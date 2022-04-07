Приглашаем вас на экскурсию в сладкую столицу России – очаровательный городок Покров!

Вас ждет посещение фабрики «Покровский пряник», где производят вкуснейшие пряники по старинной технологии. Вы узнаете о тонкостях их приготовления, пройдете над производственными линиями по подвесным мостам и увидите все этапы процесса. В уютной трапезной у вас будет возможность сразу же оценить уникальный вкус покровских пряников за чашечкой чая. На фабрике вы примете участие в мастер-классе по росписи пряников и создадите свой собственный рисунок.

Знакомиться с бытом уездного городка 18-19 веков мы отправимся в Краеведческий музей, экспозиция которого рассказывает об интересной жизни почтовой станции. В свое время в Покрове останавливался почти каждый русский путешественник, среди которых Пушкин, Радищев, Герцен, Багратион и другие известные личности.

В 1990-х годах Покров превратился в главный центр притяжения для сладкоежек благодаря открытию фабрики немецкой кондитерской компании «Штольверк». Именно здесь производится треть всего плиточного шоколада России, в том числе Milka, Alpen Gold и Toblerone.

Оказавшись в музее шоколада, вы погрузитесь вас в сказочный мир шоколадной Феи и познакомитесь с историей знаменитого сладкого лакомства от открытия какао-бобов до современного производства. В завершении экскурсии вас ждет стаканчик горячего ароматного напитка из шоколадного фонтана.