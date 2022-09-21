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Описание
Что вас ожидает
Сюжеты Золотого острова
Первую часть экскурсии для вас проведу я, Ольга. Я расскажу, где мы находимся и куда направляемся, введу вас в исторический и географический контекст.
Мы встретимся у Храма Христа Спасителя, пройдем по Патриаршему мосту на остров, у которого множество имен — я раскрою, какое было первым.
Вы полюбуетесь палатами Аверкия Кириллова — а за ними отыщете уголок деревни в центре Москвы и услышите о государевых садах.
Сделаем остановку у бывшего особняка Ивана Смирнова, водочного короля: поговорим о его династии.
Увидим недавно отреставрированную ГЭС-2; скоро и соседние территории, включая «Красный Октябрь», ждет ревитализация — обсудим, как изменится это пространство.
Вы узнаете, как ремесленников на этих землях сменили купцы и промышленники, и поймете, почему остров был так важен для государства, почему считался лакомым кусочком у предпринимателей. А затем я передам вас в руки Андрея.
Красный Октябрь
Андрей — сотрудник музея истории фабрики с момента его открытия. Он досконально знает территорию «Красного Октября» и Стрелки — от Болотного до Золотого острова. Именно к Андрею СМИ обращаются за комментариями и историческими справками об этих местах.
На экскурсии по территории бывшей фабрики вы услышите любопытное почти о каждом здании; разберетесь, как возводилась фабрика, где располагались какие цеха и что находится здесь сейчас.
Поговорим о знаменитом немецком маркетологе, возглавлявшем «Красный октябрь», и через историю кондитерского дела проследим развитие предпринимательства в России.
Андрей раскроет, зачем работники фабрики приносили на работу живых мышей и почему из сотрудников «Красного октября» были никудышные забастовщики.
И конечно, будет рассказ о знаменитых конфетах. «Мишка косолапый», «Аленка», «Красная Шапочка», «А ну-ка отними» и другие — вы узнаете, кто такие конфеты-сестры, и попробуете любимую конфету Сталина.
Завершением экскурсии станет панорама с крыши бывшей фабрики, куда попасть можно только с экскурсией: вы полюбуетесь видами, услышите об архитектуре ближайших построек и сделаете красивые снимки центра столицы.
Организационные детали
Стоимость подъема на крышу и конфеты включены экскурсию
Одевайтесь по погоде, с собой берите любимых людей и любопытство к теме экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела 23 экскурсии для 20 туристов
Меня зовут Ольга, я московский гид. На моих экскурсиях я познакомлю вас с Москвой, раскрою разные стороны столицы: от истории до урбанистических новшеств. Метафизика города лучше всего ощущается когда вы становитесь его частью, сливаясь и растворяясь в нем. Поэтому удобная обувь и хорошее настроение — главные условия для прогулки со мной. Одна из моих фишек — предоставление уникальной информации в совокупности с интенсивным движением. До встречи на улицах Москвы!