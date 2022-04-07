Столица нашей Родины (с посещением Кремля)

Обзорная автобусная экскурсия по основным достопримечательностям, затем - пешеходная часть экскурсии

Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по основным достопримечательностям, затем - пешеходная часть экскурсии в Кремле и по Красной площади.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Столица нашей Родины (с посещением Кремля)
Столица нашей Родины (с посещением Кремля)
Столица нашей Родины (с посещением Кремля)
Столица нашей Родины (с посещением Кремля)

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Христа Спасителя
  • Киностудия Мосфильм
  • Поклонная гора
  • Москва-сити
  • Тверская
  • Охотный ряд
  • Большой театр
  • Кремль
  • Красная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. При аннуляции экскурсии за 48 часов до наступления даты ее проведения - возврат 50% от стоимости экскурсии. При аннуляции менее чем за 48 часов до наступления даты экскурсии ее стоимость не возвращается.

"Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось… "

В программе экскурсии "Столица нашей Родины" вас ждет обзорная поездка на автобусе и знакомство с основными достопримечательностями столицы, дополненная пешеходной экскурсией по сердцу Москвы - Кремлю и Красной площади.

Древний город на Москве-реке и современная столица, строгая деловая и нарядная купеческая - такая разная Москва:

  • от величественного Храма Христа Спасителя до крошечных слободских церквей, свидетелей Петра;
  • от киностудии Мосфильм до Мемориала на Поклонной горе;
  • от боярских палат ХVII века и первой московской гостиницы, что видела Ивана Грозного до небоскребов Делового центра;
  • от Тверской и Охотного ряда до Большого театра;

Мы расскажем, как появились московские названия: Пречистенка, Волхонка, Остоженка, Ленивка, Мясницкая и Варварка, Хамовники и Берсеневка…

И, конечно же, познакомим вас с Кремлем! Целый мир за высокими мощными стенами, древний город с улицами и площадями, соборами и монастырями. Здесь венчали на царство и хоронили великих князей и царей, оглашали указы и принимали послов.

В завершении экскурсии, прогулка по самой главной, самой красивой и знаменитой - Красной площади.

Программа

Вы узнаете:
  • Как изменился Московский Кремль за восемь с лишним столетий, что утрачено безвозвратно, а что дошло до наших дней?
  • Кто строил эту крепость, и какая она по счету?
  • Зачем так много соборов и почему Колокол и Пушку гордо называют «Царь»?
  • Сколько башен у Кремля, и какая главная, какая самая высокая, а какая самая таинственная?
  • Сколько весят кремлевские звезды?
  • Что общего между курантами и тоннелем в метро?
  • Как называют зубцы над стеной?
  • Почему с разных сторон разная высота стены; и что там, за самой высокой стеной?
  • Когда площадь стала Красной и что такое «Большой торг» и «Пожар»?
  • Кто такой Василий Блаженный?
  • Как путешествовали по площади Минин и Пожарский?
  • Что нового появилось на Красной площади в ХХ веке…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода. Транспортное обслуживание. Билет в Кремль
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, среда, пятница, суббота в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, среда, пятница, суббота в 10:30

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