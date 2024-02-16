2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная
Начало: У Медного Всадника
Расписание: среда, суббота 13.00
31 авг в 13:00
7 сен в 13:00
700₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинский Петербург: «Город пышный, город бедный, дух неволи…»
Начало: Набережная Мойки, д. 51
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 февраля 2024Интересное и объективное изложение материала с опорой на различные источники! Самые благоприятные впечатления!
- ЖЖанна5 ноября 2023В пятницу побывала на экскурсии Алексея «Жандарм империи», которая посвящена Александру Бенкендорфу. Очень сильно впечатлена глубоким знанием гида, рассказом о
- ССветлана29 октября 2023Алексей добросовестно подготовлен по теме, старается донести свои знания и интерес до слушателя, раскрыл личность, характер Бенкендорфа с разных, порой неожиданных сторон на фоне исторических событий эпохи, участником и творителем которых он был. Спасибо! Экскурсию рекомендую.
- ГГулия12 мая 2023Обзорная пешеходнаяЭкскурсия была проведена только для нашей семьи) Особое внимание уделялось дочке 9 лет, которая была в Санкт-Петербурге впервые. Елена очень интересно и увлечённо рассказала про основные достопримечательности, добавляла разные интересные истории и факты. Спасибо огромное за экскурсию! Нам очень понравилось 😄
- ЛЛилия28 апреля 2023Обзорная пешеходнаяСпасибо большое Елене за знакомство с Петербургом. Елена очень приятный рассказчик с множеством эмоций! Будем рады видеть вас снова.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Всероссийский музей Пушкина»
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