Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу

Дмитров - один из древнейших городов, основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким

Индивидуально
Дмитров — один из древнейших городов, основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким.

Приглашаем вас прогуляться по Дмитрову, «младшему брату» Москвы и одному из самых симпатичных и обаятельных подмосковных городов.
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу

Что вы можете увидеть 🤩

  • Дмитровский Кремль
  • Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы
  • Дом-музей П. А. Кропоткина
  • Парк «Берёзовая роща»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Ваша прогулка начнётся от здания железнодорожного вокзала. Затем вы увидите главные городские достопримечательности, узнаете о музеях, в которые стоит заглянуть.
По пути вы узнаете об истории города и его выдающихся жителей, познакомитесь с забавными городскими легендами и историческими анекдотами. И, конечно, преодолев вал крепостной стены, мы зайдем на территорию Дмитровского кремля.
А закончится прогулка в парке «Берёзовая роща», где можно передохнуть и полюбоваться первым в Подмосковье каскадом фонтанов со спектральной неоновой подсветкой.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Важно знать

  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456»
2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Подсказка, как найти самое старое жилое здание в Дмитрове
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в музеи приобретаются самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Московская, 3
Завершение: улица Подлипецкая Слобода, 38
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешеходные🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров🏛История и архитектура⚙️Необычные🙏Религиозные🏡Выездные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🥰Романтические📚Литература и искусствоНеобычные домаИнтерактивные🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

Дмитров — младший брат Москвы
Индивидуально
до 6 чел.
5
1
5 850
за 1-6 чел.
Дмитров — младший брат Москвы
👣 Пешая
Открыть увлекательную историю древнерусского города Великих Князей
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
В группе
до 8 чел.
5
7
1 430
за 1 чел.
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
👣 Пешая
Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города
в понедельник в 10:00
Тула - город мастеров
В группе
до 15 чел.
4.7
6
14ч
2 350
за 1 чел.
Тула - город мастеров
🚌 На автобусе
Тула - город-герой, город умельцев и мастеров, прославленный на всю страну
Начало в 07:15
Из Москвы — в Звенигород!
Индивидуально
до 4 чел.
5
2
6 500
за 1-4 чел.
Из Москвы — в Звенигород!
🚗 На машине
Главные достопримечательности старинного русского города на обзорной экскурсии
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
В группе
до 28 чел.
5
2
14ч
2 250
за 1 чел.
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
🚌 На автобусе
Носящий имя своего основателя, князя Владимира Мономаха, древний город Владимир - столица Золотого кольца, привлекает
Согласно расписанию в календаре
Калязин:осколок Золотого кольца
Индивидуально
до 3 чел.
5
1
11ч
18 500
за 1-3 чел.
Калязин:осколок Золотого кольца
👣 Пешая
🚗 На машине
Приглашаю вас в путешествие во времени туда, где до сих пор слышны отзвуки русской старины
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
Индивидуально
до 6 чел.
5
14
4 500
за 1-6 чел.
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
👣 Пешая
Исследовать древний Китай-город, отличить ампир от барокко и побывать в сталинской высотке
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Индивидуально
до 4 чел.
5
1
6 500
за 1-4 чел.
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
🚗 На машине
Проехать по старинным улочкам города, посетить древние монастыри и ощутить дух удельного княжества
Иноземцы в Китай-городе
Индивидуально
до 6 чел.
5
2
2ч 30м
5 520
за 1-6 чел.
Иноземцы в Китай-городе
👣 Пешая
Прогулка с историком по старинному купеческому посаду у стен Кремля
С Новым годом, Москва!
Индивидуально
до 6 чел.
5
7
5 850
за 1-6 чел.
С Новым годом, Москва!
👣 Пешая
Увидеть, как столица готовится к празднику, и заглянуть на сказочные ярмарки
Любопытное путешествие по Китай-городу
Индивидуально
до 10 чел.
5
2
1ч 30м
3 900
за 1-10 чел.
Любопытное путешествие по Китай-городу
👣 Пешая
100 тайн древнего района — о царях, торговцах, медведях и многих других
Боровский край в шести веках
Индивидуально
до 15 чел.
5
3
2ч 30м
2 600
за 1-15 чел.
Боровский край в шести веках
🚗 На машине
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ