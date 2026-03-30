Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Алексея Морозова» в Москве, цены от 1200 ₽.
Особняки Кисловской слободы: экскурсия в мини-группе
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Особняки Кисловской слободы: экскурсия в мини-группе
Начало: Ул. Воздвиженка, д. 16
Расписание: По понедельникам и средам в 15:30
1200 ₽ за человека
Московское чудо. Усадьба миллионщика Морозова
Пешая
2 часа
26 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Московское чудо. Усадьба миллионщика Морозова
Начало: Москва, станция метро Чкаловская, выход №7
Расписание: См. расписание
1970 ₽ за человека
«Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
1.5 часа
192 отзыва
Групповая
до 20 чел.
«Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
1970 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 марта 2026
    «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое. Интересно, хороший экскурсовод. Приятно погулять по Москве и зайти в особняк
  • В
    Виктория
    29 марта 2026
    «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Отличная экскурсия! Хоть роскошных интерьеров в особняке немного, нисколько не жалеешь о проведенном времени. Рассказ экскурсовода увлекательный, не успеваешь устать. Достаточно высокая цена за экскурсию, но сходить определенно стоит.
  • Е
    Егорова
    24 марта 2026
    «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Одного часа вполне достаточно. Было ощущение, что экскурсовод тянет время, чтобы экскурсия длилась заявленные полтора часа. Неплохо былобы узнать техническую сторону: как был устроен водопровод и отопление… Ответ "как на даче" выглядит немного наивно.
    В остальном - всё понравилось. Спасибо.
  • В
    Виктория
    18 марта 2026
    «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Отличная, интересная и познавательная экскурсия, покупала ее в подарок родителям. Им за 60, в полном восторге оба
  • О
    Ольга
    10 февраля 2026
    Особняки Кисловской слободы
    Мне все понравилось. Тема экскурсии была раскрыта. Диане респект
  • М
    Марина
    26 января 2026
    «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Экскурсия частично проходит по близлежащим улочкам, описывая исторический период, обычаи и нравы эпохи владельцев особняка. Потрясающая архитектура здания, декор залов.
    читать дальше

    Невероятной красоты и фантазии кабинет. Отдельно отмечу рассказ экскурсовода, демонстрацию редких фото, малоизвестные факты об архитекторах, видимо человек невероятно увлечен историей, щедро делится знаниями с экскурсантами.

  • М
    Марина
    20 января 2026
    «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Юлия молодец! Много узнали об одном из династии Морозовых. Радостно, что наконец добралась реставрация и до этого особняка. Немного не корректно вел себя охранник,но это не испортило впечатления о экскурсии. Спасибо
  • А
    Аурика
    12 января 2026
    «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
    На этой экскурссии, благодаря гиду Светлане, я прикоснулась к истории одной из самых влиятельных купеческих династий России.
    Особенное впечатление на меня
    читать дальше

    произвела так называемая "готическая" гостиная. Резные панели из темного дуба, витражные окна с изображениями рыцарей и геральдических знаков создали атмосферу средневекового замка. Светлана отметила, что эта комната была любимым местом для приема самых важных гостей семьи Морозовых. Здесь обсуждались политические и экономические вопросы, решались судьбы предприятий и заключались выгодные сделки.
    Я словно побывала в другом мире. Мире роскоши и трагедии, величия и упадка. Благодаря профессионализму Светланы, история этого дома ожила передо мной, оставив неизгладимое впечатление. Огромное спасибо.

  • Е
    Елена
    7 января 2026
    «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Приятная экскурсовод, заинтересованная темой экскурсии. Организация процесса отлаженная.
  • Т
    Татьяна
    5 января 2026
    «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Мы погуляли по старым московским улочкам, с красивыми доходными домами.
    Сам особняк Морозова очень хорош. Не понравилось, что не все комнаты открыты. Жаль, что здание не принадлежит музею и недостаточно отреставрировано. Но особняк однозначно заслуживает внимания

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Алексея Морозова»

Сколько стоит экскурсия по Москве в апреле 2026
Сейчас в Москве в категории "Особняк Алексея Морозова" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1970. Туристы уже оставили гидам 233 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
