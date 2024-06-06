Главное в Риме – экскурсии в Риме

Найдено 5 экскурсий в категории «Главное в Риме» в Риме на русском языке, цены от €75, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
О Риме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
271 отзыв
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
75 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
205 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Содержательно интересно.
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
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    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - неЗамечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    О Риме с любовью
    Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
    Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!
  • Л
    Лиана
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
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    это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍

    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    О Риме с любовью
    Наш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью к этому городу. Честно говоря,
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    не могу даже представить, что можно было улучшить в нашем культурном однодневном марафоне по городу. Мы смогли посмотреть все главные достопримечательности за те почти 5 часов, имеющиеся у туристов с круиза. Она согласилась добавить время, чтобы посмотреть колизей и Ватикан. Ее знания культуры, истории, церковной тематики (а это отдельный специфический пласт) - просто поразили. Кроме «официальной» информации Наталия также поделилась легендами, байками о городе и стране в целом. В общем Рим был действительно представлен с любовью. Огромное спасибо!!!! 🙏❤️

    Наш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью кНаш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью к
  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
  • R
    Rufiya
    1 июня 2024
    Все дороги ведут в Рим
    Мария -супер! Интересная и структурированная подача материала, оптимальный маршрут,позволяющий увидеть самые захватывающие панорамы и виды прекрасного города! Мария просто вдохновлена своей
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    работой, передала столько информации за короткое время экскурсии, так что не очароваться этим прекрасным и грандиозным городом было просто невозможно! Маша,спасибо! В следующий раз только с Вами!

    Мария -супер! Интересная и структурированная подача материала, оптимальный маршрут,позволяющий увидеть самые захватывающие панорамы и виды прекрасного
  • A
    Abdulaziz
    31 мая 2024
    Все дороги ведут в Рим
    Экскурсия по Риму была потрясающей! Мария очень интересно рассказывала, у неё приятный голос, что добавляло особого шарма. Рекомендую всем!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    О Риме с любовью
    Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
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    день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно

  • V
    Viktorija
    28 мая 2024
    Все дороги ведут в Рим
    Очень довольны работой Марии, экскурсия прошла на одном дыхании, 3,5 часа пролетели незаметно. Мария очень отзывчивый и интеллигентный человек, квалифицированный специалист. В следующий раз на экскурсию только с ней!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Главное в Риме»

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  5. Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
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  1. Самое главное
  2. Пантеон
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  4. Римский форум
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  6. Площадь Венеции
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  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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