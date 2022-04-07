"Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось… "
В программе экскурсии "Столица нашей Родины" вас ждет обзорная поездка на автобусе и знакомство с основными достопримечательностями столицы, дополненная пешеходной экскурсией по сердцу Москвы - Кремлю и Красной площади.
Мы расскажем, как появились московские названия: Пречистенка, Волхонка, Остоженка, Ленивка, Мясницкая и Варварка, Хамовники и Берсеневка…
И, конечно же, познакомим вас с Кремлем! Целый мир за высокими мощными стенами, древний город с улицами и площадями, соборами и монастырями. Здесь венчали на царство и хоронили великих князей и царей, оглашали указы и принимали послов.
В завершении экскурсии, прогулка по самой главной, самой красивой и знаменитой - Красной площади.