Посетить старейшую дворцовую усадьбу Подмосковья и один из крупнейших музеев авиации в Европе
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Что вас ожидает
Усадьба Брюса (экскурсия с местным гидом)
В живописном месте слияния Клязьмы и Вори расположилась усадьба «Глинки», принадлежавшая Якову Брюсу, сподвижнику Петра I. С 2019 года здесь проходят реставрационные работы, но уже удалось вернуть исторический облик ансамбля. Вы увидите хозяйственный двор, парк с прудами и садовым павильоном. Узнаете об особом устройстве парадного двора и осмотрите главный дом в стиле барокко. Познакомитесь с историей владельцев усадьбы. А по желанию посетите музей с экспозицией старинных часов, выставкой, посвящённая Отечественной войне 1812 года, и коллекцией карет.
Лосиная слобода
Мы пройдём по современному городу Лосино-Петровский, рассмотрим его памятники и поговорим о прошлом места, уходящем корнями в начало 18 века. Вы узнаете, как оно связано с Московским кожевенным двором. Я покажу мой дом, на месте которого была Лосиная слобода. Кроме того, мы зайдём в старинный Никольский собор, где проходили службы даже в советское время.
Центральный музей ВВС в Монино
Далее в программе знаменитый музей авиации, где представлено более 54 тысяч экспонатов. Часть из них являются памятниками науки и техники. Вы осмотрите летательные аппараты, образцы авиационных двигателей и различные предметы техники.
Николо-Берлюковская пустынь
В завершение я отвезу вас в село Авдотьино, где познакомлю с историей монастыря и бывшей монастырской слободы. Обитель хранит 400-летнюю историю, полную взлётов и падений. Вы узнает, как и кем она была основана, и проследите основные вехи в её непростом и насыщенном прошлом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек
- Дополнительные расходы: 2-часовая экскурсия в усадьбе Брюса (1000 руб. с человека), билет в музей авиации (300 руб. с человека, есть льготные)
- Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, фотопауз или обеда
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у СТ.М. «Щёлковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.