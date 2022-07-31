Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вояж, вояж
Моя экскурсия тематическая, для таких же любителей путешествовать — я покажу вам, как делать это, даже не выезжая за пределы своего города, подарю чувство путешествия. Вместе мы перенесемся в традиционную Великобританию, изысканную Францию, загадочный Китай. Рассматривая архитектуру Москвы и фото зарубежных строений, будем проводить аналогии и обсудим несколько архитектурных секретов.
Уютные улочки в деталях и историях
Наш маршрут охватывает окрестности оживленной Мясницкой улицы. Это знакомые многим объекты, на которые мы взглянем другими глазами — Чайный дом Перловых, доходный дом страхового общества «Россия». А также малоизвестные здания — Дом творчества на Стопани, Институт машиноведения РАН, одна деревянная «избушка». Вы узнаете, как появился каждый из знаковых домов по маршруту и чем обусловлена его стилистика, а особое внимание мы уделим архитектурным деталям, в том числе вспомним гениального Ле Корбюзье.
Кому подойдет экскурсия
Жителям Москвы и гостям столицы, которые уже знакомы с ней, но хотят открыть с новой стороны.
Организационные детали
Начало и окончание экскурсии в шаговой доступности от метро Чистые пруды
Есть 3 варианта маршрута: короткий на 2,5 часа (описан выше), длинный на 3,5 часа (с финалом ближе к метро Китай-город, с «путешествиями» также в Италию и США) и длинный с посещением ирландского паба. Мы можем обсудить маршрут в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Москве
Всем привет:) Меня зовут Кристина, я очень люблю Москву и обожаю путешествовать! Поэтому на своих экскурсиях предлагаю совершить путешествие и посмотреть на Москву немного другими глазами, понять, что город очень разный и найти что-то, что влюбит в него вас. Давайте гулять, узнавать новое и влюбляться в город вместе <3