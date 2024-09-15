Майские дома: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Майские дома: экскурсии для местных» во Владивостоке, цены от 6000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
10 часов
16 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Гастропутешествие на остров Шкота
Отправьтесь на остров Шкота на комфортабельном катере. Насладитесь морскими пейзажами, отдохните на пляже и попробуйте свежайшие морепродукты
Начало: На улице Катерной
19 апр в 08:45
20 апр в 08:45
7300 ₽ за человека
Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
Легко и весело изучить Владивосток в деталях и неожиданных ракурсах
Начало: У Николаевских триумфальных ворот
Завтра в 15:30
19 апр в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
На острова с игристым, морепродуктами и баней на воде
На катере
8 часов
-
15%
Водная прогулка
На острова с игристым, морепродуктами и баней на воде
Из Владивостока отправиться на катере к диким пляжам, насладиться дарами моря и отдохнуть
Начало: На катерной стоянке
Расписание: ежедневно в 09:00 и 10:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
8134 ₽9569 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Майские дома: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
  2. Семейная игровая прогулка «Архитектурный детектив»
  3. На острова с игристым, морепродуктами и баней на воде
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Кравцовские водопады
  9. Сафари-парк
  10. Нагорный парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в апреле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Майские дома: экскурсии для местных" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 8134 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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