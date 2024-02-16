Н Наталья Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом Интересное и объективное изложение материала с опорой на различные источники! Самые благоприятные впечатления!

Ж Жанна Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом читать дальше разных сторонах человека, о котором в мои школьные годы рассказывали только в негативном ключе. А ведь потрясающий человек был! Экскурсия очень интересная, насыщенная и проходит по прекрасным петербургским улицам. В общем, браво Алексею! И всем любителям истории рекомендую! В пятницу побывала на экскурсии Алексея «Жандарм империи», которая посвящена Александру Бенкендорфу. Очень сильно впечатлена глубоким знанием гида, рассказом о

С Светлана Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом Алексей добросовестно подготовлен по теме, старается донести свои знания и интерес до слушателя, раскрыл личность, характер Бенкендорфа с разных, порой неожиданных сторон на фоне исторических событий эпохи, участником и творителем которых он был. Спасибо! Экскурсию рекомендую.

Г Гулия Обзорная пешеходная Экскурсия была проведена только для нашей семьи) Особое внимание уделялось дочке 9 лет, которая была в Санкт-Петербурге впервые. Елена очень интересно и увлечённо рассказала про основные достопримечательности, добавляла разные интересные истории и факты. Спасибо огромное за экскурсию! Нам очень понравилось 😄