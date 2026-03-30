С Светлана «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое. Интересно, хороший экскурсовод. Приятно погулять по Москве и зайти в особняк

В Виктория «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова Отличная экскурсия! Хоть роскошных интерьеров в особняке немного, нисколько не жалеешь о проведенном времени. Рассказ экскурсовода увлекательный, не успеваешь устать. Достаточно высокая цена за экскурсию, но сходить определенно стоит.

Е Егорова «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова Одного часа вполне достаточно. Было ощущение, что экскурсовод тянет время, чтобы экскурсия длилась заявленные полтора часа. Неплохо былобы узнать техническую сторону: как был устроен водопровод и отопление… Ответ "как на даче" выглядит немного наивно.

В остальном - всё понравилось. Спасибо.

В Виктория «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова Отличная, интересная и познавательная экскурсия, покупала ее в подарок родителям. Им за 60, в полном восторге оба

О Ольга Особняки Кисловской слободы Мне все понравилось. Тема экскурсии была раскрыта. Диане респект

М Марина «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова читать дальше Невероятной красоты и фантазии кабинет. Отдельно отмечу рассказ экскурсовода, демонстрацию редких фото, малоизвестные факты об архитекторах, видимо человек невероятно увлечен историей, щедро делится знаниями с экскурсантами. Экскурсия частично проходит по близлежащим улочкам, описывая исторический период, обычаи и нравы эпохи владельцев особняка. Потрясающая архитектура здания, декор залов.

М Марина «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова Юлия молодец! Много узнали об одном из династии Морозовых. Радостно, что наконец добралась реставрация и до этого особняка. Немного не корректно вел себя охранник,но это не испортило впечатления о экскурсии. Спасибо

А Аурика «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова

Особенное впечатление на меня читать дальше произвела так называемая "готическая" гостиная. Резные панели из темного дуба, витражные окна с изображениями рыцарей и геральдических знаков создали атмосферу средневекового замка. Светлана отметила, что эта комната была любимым местом для приема самых важных гостей семьи Морозовых. Здесь обсуждались политические и экономические вопросы, решались судьбы предприятий и заключались выгодные сделки.

Я словно побывала в другом мире. Мире роскоши и трагедии, величия и упадка. Благодаря профессионализму Светланы, история этого дома ожила передо мной, оставив неизгладимое впечатление. Огромное спасибо. На этой экскурссии, благодаря гиду Светлане, я прикоснулась к истории одной из самых влиятельных купеческих династий России.Особенное впечатление на меня

Е Елена «Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова Приятная экскурсовод, заинтересованная темой экскурсии. Организация процесса отлаженная.