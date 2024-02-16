Всероссийский музей Пушкина – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Всероссийский музей Пушкина» в Санкт-Петербурге, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная
Пешая
4 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная
Начало: У Медного Всадника
Расписание: среда, суббота 13.00
31 авг в 13:00
7 сен в 13:00
700 за человека
Пушкинский Петербург: «Город пышный, город бедный, дух неволи…»
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинский Петербург: «Город пышный, город бедный, дух неволи…»
Начало: Набережная Мойки, д. 51
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 февраля 2024
    Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
    Интересное и объективное изложение материала с опорой на различные источники! Самые благоприятные впечатления!
  • Ж
    Жанна
    5 ноября 2023
    Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
    В пятницу побывала на экскурсии Алексея «Жандарм империи», которая посвящена Александру Бенкендорфу. Очень сильно впечатлена глубоким знанием гида, рассказом о
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    разных сторонах человека, о котором в мои школьные годы рассказывали только в негативном ключе. А ведь потрясающий человек был! Экскурсия очень интересная, насыщенная и проходит по прекрасным петербургским улицам. В общем, браво Алексею! И всем любителям истории рекомендую!

  • С
    Светлана
    29 октября 2023
    Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
    Алексей добросовестно подготовлен по теме, старается донести свои знания и интерес до слушателя, раскрыл личность, характер Бенкендорфа с разных, порой неожиданных сторон на фоне исторических событий эпохи, участником и творителем которых он был. Спасибо! Экскурсию рекомендую.
  • Г
    Гулия
    12 мая 2023
    Обзорная пешеходная
    Экскурсия была проведена только для нашей семьи) Особое внимание уделялось дочке 9 лет, которая была в Санкт-Петербурге впервые. Елена очень интересно и увлечённо рассказала про основные достопримечательности, добавляла разные интересные истории и факты. Спасибо огромное за экскурсию! Нам очень понравилось 😄
  • Л
    Лилия
    28 апреля 2023
    Обзорная пешеходная
    Спасибо большое Елене за знакомство с Петербургом. Елена очень приятный рассказчик с множеством эмоций! Будем рады видеть вас снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Всероссийский музей Пушкина»

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  3. Пушкинский Петербург: «Город пышный, город бедный, дух неволи…»
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Всероссийский музей Пушкина" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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