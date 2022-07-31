Как любительница Москвы и путешествий на этой прогулке я предлагаю вам за пару часов научиться смотреть на привычные места глазами увлеченного туриста! Вспомнить свои поездки и вдохновиться на новые. Гуляя по Мясницкой улице и вокруг, вы будете изучать интересные здания, находить их черты, схожие с другими странами (Англией, Францией, Китаем), и узнавать, как так получилось.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вояж, вояж

Моя экскурсия тематическая, для таких же любителей путешествовать — я покажу вам, как делать это, даже не выезжая за пределы своего города, подарю чувство путешествия. Вместе мы перенесемся в традиционную Великобританию, изысканную Францию, загадочный Китай. Рассматривая архитектуру Москвы и фото зарубежных строений, будем проводить аналогии и обсудим несколько архитектурных секретов.

Уютные улочки в деталях и историях

Наш маршрут охватывает окрестности оживленной Мясницкой улицы. Это знакомые многим объекты, на которые мы взглянем другими глазами — Чайный дом Перловых, доходный дом страхового общества «Россия». А также малоизвестные здания — Дом творчества на Стопани, Институт машиноведения РАН, одна деревянная «избушка». Вы узнаете, как появился каждый из знаковых домов по маршруту и чем обусловлена его стилистика, а особое внимание мы уделим архитектурным деталям, в том числе вспомним гениального Ле Корбюзье.

Кому подойдет экскурсия

Жителям Москвы и гостям столицы, которые уже знакомы с ней, но хотят открыть с новой стороны.

Организационные детали