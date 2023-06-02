Ещё недавно казалось, что советское величие ВДНХ утеряно навсегда. Но серьёзная реконструкция вернула парку его прекрасный облик. Приглашаем вас оценить архитектуру павильонов, золотое убранство фонтанов, цветочные аллеи летом и ледяные скульптуры зимой. Гид обратит ваше внимание на интересные детали и погрузит в историю. А в павильоне «Макет Москвы» вы рассмотрите столицу в миниатюре.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательная экскурсия позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы — знаменитую статую «Рабочий и колхозница», фонтан «Дружба народов», грандиозный монумент «Покорителям космоса», но и узнать историю создания ВДНХ, услышать легенды, связанные с этим местом.

В нашей программе

Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом;

Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания;

Погружение в прошлое, настоящее и даже будущее ВДНХ;

Новые веяния и модные точки парка;

«Макет Москвы» — павильон, где на площади 429 кв. метров в масштабе 1:400 представлены 23 000 объектов с поразительной детализацией. Здесь же вы можете застать одно из светотехнических шоу.

Маршрут нашей экскурсии будет зависеть от времени года и ваших предпочтений. По окончании прогулки вы можете самостоятельно отправиться на осмотр орбитального корабля «Буран» и парка аттракционов виртуальной реальности, посетить «Городскую ферму» и «Город мастеров», поиграть с детьми на многочисленных детских площадках или посидеть в уютных кафе.

Организационные детали