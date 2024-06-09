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Мы отправимся в корпус Бенуа, где среди прочих произведений хранятся шедевры авангарда. Я расскажу о личности Казимира Малевича и идеях, которые он продвигал. Вы увидите, как супрематизм повлиял на 20 век и как он продолжает влиять на мир сегодня.



И узнаете, почему «Чёрный квадрат» Малевича стоит 20 млн долларов, а «Чёрный квадрат» любого другого автора стоит примерно ничего.