комплекса, спроектированного по принципам Петергофа и Ораниенбаума. На месте бывшей Лосиной слободы услышите о поселении, основанного Петром I. В монинском музее прикоснётесь к истории военной авиации в России. А также побываете в Николо-Берлюковском монастыре с 400-летней историей.
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Усадьба Якова Брюса, Лосиная слобода и Центральный музей ВВС в Монино
Ближайшие даты:
31
мая
1
июн
2
июн
4
июн
5
июн
6
июн
8
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Усадьба Брюса (экскурсия с местным гидом)
В живописном месте слияния Клязьмы и Вори расположилась усадьба «Глинки», принадлежавшая Якову Брюсу, сподвижнику Петра I. С 2019 года здесь проходят реставрационные работы, но уже удалось вернуть исторический облик ансамбля. Вы увидите хозяйственный двор, парк с прудами и садовым павильоном. Узнаете об особом устройстве парадного двора и осмотрите главный дом в стиле барокко. Познакомитесь с историей владельцев усадьбы. А по желанию посетите музей с экспозицией старинных часов, выставкой, посвящённая Отечественной войне 1812 года, и коллекцией карет.

Лосиная слобода

Мы пройдём по современному городу Лосино-Петровский, рассмотрим его памятники и поговорим о прошлом места, уходящем корнями в начало 18 века. Вы узнаете, как оно связано с Московским кожевенным двором. Я покажу мой дом, на месте которого была Лосиная слобода. Кроме того, мы зайдём в старинный Никольский собор, где проходили службы даже в советское время.

Центральный музей ВВС в Монино

Далее в программе знаменитый музей авиации, где представлено более 54 тысяч экспонатов. Часть из них являются памятниками науки и техники. Вы осмотрите летательные аппараты, образцы авиационных двигателей и различные предметы техники.

Николо-Берлюковская пустынь

В завершение я отвезу вас в село Авдотьино, где познакомлю с историей монастыря и бывшей монастырской слободы. Обитель хранит 400-летнюю историю, полную взлётов и падений. Вы узнает, как и кем она была основана, и проследите основные вехи в её непростом и насыщенном прошлом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек
  • Дополнительные расходы: 2-часовая экскурсия в усадьбе Брюса (1000 руб. с человека), билет в музей авиации (300 руб. с человека, есть льготные)
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, фотопауз или обеда

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у СТ.М. «Щёлковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Религиозные
Выездные
На весь день
Парки и усадьбы
Монастыри, церкви, храмы
Усадьбы и дворцы
Музеи

Похожие туры из Москвы

Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Входной билет
30 минут
4 отзыва
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - без ожидания и очередей
в Музее космонавтики на ВДНХ
Завтра
1 июня
2 июня
3 июня
350 за билет
Басманная слобода: история и архитектура
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
58 отзывов
Басманная слобода: история и архитектура
Исследовать один из самых интересных районов Старой Москвы с профессиональным гидом
у м. Красные ворота
Сегодня
Завтра
1 июня
2 июня
49004 410 за всё до 10 чел.
Хамовники: прогулка к усадьбе Льва Толстого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Хамовники: прогулка к усадьбе Льва Толстого
Прогуляться вдоль Фрунзенской набережной, узнать истории Хамовной слободы и увидеть дом Толстого
у метро «Парк Культуры», радиальная линия
Завтра
1 июня
2 июня
4 июня
4 800 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ