От "Белорусской" до "Динамо": русский импрессионизм, дворцы-конюшни и царская площадь

Узнать о жизни района на границе царской Москвы, где во все времена кипели нешуточные страсти
Это место всегда было мощной точкой притяжения для гуляющей публики: конюшни богатейших людей империи, частные виллы, театр, где проводили время в ожидании скачек, и знаменитый ресторан «Яр».

Приглашаю вас прогуляться по занимательному району, который помнит царские времена и эпоху конструктивизма и продолжает развиваться вопреки или благодаря смене эпох и идей.
Описание экскурсии

Как известно, очень долго границей Москвы был Камер-Коллежский вал. За его пределами законы были не так строги и обязательны, как в городе, поэтому тут в 19 веке появилось множество увеселительных заведений.

Вы узнаете

  • Как москвичи развлекались, проводили свободное время, спускали и зарабатывали состояния
  • Чем публику привлекал буржуазный ресторан «Яр»
  • Какая судьба ожидала фабрику сладостей француза Сиу
  • Почему печенье «Юбилейное» празднует вовсе не большевистский юбилей
  • Как выглядела первая конструктивистская столовая
  • Как баловень судьбы Левон Манташев выиграл в карты у Рябушинского виллу «Чёрный лебедь»

Я расскажу

  • Как особое положение территории повлияло на её развитие в 19 веке
  • Что здесь было раньше и в каком ключе город стал строиться в советское время
  • Как сохраняется и развивается логика организации пространства и особое настроение места

На нашем маршруте:

  • Белорусский вокзал, Белая площадь и единственный мост в стиле модерн
  • Элегантный бизнес-центр «Большевик» и частный Музей русского импрессионизма
  • Дом скакового общества И. Жолтовского со следами былой роскоши и изящества
  • Конюшни Л. Манташева, которые больше напоминают дворец
  • Ажурный дом А. Бурова — попытка сделать панельное домостроение красивым
  • Дом на 40 ногах, который появился на месте авиационного завода «Дукс»

А также: внуки коней Клодта, Царская площадь и фрагмент стены стадиона «Юных пионеров», градостроительный ансамбль стадиона «Динамо» и павильонов метро.

Организационные детали

На прогулке используем радиогиды.

в понедельник и вторник в 11:00 и 19:00, в среду в 15:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу в 11:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 11:00 и 19:00, в среду в 15:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу в 11:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1071 туриста
Я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть из которых мы творили сами — и теперь мне хочется
об этом рассказать. Москва для меня родной город: я родилась в двух шагах от Кремля. С тех времён многое поменялось и продолжает меняться — наблюдать это очень интересно! Приходите — будем вместе разгадывать, что в Москве преобразилось, как и почему.

Отзывы и рейтинг

Мария
Огромное спасибо Наталье за эту познавательную, насыщенную, но в то же время легко и ясно поданную экскурсию! Работаю в этом районе несколько лет, но так глубоко не погружалась в его историю. Оказывается, столько интересного! Главное - с правильным проводником, а с этим нам точно повезло.
София
Очень понравилась экскурсия «От „Белорусской“ до „Динамо»! Я совсем не знала этот район и благодаря экскурсии открыла для себя очень много нового — столько восхитительных деталей, мимо которых можно пройти
мимо и не заметить.

Наталья — замечательный экскурсовод, рассказывает живо, легко и очень увлекательно, без перегруза датами, но при этом с огромным количеством интересных историй и фактов. В экскурсии объединились разные исторические эпохи и архитектурные стили. Чего только стОят бывшие конюшни Манташева, Дом скакового общества или Дом авиаторов! Наталья и сама архитектор, поэтому она вовлекала и нас в обсуждение облика зданий, и ее комментарии были очень профессиональными и точными.

Время пролетело совершенно незаметно. Получилась очень атмосферная расслабленная 2-часовая прогулка! К нашей радости, удалось зайти в бывший царский сказочный павильон, сохранившийся среди современных высотных построек, и увидеть его воссозданные интерьеры.
Приятным бонусом были и советские модернистские мозаики, оставшиеся на восстановленной стене стадиона юных пионеров.

Спасибо Наталье за теплую подачу, отличное настроение и любовь к Москве, которая чувствовалась в каждом эпизоде экскурсии.

Наталья
Ответ организатора:
О, София! Этот отзыв настоящий шедевр! Так интересно и живо написано! Огромное Вам спасибо!! Буду стараться всегда соответствовать высокой оценке! ❤️

