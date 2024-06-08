Лучшие речные прогулки – экскурсии в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Лучшие речные прогулки» в Москве, цены от 349 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 15:23
Завтра в 12:38
от 700 за человека
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
698 отзывов
В тренде
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Сегодня в 15:08
Завтра в 12:53
1 890 за человека
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе по центру Москвы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
432 отзыва
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе по центру Москвы
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Сегодня в 14:40
Завтра в 11:40
от 1 990 за человека
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
506 отзывов
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 13:45
Завтра в 10:08
от 550 за человека
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час 12 минут
22 отзыва
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 13:45
Завтра в 10:00
от 550 за человека
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
753 отзыва
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:38
от 349 за человека
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
42 отзыва
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
от 499 за человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
⛴ На теплоходе
🛥 На яхте
Круиз
3 часа
919 отзывов
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
23 июня в 21:00
24 июня в 13:00
1 999 за человека
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа 15 минут
51 отзыв
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:20
от 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алсу
    8 июня 2024
    Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
    Добрый день, были сегодня на обзорной экскурсии по Москве, все очень понравилось. Экскурсия началась вовремя, и в дальнейшем по времени
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    все было четко организовано. Спасибо гиду Денису и водителю Виталию, поездка была мягкой в хорошем автобусе с кондиционером. Повествование хорошо слышно в том числе на улице, информации много, всегда к месту и с хорошим ироничным юмором. Ребенку 11 лет было интересно. Большое спасибо!

  • Е
    Евгений
    8 июня 2024
    Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
    Первый раз был на теплоходе. Все понравилось, все супер. Пароход шел очень плавно, не укачивало. Персонал вежливый. Общаться было приятно.
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    Обслуживание понравилось. Сразу чувствуется забота о пассажирах. На реке виды очень красивые. Обед был вкусный. Из замечаний: только можно было бы на борту сделать более современный интерьер.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лучшие речные прогулки»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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