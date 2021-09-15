Сталинские высотки - символ советской эпохи

Автобусная

5
2 отзыва
Групповая
Автобусная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Место окончания: у метро Смоленская.
Сталинские высотки - символ советской эпохи
Сталинские высотки - символ советской эпохи
Сталинские высотки - символ советской эпохи
Сталинские высотки - символ советской эпохи

Что вас ожидает 🤩

  • Главное здание МГУ
  • Гостиница «Украина»
  • Гостиница «Ленинградская»
  • МИД
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Фундаменты восьми Сталинских высоток были заложены в 1947 году, как способ показать всему миру, что Советский Союз восстает из пепла войны. Семь шпилей, украшенных звездой, пронзили небо над столицей, символизируя мощь Советской эпохи.

Вы увидите: Главное здание МГУ на Воробьёвых горах, Здание Министерства иностранных дел, Административно-жилое здание возле «Красных Ворот», жилые дома на Котельнической набережной и на Кудринской площади, гостиницы «Украина» и «Ленинградская».

В рамках экскурсии вы узнаете:

  • где должна была находится восьмая высотка, которая так и не была построена,
  • почему почти нет фотографий строительства высоток,
  • почему высотки строили без первоначальных проектов,
  • кем курировалось строительство,
  • как архитекторы поплатились за строительство гостиницы Ленинградская,
  • Что связывает Сталинские высотки с Храмом Христа Спасителя.

Программа

  • Главное здание МГУ на Воробьёвых горах,
  • Гостиницу «Украина» (посещение по возможности),
  • Жилой дом на Котельнической набережной,
  • Здание Министерства иностранных дел,
  • Жилой дом на Кудринской площади,
  • Административно-жилое здание возле «Красных Ворот»,
  • Гостиница «Ленинградская» (посещение по возможности).

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Суббота в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Суббота в 15:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
М
15 сен 2021
Отличная, легкая экскурсия. Ответила для себя на многие вопросы по теме. Мне понравилось, спасибо!
А
12 июля 2021
Очень подробный рассказ, гид хорошо подготовлен, 3 часа пролетели

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