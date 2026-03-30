Мини-группа
до 10 чел.
Особняки Кисловской слободы: экскурсия в мини-группе
Начало: Ул. Воздвиженка, д. 16
Расписание: По понедельникам и средам в 15:30
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Московское чудо. Усадьба миллионщика Морозова
Начало: Москва, станция метро Чкаловская, выход №7
Расписание: См. расписание
1970 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
«Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
1970 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 марта 2026Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое. Интересно, хороший экскурсовод. Приятно погулять по Москве и зайти в особняк
- ВВиктория29 марта 2026Отличная экскурсия! Хоть роскошных интерьеров в особняке немного, нисколько не жалеешь о проведенном времени. Рассказ экскурсовода увлекательный, не успеваешь устать. Достаточно высокая цена за экскурсию, но сходить определенно стоит.
- ЕЕгорова24 марта 2026Одного часа вполне достаточно. Было ощущение, что экскурсовод тянет время, чтобы экскурсия длилась заявленные полтора часа. Неплохо былобы узнать техническую сторону: как был устроен водопровод и отопление… Ответ "как на даче" выглядит немного наивно.
В остальном - всё понравилось. Спасибо.
- ВВиктория18 марта 2026Отличная, интересная и познавательная экскурсия, покупала ее в подарок родителям. Им за 60, в полном восторге оба
- ООльга10 февраля 2026Мне все понравилось. Тема экскурсии была раскрыта. Диане респект
- ММарина26 января 2026Экскурсия частично проходит по близлежащим улочкам, описывая исторический период, обычаи и нравы эпохи владельцев особняка. Потрясающая архитектура здания, декор залов.
- ММарина20 января 2026Юлия молодец! Много узнали об одном из династии Морозовых. Радостно, что наконец добралась реставрация и до этого особняка. Немного не корректно вел себя охранник,но это не испортило впечатления о экскурсии. Спасибо
- ААурика12 января 2026На этой экскурссии, благодаря гиду Светлане, я прикоснулась к истории одной из самых влиятельных купеческих династий России.
Особенное впечатление на меня
- ЕЕлена7 января 2026Приятная экскурсовод, заинтересованная темой экскурсии. Организация процесса отлаженная.
- ТТатьяна5 января 2026Мы погуляли по старым московским улочкам, с красивыми доходными домами.
Сам особняк Морозова очень хорош. Не понравилось, что не все комнаты открыты. Жаль, что здание не принадлежит музею и недостаточно отреставрировано. Но особняк однозначно заслуживает внимания
Сколько стоит экскурсия по Москве в апреле 2026
Сейчас в Москве в категории "Особняк Алексея Морозова" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1970. Туристы уже оставили гидам 233 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
