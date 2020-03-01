Экскурсии для детей по Москве

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  4. Мастер-класс по карамели для школьников

Ребята сделают сладости своими руками и почувствуют себя настоящими карамелье!

Олеся
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Олеся – представитель гидов
Мы предлагаем вкусный ответ на вопрос — как развлечь ребенка, развивая его.

Это мастер-класс по карамели ручной работы: ребят любого возраста ждут увлекательный процесс, полет творчества, викторина-дегустация, подарок от нашей мастерской.

Класс превратится в маленькую кондитерскую фабрику, и у каждого останутся яркие сладкие эмоции!
1050 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 37 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 38 человек
Можно с детьми
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Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников

Что вас ожидает

Мастер-класс — яркий праздник
🎉 Наши программы — обучающие и развивающие, а еще веселые! На час ребята погрузятся в сладкий мир и узнают много интересного. Помимо самого приготовления леденцов, детей ждут викторина-дегустация, увлекательный рассказ об истории карамели и подарок от мастерской.

📸 А еще с нами работает фотограф: через 3-5 дней после мастер-класса все родители получат более 100 профессиональных фотографий в электронном виде (индивидуальные, дети в творческом процессе, весь класс, кадры с учителем).

Удобство и безопасность

  • Мы сами приедем к вам: не надо тратить время, деньги и нервы на организацию транспорта.
  • Материалы и оборудование мы привезем с собой. Никакой подготовки от вас и от детей не требуется. Нам понадобится только стол и доступ к розетке.
  • Программы апробированы и адаптированы под возраст детей. Мастер-классы проводят опытные мастера.
  • Все ингредиенты сертифицированы, карамель изготовлена по ГОСТу на собственном производстве, а у мастеров есть медицинские книжки.

Варианты программ

При их подготовке мы учли возрастные особенности. На каждом мастер-классе работают три человека: ведущий, мастер-карамелье и фотограф.

🍭 Карамелька с нуля: для детей 1-5 классов
Мы сварим килограмм карамели прямо в классе, и каждый сделает 3 разноцветных леденца ручной работы. После — обязательно красиво их упакуем. Длительность МК — 1 час.

🐚 Карамелька с нуля + ракушка с жемчужиной: для детей 6-11 классов
Мы также варим карамель и учимся с ней работать. После 3 леденцов ребята соберут из заготовок изящное изделие — открытую ракушку с жемчужиной. Длительность МК — 1,5 часа.

🍬 Программа для праздника
Мы с радостью организуем карамельный мастер-класс на дне рождении, свадьбе, корпоративе компании и других мероприятиях. Фантазировать и творить будут и дети, и взрослые. Каждый ребенок сделает от 5 до 8 леденцов разных цветов и форм. Мы красиво упакуем сладости — самим столько не съесть, так что будем дарить мамам и папам:) Именинника также порадуем карамельной ракушкой с жемчужиной.

Организационные детали

  • В стоимость включен выезд нашей команды в любую школу или на ваше мероприятие в Москве. Выезд в МО оплачивается дополнительно (уточняйте в переписке).
  • Учитель принимает участие в мастер-классе бесплатно
  • Если в мастер-классе участвует меньше 12 человек, стоимость фиксирована — 19490 руб.
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников
Мастер-класс по карамели для школьников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Мы — карамельная мастерская! Провели более 1000 мастер-классов, порадовали более 3000 детей! Только позитивные отзывы родителей! Авторские программы. Проводим мастер классы по карамели в школе, на дне рождении и на тимбилдингах.
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