Вокруг света за 2 часа в Москве

Отправиться в другие страны, не покидая столицу, на авторской экскурсии в районе Чистых прудов

5
1 отзыв
Как любительница Москвы и путешествий на этой прогулке я предлагаю вам за пару часов научиться смотреть на привычные места глазами увлеченного туриста! Вспомнить свои поездки и вдохновиться на новые.

Гуляя по Мясницкой улице и вокруг, вы будете изучать интересные здания, находить их черты, схожие с другими странами (Англией, Францией, Китаем), и узнавать, как так получилось.
Вокруг света за 2 часа в Москве
Вокруг света за 2 часа в Москве
Вокруг света за 2 часа в Москве
Вокруг света за 2 часа в Москве
Вокруг света за 2 часа в Москве
Вокруг света за 2 часа в Москве
Вокруг света за 2 часа в Москве
Вокруг света за 2 часа в Москве
Вокруг света за 2 часа в Москве
Вокруг света за 2 часа в Москве
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вояж, вояж

Моя экскурсия тематическая, для таких же любителей путешествовать — я покажу вам, как делать это, даже не выезжая за пределы своего города, подарю чувство путешествия. Вместе мы перенесемся в традиционную Великобританию, изысканную Францию, загадочный Китай. Рассматривая архитектуру Москвы и фото зарубежных строений, будем проводить аналогии и обсудим несколько архитектурных секретов.

Уютные улочки в деталях и историях

Наш маршрут охватывает окрестности оживленной Мясницкой улицы. Это знакомые многим объекты, на которые мы взглянем другими глазами — Чайный дом Перловых, доходный дом страхового общества «Россия». А также малоизвестные здания — Дом творчества на Стопани, Институт машиноведения РАН, одна деревянная «избушка». Вы узнаете, как появился каждый из знаковых домов по маршруту и чем обусловлена его стилистика, а особое внимание мы уделим архитектурным деталям, в том числе вспомним гениального Ле Корбюзье.

Кому подойдет экскурсия

Жителям Москвы и гостям столицы, которые уже знакомы с ней, но хотят открыть с новой стороны.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии в шаговой доступности от метро Чистые пруды
  • Есть 3 варианта маршрута: короткий на 2,5 часа (описан выше), длинный на 3,5 часа (с финалом ближе к метро Китай-город, с «путешествиями» также в Италию и США) и длинный с посещением ирландского паба. Мы можем обсудить маршрут в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Е
31 июля 2022
Отличная экскурсия! Очень доступно со всех точек зрения. По-новому раскрыта Москва, несмотря на то, что в прошлом сама гид и все свои годы прожила в Москве. Очень рекомендую и советую!

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