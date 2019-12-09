17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Для большинства людей слова «бульвары» и «богема» связаны с Парижем. С не меньшим основанием их можно отнести к Московскому бульварному кольцу. Здесь впервые прописалась модная культура праздношатания, когда отдыхом стали считаться обычные прогулки. В ресторанах, кафе, клубах отдыхала московская богема – от эксцентричных художников и купцов XIX века до советских писателей и современной тусовки.

Что вас ожидает

История московских бульваров. Я расскажу, как в XVIII – XIX вв. после сноса крепостной стены Белого города образовались бульвары. Вы узнаете, почему площади Бульварного кольца называются «воротами», хотя никаких ворот нет. На прогулке по бульварам вы погрузитесь в историю каждого из них и услышите множество историй об известных личностях. Вместе мы совершим небольшое путешествие по эпохам и увидите, как

Первый Тверской бульвар родился как закрытый клуб – место гуляния аристократической публики с караульным у входа. Именно здесь на танцах Пушкин познакомился с Натали Гончаровой.

Из Английского клуба, где поэт Некрасов мог за ночь выиграть состояние, можно было поехать в арбатский ресторан «Прагу». А из Сандуновских бань, где бас Шаляпин расплачивался за услуги банщиков своим пением, перебраться в ресторан «Эрмитаж», чтобы отведать знаменитый салат шеф-повара Оливье.

На рубеже XIX и XX веков Бульварное кольцо стало настоящей ярмаркой тщеславия. Дома Павла Рябушинского и Арсения Морозова воплотили капризную эстетскую натуру своих хозяев и стали шедеврами модерна.

и XX веков Бульварное кольцо стало настоящей ярмаркой тщеславия. Дома Павла Рябушинского и Арсения Морозова воплотили капризную эстетскую натуру своих хозяев и стали шедеврами модерна. После революции в этих роскошных домах поселилась советская богема: Демьян Бедный, Максим Горький, Алексей Толстой.

А Николай Гоголь в своем последнем пристанище на Никитском бульваре сжег 2-ую главу поэмы «Мертвые души».

Искусство и бульвары. Бульварное кольцо всегда было районом художников и искусства: вы увидите несколько мест на бульварах, с которых писали свои картины художники-передвижники, бывшие сквоты и граффити уличных художников. Каждую осень и зиму бульвары превращаются в место экспозиции световых и интерактивных инсталляций.

В нашей программе:

первый памятник Пушкину и церковь Большого Вознесения, где он венчался,

особняк Рябушинского, ныне музей-квартира А.М. Горького,

булгаковский «Дом Массолита»,

кинотеатр Художественный и Дом Журналиста,

ресторан «Прага» и многое другое.

На прогулке я сориентирую вас в отношении самых актуальных художественных выставок, пространств и заведений, где легко можно встретить самых модных персонажей столицы. При желании, если будет холодно, мы сможем ненадолго заглянуть в ряд культовых бульварных местечек.