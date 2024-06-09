Понять «Чёрный квадрат» в Русском музее

Разобраться в супрематизме вообще и opus magnum Малевича в частности
Мы отправимся в корпус Бенуа, где среди прочих произведений хранятся шедевры авангарда. Я расскажу о личности Казимира Малевича и идеях, которые он продвигал. Вы увидите, как супрематизм повлиял на 20 век и как он продолжает влиять на мир сегодня.

И узнаете, почему «Чёрный квадрат» Малевича стоит 20 млн долларов, а «Чёрный квадрат» любого другого автора стоит примерно ничего.
Понять «Чёрный квадрат» в Русском музее
Понять «Чёрный квадрат» в Русском музее
Понять «Чёрный квадрат» в Русском музее
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Проходя по залам корпуса Бенуа Русского музея, посвящённым супрематизму, вы узнаете:

  • Что носил в петлице щёгольского чёрного пальто Казимир Малевич
  • Какое слово придумал художник и как оно связано с техническим прогрессом
  • Почему Казимир нарисовал именно квадрат, а не круг или треугольник
  • Сколько дней понадобилось автору, чтобы создать одну из самых известных картин мирового искусства
  • Почему график и дизайнер Татлин замазал окна своей квартиры чёрной краской из-за Малевича

И многое другое!

Организационные детали

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Русском музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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