Это место всегда было мощной точкой притяжения для гуляющей публики: конюшни богатейших людей империи, частные виллы, театр, где проводили время в ожидании скачек, и знаменитый ресторан «Яр».
Приглашаю вас прогуляться по занимательному району, который помнит царские времена и эпоху конструктивизма и продолжает развиваться вопреки или благодаря смене эпох и идей.
Описание экскурсии
Как известно, очень долго границей Москвы был Камер-Коллежский вал. За его пределами законы были не так строги и обязательны, как в городе, поэтому тут в 19 веке появилось множество увеселительных заведений.
Вы узнаете
- Как москвичи развлекались, проводили свободное время, спускали и зарабатывали состояния
- Чем публику привлекал буржуазный ресторан «Яр»
- Какая судьба ожидала фабрику сладостей француза Сиу
- Почему печенье «Юбилейное» празднует вовсе не большевистский юбилей
- Как выглядела первая конструктивистская столовая
- Как баловень судьбы Левон Манташев выиграл в карты у Рябушинского виллу «Чёрный лебедь»
Я расскажу
- Как особое положение территории повлияло на её развитие в 19 веке
- Что здесь было раньше и в каком ключе город стал строиться в советское время
- Как сохраняется и развивается логика организации пространства и особое настроение места
На нашем маршруте:
- Белорусский вокзал, Белая площадь и единственный мост в стиле модерн
- Элегантный бизнес-центр «Большевик» и частный Музей русского импрессионизма
- Дом скакового общества И. Жолтовского со следами былой роскоши и изящества
- Конюшни Л. Манташева, которые больше напоминают дворец
- Ажурный дом А. Бурова — попытка сделать панельное домостроение красивым
- Дом на 40 ногах, который появился на месте авиационного завода «Дукс»
А также: внуки коней Клодта, Царская площадь и фрагмент стены стадиона «Юных пионеров», градостроительный ансамбль стадиона «Динамо» и павильонов метро.
Организационные детали
На прогулке используем радиогиды.
в понедельник и вторник в 11:00 и 19:00, в среду в 15:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу в 11:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1071 туриста
Я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть из которых мы творили сами — и теперь мне хочется
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Наталье за эту познавательную, насыщенную, но в то же время легко и ясно поданную экскурсию! Работаю в этом районе несколько лет, но так глубоко не погружалась в его историю. Оказывается, столько интересного! Главное - с правильным проводником, а с этим нам точно повезло.
Очень понравилась экскурсия «От „Белорусской“ до „Динамо»! Я совсем не знала этот район и благодаря экскурсии открыла для себя очень много нового — столько восхитительных деталей, мимо которых можно пройти
Наталья
Ответ организатора:
О, София! Этот отзыв настоящий шедевр! Так интересно и живо написано! Огромное Вам спасибо!! Буду стараться всегда соответствовать высокой оценке! ❤️
