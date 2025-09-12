-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Ритмы Баку на обзорной прогулке от караван-сараев до небоскрёбов
Оценить микс восточной сказки и европейского шика и узнать, как сложился современный образ города
Начало: Парные Ворота Старого Города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60
€80 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Романтичный Баку на водной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Баку с воды: исторические и современные достопримечательности, уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: В Старом Баку
Расписание: ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€30 за человека
Индивидуальная
Баку для взрослых и детей: прогулка, мастер-класс и чаепитие
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку: прогулка по Старому городу, мастер-класс по росписи и чаепитие с национальными сладостями
Начало: На улице Бёюк Гала
Завтра в 10:00
14 сен в 10:30
от €150 за человека
Индивидуальная
2 дня на севере Азербайджана
Откройте для себя уникальные уголки северного Азербайджана, включая деревню в облаках и мавзолей шейха Джунейда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €280 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Огненный Баку: гончарный мастер-класс
Погрузитесь в древнее ремесло и культуру Азербайджана! Узнайте секреты гончарного дела, посетите храм Атешгях и центр Гейдара Алиева
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
-
55%
Индивидуальная
до 10 чел.
На север от Баку: Балаханы, крепость Рамана и Янардаг
Увидеть нефтяной посёлок и полюбоваться горящей горой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от €134
€297 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Калейдоскоп вечернего Баку
Откройте для себя вечерний Баку: от средневекового Ичери-шехер до современных Пламенных башен. История и архитектура в свете иллюминации
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
Расписание: ежедневно в 20:00
1 ноя в 20:00
2 ноя в 20:00
€30 за человека
Групповая
до 16 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Однодневная поездка в горы Азербайджана обещает незабываемые впечатления. Потрясающие пейзажи, древние традиции и захватывающие панорамы ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€60 за человека
-
45%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Баку - к невероятным горам Азербайджана
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Азербайджана, посетив горящую Янардаг и загадочный Бешбармаг
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
от €77
€140 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Старому городу Баку
Увлекательная прогулка по Баку: от легендарной Девичьей башни до таинственных улочек Ичери шехер. Откройте тайны города и сделайте яркие фото
17 сен в 11:00
18 сен в 11:00
€63
€70 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
- Ритмы Баку на обзорной прогулке от караван-сараев до небоскрёбов
- Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
- Баку для взрослых и детей: прогулка, мастер-класс и чаепитие
- 2 дня на севере Азербайджана: из Баку - к горе Шахдаг и селениям Губа и Гусар
- Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Баку в сентябре 2025
Сейчас в Баку в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 280 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 44 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь