Сейчас во Владивостоке в категории "Майские дома: экскурсии для местных" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 8134 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5