читать дальше все было четко организовано. Спасибо гиду Денису и водителю Виталию, поездка была мягкой в хорошем автобусе с кондиционером. Повествование хорошо слышно в том числе на улице, информации много, всегда к месту и с хорошим ироничным юмором. Ребенку 11 лет было интересно. Большое спасибо!

Добрый день, были сегодня на обзорной экскурсии по Москве, все очень понравилось. Экскурсия началась вовремя, и в дальнейшем по времени