Эта экскурсия делится на 3 части: в первой мы пройдем по всей Стрелке, поговорим о том, кто здесь селился и почему остров так ценится. Затем вы с главным гидом музея фабрики исследуете тайные места арт-кластера, а в финале подниметесь на крышу «Красного октября». Погружение в сладкий мир будет не только на словах: на протяжении всей экскурсии мы угощаем конфетами!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Сюжеты Золотого острова

Первую часть экскурсии для вас проведу я, Ольга. Я расскажу, где мы находимся и куда направляемся, введу вас в исторический и географический контекст.

Мы встретимся у Храма Христа Спасителя, пройдем по Патриаршему мосту на остров, у которого множество имен — я раскрою, какое было первым.

Вы полюбуетесь палатами Аверкия Кириллова — а за ними отыщете уголок деревни в центре Москвы и услышите о государевых садах.

Сделаем остановку у бывшего особняка Ивана Смирнова, водочного короля: поговорим о его династии.

Увидим недавно отреставрированную ГЭС-2; скоро и соседние территории, включая «Красный Октябрь», ждет ревитализация — обсудим, как изменится это пространство.

Вы узнаете, как ремесленников на этих землях сменили купцы и промышленники, и поймете, почему остров был так важен для государства, почему считался лакомым кусочком у предпринимателей.

А затем я передам вас в руки Андрея.

Красный Октябрь

Андрей — сотрудник музея истории фабрики с момента его открытия. Он досконально знает территорию «Красного Октября» и Стрелки — от Болотного до Золотого острова. Именно к Андрею СМИ обращаются за комментариями и историческими справками об этих местах.

На экскурсии по территории бывшей фабрики вы услышите любопытное почти о каждом здании; разберетесь, как возводилась фабрика, где располагались какие цеха и что находится здесь сейчас.

Поговорим о знаменитом немецком маркетологе, возглавлявшем «Красный октябрь», и через историю кондитерского дела проследим развитие предпринимательства в России.

Андрей раскроет, зачем работники фабрики приносили на работу живых мышей и почему из сотрудников «Красного октября» были никудышные забастовщики.

И конечно, будет рассказ о знаменитых конфетах. «Мишка косолапый», «Аленка», «Красная Шапочка», «А ну-ка отними» и другие — вы узнаете, кто такие конфеты-сестры, и попробуете любимую конфету Сталина.

Завершением экскурсии станет панорама с крыши бывшей фабрики, куда попасть можно только с экскурсией: вы полюбуетесь видами, услышите об архитектуре ближайших построек и сделаете красивые снимки центра столицы.

Организационные детали