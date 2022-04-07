"Москва! Как много в этом звуке

Для сердца русского слилось… "

В программе экскурсии "Столица нашей Родины" вас ждет обзорная поездка на автобусе и знакомство с основными достопримечательностями столицы, дополненная пешеходной экскурсией по сердцу Москвы - Кремлю и Красной площади.

Древний город на Москве-реке и современная столица, строгая деловая и нарядная купеческая - такая разная Москва:

от величественного Храма Христа Спасителя до крошечных слободских церквей, свидетелей Петра;

от киностудии Мосфильм до Мемориала на Поклонной горе;

от боярских палат ХVII века и первой московской гостиницы, что видела Ивана Грозного до небоскребов Делового центра;

от Тверской и Охотного ряда до Большого театра;

Мы расскажем, как появились московские названия: Пречистенка, Волхонка, Остоженка, Ленивка, Мясницкая и Варварка, Хамовники и Берсеневка…

И, конечно же, познакомим вас с Кремлем! Целый мир за высокими мощными стенами, древний город с улицами и площадями, соборами и монастырями. Здесь венчали на царство и хоронили великих князей и царей, оглашали указы и принимали послов.

В завершении экскурсии, прогулка по самой главной, самой красивой и знаменитой - Красной площади.