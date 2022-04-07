Покров: музей шоколада и фабрика пряников

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

19:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Покров: музей шоколада и фабрика пряников
Покров: музей шоколада и фабрика пряников
Покров: музей шоколада и фабрика пряников
Покров: музей шоколада и фабрика пряников

Что вас ожидает 🤩

  • Покров
  • Фабрика «Покровский пряник»
  • Музей шоколада
  • Свято-Введенская Островная пустынь
  • Краеведческий музей
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Приглашаем вас на экскурсию в сладкую столицу России – очаровательный городок Покров!

Вас ждет посещение фабрики «Покровский пряник», где производят вкуснейшие пряники по старинной технологии. Вы узнаете о тонкостях их приготовления, пройдете над производственными линиями по подвесным мостам и увидите все этапы процесса. В уютной трапезной у вас будет возможность сразу же оценить уникальный вкус покровских пряников за чашечкой чая. На фабрике вы примете участие в мастер-классе по росписи пряников и создадите свой собственный рисунок.

Знакомиться с бытом уездного городка 18-19 веков мы отправимся в Краеведческий музей, экспозиция которого рассказывает об интересной жизни почтовой станции. В свое время в Покрове останавливался почти каждый русский путешественник, среди которых Пушкин, Радищев, Герцен, Багратион и другие известные личности.

В 1990-х годах Покров превратился в главный центр притяжения для сладкоежек благодаря открытию фабрики немецкой кондитерской компании «Штольверк». Именно здесь производится треть всего плиточного шоколада России, в том числе Milka, Alpen Gold и Toblerone.

Оказавшись в музее шоколада, вы погрузитесь вас в сказочный мир шоколадной Феи и познакомитесь с историей знаменитого сладкого лакомства от открытия какао-бобов до современного производства. В завершении экскурсии вас ждет стаканчик горячего ароматного напитка из шоколадного фонтана.

Программа

  • Фабрика «Покровский пряник»: экскурсия по фабрике, дегустация пряников с чаем, мастер-класс по росписи пряников.
  • Краеведческий музей с экспозициями: жизнь и быт уездного города, «Покров заезжий» с интерьерами Почтовой станции, гостиницы, арестантской камеры, ямщицкой.
  • Музей шоколада: шоколадная гостиная с дегустацией горячего шоколада.
  • Свято-Введенская островная пустынь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе Дегустация пряников и шоколада
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 08:00

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