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Описание
Что вас ожидает
Взгляд за завесу тайны
Куда закатилось колечко императрицы, почему оно привело ее в деревню Черная грязь, которая славилась своими ведуньями и как получилось, что царица была здесь счастлива, приказала построить дворец, но больше сюда не вернулась? Расскажу при встрече. Вы также узнаете, где здесь обитают сфинксы, что хранится в Царицынских курганах и как связаны с местом вольные каменщики. Погуляете у царицынских прудов, пройдете через танцующие фонтаны и выясните, где живут русалки. А еще встретите на пути Зубастую арку и отыщете тайные символы у оперного дома.
Погружение в эпоху через рассказы о личностях
Поговорим о том, какие знатные владельцы были у усадьбы в прошлом и почему Екатерине II понравились владения Кантемиров, какая рыба водилась в Цареборисовских прудах, кто и в какое время жил в усадьбе и почему царицынские дворцы возводил архитектор Василий Баженов, а продолжил его ученик Матвей Казаков. У хлебного дома вспомним о любимых лакомствах Екатерины II. У Кавалерских корпусов — об этикете и балах 18 века. Полюбуемся нарядом Большого дворца и не обойдем вниманием историю трагедии и счастья двух архитекторов. Овраг, фигурные мосты и старинный дуб укажут нам дорогу.
С детьми я поиграю в дворянские игры 18 века, а карта закольцует дорожку к разгадке секрета усадьбы. В конце экскурсии все участники получат вкусное угощение и соприкоснуться с эпохой Екатерины Великой!
Организационные детали
Экскурсия-квест проходит на открытой территории усадьбы
В холодное время года, по желанию, экскурсия проходит в Большом дворце
Отдельно оплачиваются билеты во дворец — 630 руб. /человека, льготные — 350 руб.
Программа будет интересна детям от 6 до 12 лет и их родителям
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Царицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Провела 844 экскурсии для 1384 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все свои экскурсии я провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии 13 лет, большой опыт проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актер, музыкант.