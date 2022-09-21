Золотой остров, «Красный октябрь» и панорамы с крыши

Понять, почему остров и вправду золотой, раскрыть секреты фабрики и полюбоваться Москвой с высоты

Эта экскурсия делится на 3 части: в первой мы пройдем по всей Стрелке, поговорим о том, кто здесь селился и почему остров так ценится.

Затем вы с главным гидом музея фабрики исследуете тайные места арт-кластера, а в финале подниметесь на крышу «Красного октября».

Погружение в сладкий мир будет не только на словах: на протяжении всей экскурсии мы угощаем конфетами!
Золотой остров, «Красный октябрь» и панорамы с крыши
Золотой остров, «Красный октябрь» и панорамы с крыши
Золотой остров, «Красный октябрь» и панорамы с крыши
Золотой остров, «Красный октябрь» и панорамы с крыши
Золотой остров, «Красный октябрь» и панорамы с крыши
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Описание

Что вас ожидает

Сюжеты Золотого острова

Первую часть экскурсии для вас проведу я, Ольга. Я расскажу, где мы находимся и куда направляемся, введу вас в исторический и географический контекст.

  • Мы встретимся у Храма Христа Спасителя, пройдем по Патриаршему мосту на остров, у которого множество имен — я раскрою, какое было первым.
  • Вы полюбуетесь палатами Аверкия Кириллова — а за ними отыщете уголок деревни в центре Москвы и услышите о государевых садах.
  • Сделаем остановку у бывшего особняка Ивана Смирнова, водочного короля: поговорим о его династии.
  • Увидим недавно отреставрированную ГЭС-2; скоро и соседние территории, включая «Красный Октябрь», ждет ревитализация — обсудим, как изменится это пространство.

Вы узнаете, как ремесленников на этих землях сменили купцы и промышленники, и поймете, почему остров был так важен для государства, почему считался лакомым кусочком у предпринимателей.
А затем я передам вас в руки Андрея.

Красный Октябрь

Андрей — сотрудник музея истории фабрики с момента его открытия. Он досконально знает территорию «Красного Октября» и Стрелки — от Болотного до Золотого острова. Именно к Андрею СМИ обращаются за комментариями и историческими справками об этих местах.

  • На экскурсии по территории бывшей фабрики вы услышите любопытное почти о каждом здании; разберетесь, как возводилась фабрика, где располагались какие цеха и что находится здесь сейчас.
  • Поговорим о знаменитом немецком маркетологе, возглавлявшем «Красный октябрь», и через историю кондитерского дела проследим развитие предпринимательства в России.
  • Андрей раскроет, зачем работники фабрики приносили на работу живых мышей и почему из сотрудников «Красного октября» были никудышные забастовщики.
  • И конечно, будет рассказ о знаменитых конфетах. «Мишка косолапый», «Аленка», «Красная Шапочка», «А ну-ка отними» и другие — вы узнаете, кто такие конфеты-сестры, и попробуете любимую конфету Сталина.

Завершением экскурсии станет панорама с крыши бывшей фабрики, куда попасть можно только с экскурсией: вы полюбуетесь видами, услышите об архитектуре ближайших построек и сделаете красивые снимки центра столицы.

Организационные детали

  • Стоимость подъема на крышу и конфеты включены экскурсию
  • Одевайтесь по погоде, с собой берите любимых людей и любопытство к теме экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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