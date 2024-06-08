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Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 15:23
Завтра в 12:38
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
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«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Сегодня в 15:08
Завтра в 12:53
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Сегодня в 14:40
Завтра в 11:40
от 1 990₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 13:45
Завтра в 10:08
от 550₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 13:45
Завтра в 10:00
от 550₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:38
от 349₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
от 499₽ за человека
Круиз
3 часа
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
23 июня в 21:00
24 июня в 13:00
1 999₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:20
от 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлсу8 июня 2024Добрый день, были сегодня на обзорной экскурсии по Москве, все очень понравилось. Экскурсия началась вовремя, и в дальнейшем по времени
- ЕЕвгений8 июня 2024Первый раз был на теплоходе. Все понравилось, все супер. Пароход шел очень плавно, не укачивало. Персонал вежливый. Общаться было приятно.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лучшие речные прогулки»
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