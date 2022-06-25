Приглашаем на самую таинственную и романтичную прогулку по двум главным набережным Петербурга – Английской и Университетской.

Начиная с 17 века, знаменитые набережные формировали образ столицы Российской империи. Именно отсюда заморские путешественники начинали знакомство с городом, здесь возводились дворцы знати и вершилась история.

Мы начнем маршрут от Медного всадника вдоль великолепной Невы по знаменитому петербургскому граниту, увидим самый главный ЗАГС современной истории и дворец, где состоялся первый бал Наташи Ростовой.

Перейдя один из самых красивых мостов Северной столицы, мы узнаем, что находилось здесь в начале 20 века. Оказавшись на загадочном Васильевском острове, отыщем его легендарные и мистические уголки. Нас ждут древнеегипетские сфинксы и главный дворец петровской эпохи, выбитые в граните пушкинские строки и следы первой Дворцовой площади Петербурга.

Мы отыщем редкие здания, которые еще помнят времена Петра, и завершим маршрут на стрелке Васильевского острова, откуда сможем насладиться великолепием морской глади Санкт-Петербурга в вечерних сумерках, как любил это делать Петр Первый.