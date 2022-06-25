Набережные Петербурга: любовь и тайны невских берегов

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Набережные Петербурга: любовь и тайны невских берегов
Набережные Петербурга: любовь и тайны невских берегов
Набережные Петербурга: любовь и тайны невских берегов
Набережные Петербурга: любовь и тайны невских берегов

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец бракосочетания №1
  • Благовещенский мост
  • Древнеегипетские сфинксы
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дом с Мефистофелем
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на самую таинственную и романтичную прогулку по двум главным набережным Петербурга – Английской и Университетской.

Начиная с 17 века, знаменитые набережные формировали образ столицы Российской империи. Именно отсюда заморские путешественники начинали знакомство с городом, здесь возводились дворцы знати и вершилась история.

Мы начнем маршрут от Медного всадника вдоль великолепной Невы по знаменитому петербургскому граниту, увидим самый главный ЗАГС современной истории и дворец, где состоялся первый бал Наташи Ростовой.

Перейдя один из самых красивых мостов Северной столицы, мы узнаем, что находилось здесь в начале 20 века. Оказавшись на загадочном Васильевском острове, отыщем его легендарные и мистические уголки. Нас ждут древнеегипетские сфинксы и главный дворец петровской эпохи, выбитые в граните пушкинские строки и следы первой Дворцовой площади Петербурга.

Мы отыщем редкие здания, которые еще помнят времена Петра, и завершим маршрут на стрелке Васильевского острова, откуда сможем насладиться великолепием морской глади Санкт-Петербурга в вечерних сумерках, как любил это делать Петр Первый.

Программа

  • Медный всадник;
  • Исаакиевский собор;
  • Дом знаменитой семьи Лавалей;
  • Дворец бракосочетания номер 1;
  • Особняк Тенишевых;
  • Благовещенский мост;
  • Памятник Доменико Трезини, первому архитектору города;
  • Древнеегипетские сфинксы;
  • Академия Художеств;
  • Гранитная книга;
  • Меншиковский дворец;
  • Здание 12 Коллегий;
  • Кунсткамера;
  • Стрелка Васильевского острова;
  • Дом с Мефистофелем;

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Суббота в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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