Водная прогулка
Лучший выборГастропутешествие на остров Шкота
Отправьтесь на остров Шкота на комфортабельном катере. Насладитесь морскими пейзажами, отдохните на пляже и попробуйте свежайшие морепродукты
Начало: На улице Катерной
19 апр в 08:45
20 апр в 08:45
7300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
Легко и весело изучить Владивосток в деталях и неожиданных ракурсах
Начало: У Николаевских триумфальных ворот
Завтра в 15:30
19 апр в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Водная прогулка
На острова с игристым, морепродуктами и баней на воде
Из Владивостока отправиться на катере к диким пляжам, насладиться дарами моря и отдохнуть
Начало: На катерной стоянке
Расписание: ежедневно в 09:00 и 10:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
8134 ₽
9569 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимофей15 сентября 2024Очень интересный рассказ, прекрасное знание материала. Очень приятный экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Майские дома: экскурсии для местных»
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