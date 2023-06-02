Изучить главный выставочный центр страны и узнать его историю на групповой экскурсии
Ещё недавно казалось, что советское величие ВДНХ утеряно навсегда. Но серьёзная реконструкция вернула парку его прекрасный облик.
Приглашаем вас оценить архитектуру павильонов, золотое убранство фонтанов, цветочные аллеи летом и ледяные скульптуры зимой. Гид обратит ваше внимание на интересные детали и погрузит в историю. А в павильоне «Макет Москвы» вы рассмотрите столицу в миниатюре.
Приглашаем вас оценить архитектуру павильонов, золотое убранство фонтанов, цветочные аллеи летом и ледяные скульптуры зимой. Гид обратит ваше внимание на интересные детали и погрузит в историю. А в павильоне «Макет Москвы» вы рассмотрите столицу в миниатюре.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
4
июн
июн
9
июн
июн
11
июн
июн
16
июн
июн
18
июн
июн
23
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Увлекательная экскурсия позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы — знаменитую статую «Рабочий и колхозница», фонтан «Дружба народов», грандиозный монумент «Покорителям космоса», но и узнать историю создания ВДНХ, услышать легенды, связанные с этим местом.
В нашей программе
- Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом;
- Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания;
- Погружение в прошлое, настоящее и даже будущее ВДНХ;
- Новые веяния и модные точки парка;
- «Макет Москвы» — павильон, где на площади 429 кв. метров в масштабе 1:400 представлены 23 000 объектов с поразительной детализацией. Здесь же вы можете застать одно из светотехнических шоу.
Маршрут нашей экскурсии будет зависеть от времени года и ваших предпочтений. По окончании прогулки вы можете самостоятельно отправиться на осмотр орбитального корабля «Буран» и парка аттракционов виртуальной реальности, посетить «Городскую ферму» и «Город мастеров», поиграть с детьми на многочисленных детских площадках или посидеть в уютных кафе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
в пятницу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 113 туристов
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в этой сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
ВДНХ
Популярные места
Парки
Природа и пейзажи
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и мифы центра Москвы
Познакомиться со столицей через истории из её неоднозначного прошлого
у Третьяковской галереи
Завтра
2 июня
4 июня
6 июня
2 480₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Главные достопримечательности столицы с воды и обед или ужин по желанию
на причале «Сити-Экспоцентр» (метро Выставочная)
Сегодня
4 июня
5 июня
7 июня
3 690₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва: исторический центр за пару часов
памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
от 8 744₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании