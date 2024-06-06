1 чел.
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Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
€75 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 июня 2024Содержательно интересно.
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ВВиктория3 июня 2024Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ДДмитрий2 июня 2024Наш гид Наталия организовала нам незабываемую фантастическую экскурсию по Риму! Она «заразила» нас своей любовью к этому городу. Честно говоря,
- ССергей1 июня 2024Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
- RRufiya1 июня 2024Мария -супер! Интересная и структурированная подача материала, оптимальный маршрут,позволяющий увидеть самые захватывающие панорамы и виды прекрасного города! Мария просто вдохновлена своей
- AAbdulaziz31 мая 2024Экскурсия по Риму была потрясающей! Мария очень интересно рассказывала, у неё приятный голос, что добавляло особого шарма. Рекомендую всем!
- ААлександр30 мая 2024Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
- VViktorija28 мая 2024Очень довольны работой Марии, экскурсия прошла на одном дыхании, 3,5 часа пролетели незаметно. Мария очень отзывчивый и интеллигентный человек, квалифицированный специалист. В следующий раз на экскурсию только с ней!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Главное в Риме»
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