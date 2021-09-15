Фундаменты восьми Сталинских высоток были заложены в 1947 году, как способ показать всему миру, что Советский Союз восстает из пепла войны. Семь шпилей, украшенных звездой, пронзили небо над столицей, символизируя мощь Советской эпохи.

Вы увидите: Главное здание МГУ на Воробьёвых горах, Здание Министерства иностранных дел, Административно-жилое здание возле «Красных Ворот», жилые дома на Котельнической набережной и на Кудринской площади, гостиницы «Украина» и «Ленинградская».

В рамках экскурсии вы узнаете: