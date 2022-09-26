Природа, фонтаны, архитектура и личности выделяют дворцово-парковый ансамбль среди остальных. Не последнюю роль в этом играют секреты усадьбы. Как связано с ее прошлым мистическое село Черная грязь, какие тайные символы здесь обнаружили, что хранится в царицынских курганах? Нам предстоит открыть не одну загадку, а особые элементы костюма, реквизит и исторические понятия помогут перенестись в эпоху.

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Описание

Что вас ожидает

Взгляд за завесу тайны

Куда закатилось колечко императрицы, почему оно привело ее в деревню Черная грязь, которая славилась своими ведуньями и как получилось, что царица была здесь счастлива, приказала построить дворец, но больше сюда не вернулась? Расскажу при встрече. Вы также узнаете, где здесь обитают сфинксы, что хранится в Царицынских курганах и как связаны с местом вольные каменщики. Погуляете у царицынских прудов, пройдете через танцующие фонтаны и выясните, где живут русалки. А еще встретите на пути Зубастую арку и отыщете тайные символы у оперного дома.

Погружение в эпоху через рассказы о личностях

Поговорим о том, какие знатные владельцы были у усадьбы в прошлом и почему Екатерине II понравились владения Кантемиров, какая рыба водилась в Цареборисовских прудах, кто и в какое время жил в усадьбе и почему царицынские дворцы возводил архитектор Василий Баженов, а продолжил его ученик Матвей Казаков. У хлебного дома вспомним о любимых лакомствах Екатерины II. У Кавалерских корпусов — об этикете и балах 18 века. Полюбуемся нарядом Большого дворца и не обойдем вниманием историю трагедии и счастья двух архитекторов. Овраг, фигурные мосты и старинный дуб укажут нам дорогу.

С детьми я поиграю в дворянские игры 18 века, а карта закольцует дорожку к разгадке секрета усадьбы. В конце экскурсии все участники получат вкусное угощение и соприкоснуться с эпохой Екатерины Великой!

Организационные детали