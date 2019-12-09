17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История московских бульваров. Я расскажу, как в XVIII – XIX вв. после сноса крепостной стены Белого города образовались бульвары. Вы узнаете, почему площади Бульварного кольца называются «воротами», хотя никаких ворот нет. На прогулке по бульварам вы погрузитесь в историю каждого из них и услышите множество историй об известных личностях. Вместе мы совершим небольшое путешествие по эпохам и увидите, как
Первый Тверской бульвар родился как закрытый клуб – место гуляния аристократической публики с караульным у входа. Именно здесь на танцах Пушкин познакомился с Натали Гончаровой.
Из Английского клуба, где поэт Некрасов мог за ночь выиграть состояние, можно было поехать в арбатский ресторан «Прагу». А из Сандуновских бань, где бас Шаляпин расплачивался за услуги банщиков своим пением, перебраться в ресторан «Эрмитаж», чтобы отведать знаменитый салат шеф-повара Оливье.
На рубеже XIX и XX веков Бульварное кольцо стало настоящей ярмаркой тщеславия. Дома Павла Рябушинского и Арсения Морозова воплотили капризную эстетскую натуру своих хозяев и стали шедеврами модерна.
После революции в этих роскошных домах поселилась советская богема: Демьян Бедный, Максим Горький, Алексей Толстой.
А Николай Гоголь в своем последнем пристанище на Никитском бульваре сжег 2-ую главу поэмы «Мертвые души».
Искусство и бульвары. Бульварное кольцо всегда было районом художников и искусства: вы увидите несколько мест на бульварах, с которых писали свои картины художники-передвижники, бывшие сквоты и граффити уличных художников. Каждую осень и зиму бульвары превращаются в место экспозиции световых и интерактивных инсталляций.
В нашей программе:
первый памятник Пушкину и церковь Большого Вознесения, где он венчался,
особняк Рябушинского, ныне музей-квартира А.М. Горького,
булгаковский «Дом Массолита»,
кинотеатр Художественный и Дом Журналиста,
ресторан «Прага» и многое другое.
На прогулке я сориентирую вас в отношении самых актуальных художественных выставок, пространств и заведений, где легко можно встретить самых модных персонажей столицы. При желании, если будет холодно, мы сможем ненадолго заглянуть в ряд культовых бульварных местечек.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У входа в "Cafe Imagine" на Хохловской площади, адрес Покровка 18/18.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 42 года. Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, доцент и журналист. Многолетний автор телепрограммы «Власть факта» (Культура), а также сценарист 15 фильмов об истории и культуре нашей страны. Лично для меня район ВДНХ — это моя малая родина. Я хотел бы подарить вам чувство сопричастности к истории, которое я испытываю каждый раз, проходя по аллеям выставки и смотря из своего окна на монументальный памятник Веры Мухиной.
Отличная экскурсия, благодарим Виктора за внимательное отношение, Кастомизацию информации, заботу и глубокие знания, которыми он так щедро делиться! Всем рекомендую! Н
Nadezhda
14 октября 2019
Спасибо Виктору за отличную экскурсию! Узнали много нового о зданиях, мимо которых проходим каждый день:)
Olga
14 октября 2019
Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! Отправила своих родственников и друзей на экскурсию «По бульварам Москвы» и они были в восторге! Вот из первых уст: «От всего сердца выражаю слова благодарности Виктору - человеку интеллигентному и очень начитанному. Виктор не только показал нам Бульвары Москвы - через его энтузиазм, эрудицию и многогранный взгляд на Москву, мы смогли по настоящему увидеть и полюбить этот великолепный город!»
Aleksei
28 августа 2019
Виктор - отличный знаток и очень приятный собеседник.
Всем рекомендую
Мария
21 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась.Мы москвичи,но большая часть информации была для нас новой))Идешь по тем местам,в которых неоднократно был,но ощущение,что находишься на экскурсии совсем в другом городе.Оцениваешь Москву по-новому. Много новой информации,не перегруженной датами и отличная дружественная обстановка сделали нашу экскурсию приятной и запоминающейся.
Елена
16 января 2019
Виктор – замечательный собеседник, обладающий огромным багажом знаний и владеющий прекрасным русским языком. Экскурсия интересна не только гостям, но и жителям столицы: каждый узнает много нового о городе. Спасибо за приятный и полезно проведенный вечер!
Наталья
13 января 2019
Спасибо огромное, Виктор, за замечательную экскурсию! Несмотря на холодный январский день, никто не замерз, экскурсия прошла на одном дыхании! Много интересного, неожиданного было увидено и услышано!
Оксана
6 ноября 2018
Два в одном - и познавательная экскурсия, и отлично проведённое время в достойной компании. Виктор, спасибо! Изучаем Ваши другие Экскурсии
Юлиана
27 августа 2018
Спасибо за прогулку, Виктор! С большим удовольствием и пользой провели время! Многие вопросы сложились в цельную картинку. Ждём Ваших новых интересных предложений! Рекомендуем нашим друзьям и всем любителям познавательного времяпровождения :)
Ирина
7 августа 2018
Какая удача, что экскурсия по БК была завершающей в пятидневном марафоне по Москве. Прошло 2 дня, а приятное послевкусие от прогулки по бульварам все еще со мной. Не люблю экскурсии( даже слово не нравится), но это была именно прогулка со старым знакомцем, рассказывавшем о местах, которые знает и любит! То, что Виктор знает, не вызывает сомнений, а факты подаются с историями из жизни известных персонажей и своим личным отношением к местам и событиям. Такая подача вызывает желание поделиться своим мнением и экскурсия превращается в приятную прогулку, где ты соучастник, а не потребитель услуги. С первой минуты с Виктором легко и просто. Подкупили его деликатность и внимание к нашим пожеланиям. И еще! Сложилось впечатление, что Виктор никуда не спешит и готов гулять и болтать с вами сколько угодно. Это дорогого стоит. Спасибо, Виктор! Надеюсь, увидимся еще.
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Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
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