Держим путь из Москвы на восток — в Щёлковский район и его окрестности. Экскурсия начнётся с усадьбы Якова Брюса. Вы познакомитесь с архитектурой комплекса, спроектированного по принципам Петергофа и Ораниенбаума. На месте бывшей Лосиной слободы услышите о поселении, основанного Петром I. В монинском музее прикоснётесь к истории военной авиации в России. А также побываете в Николо-Берлюковском монастыре с 400-летней историей.

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Описание

Что вас ожидает

Усадьба Брюса (экскурсия с местным гидом)

В живописном месте слияния Клязьмы и Вори расположилась усадьба «Глинки», принадлежавшая Якову Брюсу, сподвижнику Петра I. С 2019 года здесь проходят реставрационные работы, но уже удалось вернуть исторический облик ансамбля. Вы увидите хозяйственный двор, парк с прудами и садовым павильоном. Узнаете об особом устройстве парадного двора и осмотрите главный дом в стиле барокко. Познакомитесь с историей владельцев усадьбы. А по желанию посетите музей с экспозицией старинных часов, выставкой, посвящённая Отечественной войне 1812 года, и коллекцией карет.

Лосиная слобода

Мы пройдём по современному городу Лосино-Петровский, рассмотрим его памятники и поговорим о прошлом места, уходящем корнями в начало 18 века. Вы узнаете, как оно связано с Московским кожевенным двором. Я покажу мой дом, на месте которого была Лосиная слобода. Кроме того, мы зайдём в старинный Никольский собор, где проходили службы даже в советское время.

Центральный музей ВВС в Монино

Далее в программе знаменитый музей авиации, где представлено более 54 тысяч экспонатов. Часть из них являются памятниками науки и техники. Вы осмотрите летательные аппараты, образцы авиационных двигателей и различные предметы техники.

Николо-Берлюковская пустынь

В завершение я отвезу вас в село Авдотьино, где познакомлю с историей монастыря и бывшей монастырской слободы. Обитель хранит 400-летнюю историю, полную взлётов и падений. Вы узнает, как и кем она была основана, и проследите основные вехи в её непростом и насыщенном прошлом.

Организационные детали