Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии
Ваша прогулка начнётся от здания железнодорожного вокзала. Затем вы увидите главные городские достопримечательности, узнаете о музеях, в которые стоит заглянуть.
По пути вы узнаете об истории города и его выдающихся жителей, познакомитесь с забавными городскими легендами и историческими анекдотами. И, конечно, преодолев вал крепостной стены, мы зайдем на территорию Дмитровского кремля.
А закончится прогулка в парке «Берёзовая роща», где можно передохнуть и полюбоваться первым в Подмосковье каскадом фонтанов со спектральной неоновой подсветкой.
Как проходит аудиоэкскурсия
1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Важно знать
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456»
2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.