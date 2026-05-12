Это место всегда было мощной точкой притяжения для гуляющей публики: конюшни богатейших людей империи, частные виллы, театр, где проводили время в ожидании скачек, и знаменитый ресторан «Яр». Приглашаю вас прогуляться по занимательному району, который помнит царские времена и эпоху конструктивизма и продолжает развиваться вопреки или благодаря смене эпох и идей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Как известно, очень долго границей Москвы был Камер-Коллежский вал. За его пределами законы были не так строги и обязательны, как в городе, поэтому тут в 19 веке появилось множество увеселительных заведений.

Вы узнаете

Как москвичи развлекались, проводили свободное время, спускали и зарабатывали состояния

Чем публику привлекал буржуазный ресторан «Яр»

Какая судьба ожидала фабрику сладостей француза Сиу

Почему печенье «Юбилейное» празднует вовсе не большевистский юбилей

Как выглядела первая конструктивистская столовая

Как баловень судьбы Левон Манташев выиграл в карты у Рябушинского виллу «Чёрный лебедь»

Я расскажу

Как особое положение территории повлияло на её развитие в 19 веке

Что здесь было раньше и в каком ключе город стал строиться в советское время

Как сохраняется и развивается логика организации пространства и особое настроение места

На нашем маршруте:

Белорусский вокзал, Белая площадь и единственный мост в стиле модерн

Элегантный бизнес-центр «Большевик» и частный Музей русского импрессионизма

Дом скакового общества И. Жолтовского со следами былой роскоши и изящества

Конюшни Л. Манташева, которые больше напоминают дворец

Ажурный дом А. Бурова — попытка сделать панельное домостроение красивым

Дом на 40 ногах, который появился на месте авиационного завода «Дукс»

А также: внуки коней Клодта, Царская площадь и фрагмент стены стадиона «Юных пионеров», градостроительный ансамбль стадиона «Динамо» и павильонов метро.

Организационные детали

На прогулке используем радиогиды.