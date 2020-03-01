Экскурсии для детей по Москве

Что вас ожидает

Мастер-класс — яркий праздник

🎉 Наши программы — обучающие и развивающие, а еще веселые! На час ребята погрузятся в сладкий мир и узнают много интересного. Помимо самого приготовления леденцов, детей ждут викторина-дегустация, увлекательный рассказ об истории карамели и подарок от мастерской.

📸 А еще с нами работает фотограф: через 3-5 дней после мастер-класса все родители получат более 100 профессиональных фотографий в электронном виде (индивидуальные, дети в творческом процессе, весь класс, кадры с учителем).

Удобство и безопасность

Мы сами приедем к вам: не надо тратить время, деньги и нервы на организацию транспорта.

Материалы и оборудование мы привезем с собой. Никакой подготовки от вас и от детей не требуется. Нам понадобится только стол и доступ к розетке.

Программы апробированы и адаптированы под возраст детей. Мастер-классы проводят опытные мастера.

Все ингредиенты сертифицированы, карамель изготовлена по ГОСТу на собственном производстве, а у мастеров есть медицинские книжки.

Варианты программ

При их подготовке мы учли возрастные особенности. На каждом мастер-классе работают три человека: ведущий, мастер-карамелье и фотограф.

🍭 Карамелька с нуля: для детей 1-5 классов

Мы сварим килограмм карамели прямо в классе, и каждый сделает 3 разноцветных леденца ручной работы. После — обязательно красиво их упакуем. Длительность МК — 1 час.

🐚 Карамелька с нуля + ракушка с жемчужиной: для детей 6-11 классов

Мы также варим карамель и учимся с ней работать. После 3 леденцов ребята соберут из заготовок изящное изделие — открытую ракушку с жемчужиной. Длительность МК — 1,5 часа.

🍬 Программа для праздника

Мы с радостью организуем карамельный мастер-класс на дне рождении, свадьбе, корпоративе компании и других мероприятиях. Фантазировать и творить будут и дети, и взрослые. Каждый ребенок сделает от 5 до 8 леденцов разных цветов и форм. Мы красиво упакуем сладости — самим столько не съесть, так что будем дарить мамам и папам:) Именинника также порадуем карамельной ракушкой с жемчужиной.